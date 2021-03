Det er påvist 130 virusvarianter i Norge – disse seks frykter FHI mest

Koronaviruset har i løpet av litt over et år spredd seg til nesten hele verden og smittet over 115 millioner mennesker.

På veien har viruset mutert en rekke ganger og laget nye virusvarianter.

De fleste av disse variantene er helt ufarlige, men det har også oppstått mutasjoner som er langt mer smittsomme, og potensielt mer dødelige.

– Noen av variantene følger vi ekstra godt med på, sier virolog Karoline Bragstad i FHI.

FØLGER MED: Bragstad og avdelingen følger nøye med på hvordan viruset utvikler seg. Foto: FHI

De siste ukene har Norge hatt flere smitteutbrudd med mutert virus. Det er likevel mutasjonene som enda ikke er oppdaget som kan utgjøre den største trusselen.

– Vi er nok mest bekymret for de varianter som vi ikke kjenner til ennå, sier Bragstad.

130 ulike varianter

Hos FHI jobber de på spreng for å få oversikt og kontroll på hvilke mutasjoner som er i omløp i Norge.

– Det er en krevende og veldig spennende jobb, sier Bragstad, som er seksjonsleder for avdeling for influensa og annen luftsmitte.

Koronaviruset kommer i mange utgaver. FHI har hittil påvist rundt 130 ulike varianter og genetiske undergrupper av viruset i Norge.

– Men det er bare 35 av disse som har hatt en viss utbredelse enten lokalt eller nasjonalt i Norge, sier Bragstad.

STUDERES: Genmaterialet fra viruset må hentes ut og studeres i detalj. Foto: Heiko Junge / NTB

De tre mest smittsomme

I ukesrapporten til FHI kommer det frem at FHI har seks virusvarianter som «følges tett».

– Disse er enten til bekymring fordi de har vist stor spredningsevne i andre land, eller at de mistenkes gi noe redusert effekt av vaksinen, sier Bragstad.

Dette er virusvariantene FHI følger med på: 1. Turbuss-varianten / S477N: Først sett i september 2020 i forbindelse med smitteutbrudd fra turbuss i Rogaland. 2. Trondheims-varianten / N439K: Først sett oktober 2020 i forbindelse med et smitteutbrudd i Trondheim. 3. Britisk mutasjon / B117: Først sett i Norge i desember 2020. Importtilfeller fra Storbritannia. 4. Sørafrikansk mutasjon / B1351: Først sett i Norge i desember 2020. Importtilfelle fra Sør-Afrika 5. Brasiliansk mutasjon / 501Y.V3(P1) : Ikke sett i Norge 6. Oslo-varianten / B1525: Først sett i Oslo i januar 2020. Stammer trolig fra Afrika.

Det er spesielt variantene som har sitt opphav fra Sør-Afrika, Brasil og Storbritannia som har skapt bekymring verden rundt.

– Dette er de tre virusvarianter vi per nå vet mest om og som det er viktig å følge med på videre, sier Bragstad.

Grunnen til at FHI frykter disse virusvariantene er at det har skjedd endringer i det respiratorbindene domene. Det gjør at viruset enklere binder seg til cellene våre, og dermed smitter lettere.

– De nye variantene har bedre evne til å feste seg i de øvre luftveiene, og gir derfor lettere infeksjon, sier Steinar Westin, lege og professor i sosialmedisin ved NTNU.

Dette bekymrer virologene

En av de store bekymringene til FHI er at vaksinen ikke vil være like effektiv mot de nye mutasjonene.

– Vi virologer er nok noe mer bekymret for den sørafrikanske varianten enn den engelske varianten akkurat nå. Vaksinen ser ut til å beskytte mot den engelske varianten, men det er knyttet større usikkerhet til den sørafrikanske varianten, sier Bragstad.

Det første tilfellet av den sørafrikanske mutasjonen ble oppdaget i Norge allerede i desember. Siden det har mutasjonen blitt påvist i 123 prøver og det har oppstått flere utbrudd med mutert smitte.

UTBRUDD: Flere arbeidere på en byggeplass i Bergen testet positivt for den sørafrikanske mutasjonen. Foto: Marit Hommedal

Den britiske mutasjonen har allerede fått fotfeste i Norge, spesielt i området rundt Oslo. Bragstad håper at man kan unngå at det samme skjer med den sørafrikanske varianten.

– Det er veldig viktig å få kontroll på disse utbruddene så viruset ikke sprer seg videre, sier Bragstad.

«Fluktmutasjon»

Smittevernekspert og professor ved Universitetet i Sørøst-Norge, Jörn Klein, mener det er viktig å følge nøye med på spredningen av både den sørafrikanske og brasilianske varianten.

Begge disse virusvariantene har en E484K-mutasjon, også kalt «fluktmutasjon». Det mener Klein er bekymringsverdig.

KRITISK: Klein mener den sørafrikanske mutasjonen har egenskaper som gjør den mer kritisk enn den britiske. Foto: Oivind Urkedal

– Det er antakeligvis slik at denne mutasjonen kan føre til at nøytraliserende antistoffer ikke lenger fungerer like godt, sier Klein.

Det betyr at det muterte viruset er bedre til å komme seg forbi kroppens immunforsvar, og muligens også en vaksine.

– Den sørafrikanske mutasjonen er spesielt problematisk fordi det et grunn til å anta at de vaksinene vi nå har virker dårligere på nettopp denne, sier professor Steinar Westin.

– Pandemien starter på nytt

Smittevernekspertene er likevel enige i at det er den brasilianske mutasjonen som kan skape flest problemer. Denne er foreløpig ikke oppdaget i Norge.

– Den brasilianske varianten har vi muligens enda større grunn til å frykte, fordi det kan se ut til at den unngår de vaksinene vi har i dag, sier Westin.

Studier fra Brasil kan også tyde på at den brasilianske varianten er immunflyktig. Det betyr at folk kan bli smittet igjen, selv om de allerede har hatt korona.

– Det er veldig alvorlig. I prinsippet betyr det at pandemien starter på nytt. Men dette er ikke sikre studier, så vi må se veldig nøye på de grunnleggende dataene som ligger til grunn, sier Klein.

DØDSFALL: Brasil har registrert mer enn 259.000 dødsfall. Foto: Fotoarena

Den ukjente mutasjonen

Koronaviruset kommer ikke til å stoppe å mutere. De neste ukene og månedene vil det derfor komme flere og flere nye virusvarianter.

Det bekymrer Karoline Bragstad i FHI.

– Vi mistenker at det er veldig mange varianter der ute som får mulighet til stor utbredelse fordi de oppstår i land som har mindre kontroll på smitte og utbrudd enn det vi har i Norge, sier Bragstad.

I februar ble det analysert ti prøver fra innreisetilfeller fra Afrika. Åtte av disse prøvene viste nye virusvarianter som gir grunn til bekymring.

– Det er grunn til å tro at det et stort repertoar av virusvarianter i Afrika som potensielt kan gi stor smittespredning og eller redusere effekt av vaksinen, skriver FHI i sin ukesrapport.

Bragstad sier at det stadig dukker opp nye virusvarianter med store endringer, også i Norge.

– Derfor er det viktig med god virologisk overvåking som kan fange opp signaler dersom nye ukjente varianter sprer seg, sier Bragstad.

Turistbuss-varianten

Når en ny virusvariant først har spredd seg i samfunnet kan den være vanskelig å slå den helt ned.

Et av de første utbruddene med mutert smitte i Norge skjedde tidlig i høst på en turistbuss fra Rogaland. Av de 40 personene som var om bord ble hele 37 personer smittet.

– Dette er virus vi har hatt større utbrudd med og der vi mistenker noe økt smittsomhet, sier Bragstad.

SMITTEBUSS: Denne bussen fra Ingvars reiser var på tur i Sør-Norge med en pensjonistgruppe da en av passasjerene ble alvorlig syk og fikk påvist covid-19. Foto: Gunnar Ringen Johansen/TV 2.

Selv om det er flere måneder siden utbruddet på turistbussen blir denne varianten stadig oppdaget rundt om i landet. I februar ble mutasjonen knyttet til utbrudd i både Drammen og Førde.

Dette gjelder også Trondheims-varianten, som først spredde seg på utestedet Lille London i oktober, men som senest ble oppdaget i Nordland i februar.

Fra Nigeria til Norge

I februar ble det oppdaget en ny og potensielt mer smittsom virusvariant i Oslo.

– Viruset har endringer som ellers er sett både i den engelske, den sørafrikanske og den brasilianske varianten, sier Bragstad.

Varianten har den fryktede E484K-mutasjonen, eller «fluktmutasjonen», som gjør at viruset lettere kommer forbi immunforsvaret.

Det ble satt i gang omfattende smittesporing for å få kontroll på utbruddet i Oslo, hvor det ble oppdaget i underkant av 30 tilfeller.

– Det ser ikke ut til at smitten har spredt seg fra disse utbruddene, så forhåpentlig er dette viruset nå borte, sier Bragstad.

Mutasjonen har blitt påvist i 24 land og FHI mener at mutasjonen opprinnelig kommer fra et land i Afrika, trolig Nigeria.

Forberedt på krisescenario

EU har allerede begynt å forberede seg på et mulig krisescenario der det oppstår nye virusvarianter som vaksinen ikke virker mot.

– Risikoen er at det kommer en annen mutasjon, men da har vi allerede en avtale med store volumer som skal sikre vaksinedekning, sier Norges vaksineforhandler Richard Bergström til TV 2.

PLANLEGGER: EU planlegger for flere mulige scenarioer. Foto: Stina Stjernkvist/tt

Dersom en ny, oppdatert versjon skal komme på markedet, må den godkjennes av Det europeiske legemiddelverket. Men ifølge Bergström er det mulig å få gjennom en ny godkjenning «ganske raskt».

– Det er mulig å oppdatere vaksiner allerede etter sommeren om det trengs, sier han.

Moderna og Pfizer/BioNTech har startet arbeidet med å oppdatere sin vaksine mot den sørafrikanske virusvarianten. Vaksinene fungerer mot virusvarianten, men er trolig ikke like effektiv.