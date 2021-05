TV 2 HJELPER DEG: Da Marit Øyri så at utleieren hennes dukket opp på TV 2 hjelper deg, tok hun også kontakt. – Jeg bestemte meg for å ta opp saken igjen.

I februar omtalte TV 2 hjelper deg saken om Andrine Loraas Østmo og kollektivet som ble snytt for depositumspengene av utleier da de flyttet ut.

Nå viser det seg at de ikke var alene om å oppleve problemer med depositum.

– Da jeg leste saken om Andrine, kjente jeg igjen den samme frekke metoden, sier Marit Øyri (24) til TV 2 hjelper deg.

– Han krevde depositum satt inn på firmaets egen konto. Da jeg flyttet ut fant han på mange feil og mangler, så nektet han å betale tilbake depositumet.

TOK OPP SAKEN PÅ NYTT: Marit Øyri så TV 2 hjelper degs reportasje og bestemte seg for å prøve på nytt med sin egen sak mot utleieren. Foto: TV 2 hjelper deg.

Ventet tre år på penger

Øyri er bare én av flere som har tatt kontakt etter TV 2 hjelper deg-reportasjen om Andrine Østmo.

Hun tok saken til Husleietvistutvalget, hvor hun vant. Likevel fikk hun ikke depositumet tilbake fra Falch Eiendom.

– Mamma hadde lest saken og sendte meg linken, da jeg så den bestemte jeg meg for å ta opp saken igjen, sier Øyri, som leide samme leilighet som Andrine i skoleåret 2017/2018.

– Jeg spurte om å sette pengene på en depositumskonto, men daglig leder Marcello Falch svarte at dette ikke var deres metode, forteller hun.

Problematisk utflytting

Da tiden for utflytting kom, oppstod det, i likhet med de andre jentenes saker, flere problemer.

Dette har man krav på Husleieloven bestemmer hva som er et lovlig depositum: Depositum skal settes på særskilt konto i leierens navn med vanlige rentevilkår.

Utleier skal dekke kostnadene med å opprette depositumskonto.

Begge parter kan kreve utbetaling av deponert beløp i samsvar med den andre parts skriftlige samtykke.

Er beløpet betalt i strid med disse lovene, kan man alltid kreve beløpet tilbakebetalt eller erstattet av utleier.

Uttrykket «alltid» innebærer at leietakeren kan kreve tilbakebetalt eller erstattet det innbetalte pengebeløpet. Dette gjelder uavhengig av om utleieren mener å ha et krav på skyldig pengebeløp overfor leietakeren. Kilde: Husleieloven

– Vi brukte mye tid på å vaske skikkelig, slik at leiligheten skulle være like ren som da vi overtok, men tilbakemeldingen fra Marcello Falch overrasket oss, forteller Øyri.

Hun sier de fikk beskjed om at vaskingen var for dårlig. Blant annet at de ikke hadde vasket taket skikkelig.

– Vi ble ganske sjokkerte. Han kom også med påstander om at vi hadde ødelagt flere ting. Blant annet en kosmetisk skade på toppen av vaskemaskinen og at kjøkkenveggene var blitt stygge så vi måtte betale for maling, forteller studenten og legger til:

– Jeg følte rett og slett at han prøvde å lure oss.

MANGE MANGLER: Marit kjente ikke igjen de fleste av manglene hun fikk oversendt.

Krevde penger for å kaste lampe

En annen som fikk problemer med Falch Eiendom er Frida Hartz. Også hun opplevde at daglig leder krevde at depositum ble betalt inn på firmaets egen konto.

– Da vi skulle flytte ut, fant de på ting vi skulle betale for. For eksempel krevde de penger for å kaste en lampe. Men da vi dro tilbake til leiligheten etter at vi hadde flyttet ut, stod lampen der fortsatt, forteller Hartz til TV 2.

Falch Eiendom holdt tilbake depositum tilsvarende en måneds husleie. Men Hartz tok saken til Husleietvistutvalget, der hun vant.

– Falch Eiendom sa først de ville anke, men så betalte de tilbake pengene allikevel, sier hun.

Tøff kamp

Øyri, og de andre som hun bodde sammen med, ba Falch Eiendom om å betale tilbake depositumet. Men firmaet sluttet etter hvert å svare, og de ga opp en etter en.

Øyri ville ikke gi seg, og hun tok saken til Husleietvistutvalget.

– Da fikk vi endelig litt kontakt, og det ble satt opp et møte hos Husleietvistutvalget, forteller hun.

Øyri hadde da allerede flyttet til Kristiansand for å studere, men reiste opp til Oslo for å møte daglig leder Marcello Falch hos Husleietvistutvalget.

– Men han dukket aldri opp, skyldte på at det var så travelt med Falch Eiendom eller noe, så det ble avtalt et møte via telefon istedenfor, forteller hun.

Men heller ikke til dette møtet stilte firmaet opp, ifølge Øyri.

– Det var utrolig frustrerende, jeg måtte ta fri fra skole og jobb, reise inn til Oslo kun for dette møtet også klarer ikke han å møte opp, sier hun.

Alt var som før

BETALT FJERNING: Denne hyllen og en fryser stod igjen i leiligheten, og de fikk krav om betaling for fjerning. Foto: Falch Eiendom

Siden Øyri uansett hadde reist til Oslo for å være med på møtet, bestemte hun seg for å dra tilbake til leiligheten hun hadde bodd i.

– Jeg ville se om han hadde byttet eller fjernet alt han tok penger fra oss for å gjøre, men ingenting var byttet, alt var som før, forteller hun.

Hun og de andre som bodde i leiligheten fikk krav om å betale for bortkjøring av en fryser og en hylle som stod igjen på kjøkkenet.

– Han fortalte at han hadde leid inn et firma for å kjøre disse vekk, men dette stod der ennå. Samme gjaldt en kommode som jeg hadde på rommet mitt.

Øyri tok bilder og noterte alt og sendte det inn til Husleietvistutvalget.

IKKE FJERNET: Da Marit Øyri dro tilbake 3 måneder senere, var møblene fortsatt der og tatt i bruk av de nye leieboerne. Foto: Marit Øyri

Fortsatt ingen penger

– De fleste gjør opp for seg - Det er sjelden utleiere ikke følger vedtakene i Husleietvistutvalget, sier advokat i Leieboerforeningen, Tom O. Risa. – Vår erfaring er at de fleste utleiere som taper en sak velger å gjøre opp for seg, sier han. Leieboerforeningen behandler ca. 2200 saker i året og ti prosent av disse er rene depositumssaker. Marit Øyri forsøkte å ta saken sin til Namsmannen da Falch Eiendom ikke betalte. - Namsmannen er siste utvei om en utleier ikke vil betale tilbake depositumet, men for mange kan nok det være en krevende prosess, sier Risa. – Man må være sikker på at alle tall og personnummer er riktig, så om man er student eller ei er det mye å sette seg inn i og man blir sliten når man får det i retur, sier Risa.

Etter behandlingen hos Husleietvistutvalget kom et klart vedtak om at Falch Eiendom skulle betale resterende beløp og saksomkostninger.

Utvalget konkluderte med at depositumet var ulovlig og at Øyri hadde rett på tilbakebetaling.

– Så jeg sendte kravet til Falch, men fikk ikke noe svar. Jeg forklarte at hvis han ikke betalte, ville jeg ta det videre, men det kom fortsatt ikke noe svar, forteller studenten.

Øyri valgte da å kontakte namsmannen for å tvangsinndrive pengene hun hadde rett på.

Hun sendte inn opplysningene hun hadde, men manglet personnummeret til daglig leder. Dermed ble kravet sendt i retur.

– Det var veldig demotiverende og det tok mye tid. Jeg gikk da på skole og følte jeg måtte prioritere det, så saken ble lagt på hyllen, sier hun.

Tar opp saken på ny

Etter å ha sett reportasjen til TV 2 hjelper deg bestemte Øyri seg for å ta opp saken på nytt.

GLAD: Marit Øyri er fornøyd med å endelig ha fått pengene sine tilbake. Foto: Ruben Kristiansen

– Jeg sendte en e-post til Falch Eiendom og sa at jeg ville ha pengene mine tilbake. De svarte at de skulle ringe meg, men jeg hørte ikke noe mer.

TV 2 hjelper deg tar på ny kontakt med daglig leder i Falch Eiendom, Marcello Falch, og forteller at vi har fått tips om saken til Marit Øyri.

Dagen etter får hun pengene utbetalt.

Falch eiendom sier tilbakebetalingen ikke hadde noe å gjøre med at TV 2 hjelper deg tok kontakt. De hevder det er tilfeldig at Øyri fikk pengene dagen etter. Selv er hun av en annen oppfatning.

– Jeg hadde nok aldri fått de pengene uten dere, så tusen takk for hjelpen, sier Øyri.

Ønsker ikke å stille

TV 2 hjelper deg har tilbudt daglig leder i Falch Eiendom, Marcello Falch, et intervju, da det er han alle leietakerne har hatt kontakt med. Det er også han TV 2 hjelper deg har snakket med på telefon. Marcello Falch ønsker ikke å stille. I stedet får vi en epost som kun er signert Falch eiendom og ikke noe navn.

Falch Eiendom avviser at de har krevd penger for mangler og feil som ikke er reelle. De hevder de ikke har noe å vinne på å urettmessig belaste leietagerne for skader som ikke er reelle.

"I noen få tilfeller ønsker leietagerne å ikke vedkjenne seg skader som de påfører leilighet. Dette dokumenteres i form av bilder som sendes til leietagerne."

Falch Eiendom avviser at utbedringer ikke ble gjort og sier møblene ble fjernet.

"Feil og mangler utbedres fortløpende. (...) Alle rom leies ut umøblerte, og møbler som settes igjen må dekkes etter regning til leietager. (...) Marit ønsket ikke å ta med seg sine egne møbler fra eget rom. Hun forsøkte også å sette igjen sin egen seng. Dette på tross av flere oppfordringer hvor hun fikk beskjed om å ta dette med seg.(...) Marit ønsket å fraskrive seg alt ansvar når hun flyttet ut. Utbedringer gjøres fortløpende."

Falch Eiendom avviser også at leietakerne spurte om at det skulle opprettes egen depositumskonto, og sier de ikke kan se at daglig leder ikke møtte opp til meklingsmøtet hos Husleietvistutvalget.

Falch eiendom innrømmer å ha opprettet et ulovlig depositum, men ønsker å påpeke at disse sakene er to og fem år gamle og at de nå har sperret depositumskonto på alle leieforhold.

De ønsker også å påpeke at begge sakene nå er ordnet opp i og beklager de forsinkelser som har oppstått.

