FKH starter kvinnelag - vil ikke samarbeide med Avaldsnes

I slutten av februar ble det klart at FK Haugesund etablerer et damelag på seniornivå fra og med sesongen 2022. Etableringen skjer i samarbeid med SK Djerv 1919 og SK Haugar. Det nye damelaget vil overta sistnevntes plass i seriesystemet på nivå tre.

Avviste samarbeidsforslag

Det kom som en overraskelse på Avaldsnes. Toppserielaget har kjempet i toppen av norsk fotball siden opprykket i 2013, med god hjelp av sin rike onkel Arne Utviks midler.

Cupmesteren fra 2017 hører til drøyt ti kilometer unna Haugesund sentrum. Styreleder Asle Skjærstad sier Karmøy-klubben har forsøkt å nå ut til FKH flere ganger:

– Vi har tidligere invitert til samarbeid på sportslig side og kunne bruke merkevaren FK Haugesund for kvinnefotballen på Haugalandet og lage en felles paraply for kvinnefotballen. Og det har blitt avvist av FKH.

RIK ONKEL: Arne Utvik feiret cupgullet sammen med Elise Thorsnes i 2017. Foto: Lise Åserud

Løsningen kunne blitt lignende det som har skjedd i Trøndelag. I fjor ble Trondheims-Ørn en del av Rosenborg, og under navnet Rosenborg Kvinner. Skjærstad syns det er trist at man ikke får det til på Haugalandet.

– Avaldsnes er blitt etablert både nasjonalt og internasjonalt. Det er jo spennende at man ytterst i havgapet mot vest har en bygd som har gitt flatt jern og gass. Det er synd at FKH ikke ser verdien, at det kunne vært med å tilføre noe, tilføyer Skjærstad

Ulike filosofier

Styreleder i FK Haugesund, Leiv Helge Kaldheim, sier regionens fotballflaggskip ønsker å gå i en annen retning:

– De har satt betingelser knyttet til det som har gjort at det aldri var aktuelt for oss. Det er ikke vår tanke at vi skal starte i Toppserien med importerte spillere og trenere. Vi har lyst til å bygge organisk. Vi har god erfaring med det fra da vi etablerte FK Haugesund. Det er tuftet på lokal identitet og lokale krefter, både spillere, trenere og ledere.

FK HAUGESUND: Styreleder Leiv Helge Kaldheim Foto: Jan Kåre Ness

Kaldheim ønsker ikke å utdype hvilke betingelser som ble satt, men fremhever at lagene har ulike filosofier for hvordan de ønsker å bygge lag.

– Vi startet på nivå tre med FK Haugesund i sin tid og har gått gradene. Vi tror det er sunt for å utvikle klubben på en positiv måte. Det er et spennende eventyr å være med på, så å bare hoppe rett inn på toppnivå det tror vi ikke er sunt. Vi tror at det vi bygger står mer stabilt på denne måten.

Skjærstad er uenig i at det er store filosofiske forskjeller og er veldig enig i viktigheten av å gi lokale spillere muligheter.

– Vi har utviklet et enormt apparat hos oss de siste tre årene for å dyrke frem talenter. Det er ting vi har invitert til samarbeid om flere ganger. Men det er grenser for hvor mange ganger vi skal invitere til dans, for FKH har aldri vært interessert.

Plass til to lag?

Spørsmålet er om det er plass til to toppserielag på Haugalandet i fremtiden. Selv med kommersiell fremgang er hver sponsorkrone viktig i kvinnefotballen. Skjærstad i Avaldsnes tror det blir vanskelig.

- Kommersielt og markedsmessig er det ikke plass til det på sikt, men i en overgangsfase så vil det være rom for det. Haugalandet er fotballand så det smeller etter, med lange tradisjoner. Den store utfordringen har vært at man har en dårlig evne til å samarbeide.

Han er likevel positiv til Haugesunds satsing og mener det er bra for damefotballen på Haugalandet.

- Vi stiller med åpne armer og et stort smil. Når FKH går i gang, så starter jo de i 2. divisjon, det vil ta noen år før de eventuelt kan hevde seg i Toppserien. Jeg tror det viktigste er at de er i gang og skaper like muligheter på Haugalandet også. FKH har vært en innovativ klubb som har vært flink til å tenke nytt i mange sammenhenger, men her har de vært usedvanlig trege.

– Tilsynelatende dårlig kjemi

Sportsleder i Haugesunds Avis Terje Flateby forventet ikke at nyheten skulle dukke opp i forrige uke.

– Det var overraskende at dette kommer nå. Vi visste at det var diskutert tidligere, men at det skulle skje nå var uventet.

Han har fulgt diskusjonene om det mulige kvinnelaget til Haugesund tett over flere år. Der har han registrert at det ikke alltid har vært god tone mellom de to klubbene.

– Det er tilsynelatende dårlig kjemi mellom personer i FKH og Avaldsnes. Det kommer blant annet en rettsak mellom styrelederne i klubbenes aksjeselskap senere i år. Hadde stemningen vært bedre, kunne man funnet løsninger. De har ikke klart å finne felles ståsted og plattform.

– I tillegg er det vanskelig å overta alle kostnadene. Når FKH ikke får garantier fra Avaldsnes at de vil dekke alt, så ønsket de ikke å gjøre det, legger Flateby til.

Ikke plass til begge

FK Haugesund sliter med økonomien, og har blant annet varslet nedbemanning i administrasjonen. Derfor kommer ikke klubben til å brenne av massevis av penger på det nye damelaget.

– Dette er en langsiktig tanke. De har ambisjoner, men ikke hastverk. Dette skal bygges organisk. Men dette prosjektet spørs helt på interessen og sponsormarkedet. Satsingen skjer deretter, spår Flateby.

Nå vil det bli kamp om markedsandeler og unge talenter. Da kan Haugalandet bli litt for lite til å ha to lag i Toppserien på sikt.

– Jeg tror ikke det er plass til to topplag. For Avaldsnes sin del tror jeg satsingen vil vare så lenge Arne Utvik vil. Men dette tror jeg trigger Avaldsnes. De blir nok ikke mindre motivert av FKH sin satsing, sier han.