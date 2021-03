Russisk vaksine vurderes for godkjenning

Den russiske vaksinen Sputnik V skal vurderes for godkjenning i Europa.

Den russiske koronvaksinen Sputnik V er tatt opp til et såkalt «rolling review», skriver Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) i en pressemelding.

Det betyr at legemiddelverkene løpende har mottatt data fra produsentene etter hvert som dataene fra testene er blitt klare – i stedet for å vente på komplette søknader med samtlige opplysninger inkludert.

Beslutningen å vurdere godkjenning er basert på studier i laboratorium og kliniske studier på voksne. Studiene antyder at vaksinen fører til produksjon av antistoffer og immunceller, som kan føre til beskyttelse mot korona.

Et nyere studie har konkludert med at den russiske covid-19-vaksinen er 91,6 prosent effektiv.

De foreløpig funnene viser at vaksinen, som gis i to doser, er svært effektiv og tåles godt av deltakere over 18 år i den siste fasen av klinisk testing.

– Dette er det vi har ventet på, mer informasjon om resultatene fra Sputnik V-vaksinen. Dette er svært lovende, sa Steinar Madsen da studien ble publisert.

Saken oppdateres.