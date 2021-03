Idrettspresidenten støtter ikke boikott av fotball-VM i Qatar

– Vi fikk dette spørsmålet også for et år siden. Og da var vår holdning, og det er den samme som i dag, at vi mener det er bedre med deltakelse og dialog fremfor boikott. Det har vært vår holdning, og det er vår holdning, sier Kjøll til TV 2, og presiserer:

– Uten at vi har diskutert dette inngående, dette handler jo om Norges Fotballforbund (NFF), og vi har ikke adressert denne problemstillingen sammen. Men det er vår generelle holdning. Så må vi eventuelt gå mer konkret inn i denne problemstillingen, og da vil jeg be om å få lov til å komme tilbake til det senere.

– Et skuldertrekk i utlandet

En eventuell boikott av fotball-VM i Qatar har blitt et stadig hetere diskusjonstema i Fotball-Norge de siste ukene.

Flere klubber, supportergrupperinger og senest Troms og Finnmark Idrettskrets har tatt til orde for en boikott av mesterskapet i bakkant av The Guardians avsløringer om flere tusen dødsfall blant gjestearbeiderne i landet i forbindelse med forberedelsene til det kontroversielle mesterskapet.

NFF har vært tydelige på at boikott ikke er et alternativ de vurderer, i alle fall ikke for øyeblikket, og fotballpresident Terje Svendsen argumenterte forrige uke med at en eventuell boikott fra en liten fotballnasjon som Norge ville resultere i et «skuldertrekk i utlandet».

Saken kan fort bli tema på fotballtinget til våren neste år.

– Regjeringene har valgt ikke å blande seg inn

Politikerne er klare på at de ikke vil mene noe i saken.

Statsminister Erna Solberg påpekte at det er opp til idretten å ta stilling til slike spørsmål på en presseseanse onsdag ettermiddag.

Det standpunktet støttes av kultur - og likestillingsminister Abid Raja.

– Det er svært mange ting vi kan si om menneskerettighetssituasjonen i Qatar. Ikke minst det helt vanvittige tallet på dødsfall, 6500, under hele byggefasen. Som statsministeren sa, så har partiene valgt at det er idretten selv som må svare på om de vil delta i slike mesterskap eller ikke. Regjeringene har valgt ikke å blande seg inn i disse spørsmålene, sier Raja til TV 2.

Qatar har arrangert en rekke større mesterskap de siste årene:

Håndball-VM i 2015, sykkel-VM i 2016 og friidretts-VM i 2019 for å nevne noen.

Norge boikottet ingen av disse mesterskapene.