Derfor får flere diabetes

Ekspertene forklarer at det finnes flere årsaker til at vi ser en økning i forekomst av diabetes. Felles er de enige om én ting som både vil gagne både deg og resten av samfunnet.

TV 2 har sett på tall fra Reseptregisteret, som viser en kraftig økning i antall pasienter som benytter seg av diabetesmedisiner fra 2009-2019.

Legemidlene favner om både type 1 og type 2.

Det ser verst ut for aldergruppen 70-74 år, der økningen i antall diabetikere har gått fra 15.765 til 29.343 i samme tidsperiode. Befolkningsgrunnlaget i denne gruppen har også vokst med 60 prosent.

Professor og overlege ved Oslo Universitetssykehus, Kåre Birkeland, bekymrer seg derimot over en helt annen aldersgruppe. Stadig flere yngre får diabetes, ifølge professoren.

UTSATT FOR OVERVEKT: Professor og overlege ved Ullevål Universitetssykehus mener tilgangen på kalorier gjør det utfordrende for oss. Foto: Øystein H. Horgmo

– Vi ser at de yngre blir hardere rammet av type 2, i form av at de blir mye sykere enn de eldre. Det er svært uheldig, og noe som er urovekkende, sier professoren som har forsket på diabetes type 2 i en årrekke.

Birkeland forklarer at yngre har et langt liv med diabetesperiode foran seg, og er derfor mer utsatt for komplikasjoner.

– Studier viser også at yngre med type 2 sjeldnere oppnår god diabeteskontroll enn eldre, sier han.

Han er tydelig på at utfordringene rundt økningen av diabetes type 2 er knyttet til endringene i levevanene våre og at det blir flere eldre i samfunnet.

– Vi har lettere tilgang på kalorier, er mindre aktive, og lever lengre.

– Har vi blitt for late?

– Vi er nok heller mer utsatt for å legge på oss. Fra biologien sin side er kroppen innstilt på å klare sultperioder. Når tilgangen på kalorier i overflod er enkel, er det mye lettere å legge på seg, enn å ta av kilo – det er sånn vi er skrudd sammen, sier han.

Birkeland mener at det kan bli en naturlig økning av diabetes i årene som kommer fordi vi har en eldrebølge foran oss.

Avdekker mørketall

En annen årsak til at medisinbruken har økt, kan forklares i måten legene stiller diagnosen.

Før måtte pasientene komme fastende, og av og til gjøre en sukkebelastningstest.

– Det er tungvint og tar tid. Fra 2011 har legene stilt diagnosen med en ikke-fastende blodprøve som måler langtidsblodsukker. Det er mye mer lettvint, og avdekker en del mørketall vi har hatt tidligere, sier han.

Ikke bare har antall brukere økt, men omsetningen på medisinene har steget i været.

I 2009 lå omsetningen på medisinene på 477 millioner kroner. I 2019 var omsetningen på omtrent 1,2 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på hele 150 prosent.

Birkeland sier at medikamentene har blitt mye dyrere i løpet av årene, men at de har mye bedre effekt.

– Flere av de moderne diabetesmedisinene har vist seg ikke bare å redusere blodsukkeret, men også å beskytte mot hjerte- og karsykdommer samt tidlig død. Det gjaldt ikke i samme grad de gamle og rimeligere medikamentene.

Opptil 18.000 nye diabetikere hvert år

– Leger i dag er muligens flinkere til å sette diagnosen på et tidligere tidspunkt enn før. Tidligere kunne man gå lenge med sykdomsforløpet uten å bli medisinert.

Det sier Lars Christian Stene som er seniorforsker ved avdeling for kroniske sykdommer og aldring ved Folkehelseinstituttet.

Han forteller om flere mulige årsaker til at antall brukere har økt de siste årene.

Man kan ha blitt bedre på å plukke opp de som har hatt diabetes lenge, uten at de har blitt diagnostisert.

– Det er positivt at man klarer å plukke opp denne gruppen. Det vil også kunne forklare økningen i antall brukere, sier han.

Fra 2009 til 2019 var det i underkant av 62.000 flere som ble satt på diabetesmedisiner.

Han mener det er viktig å poengtere at en av de viktigste årsakene til økning i antall brukere, er en aldrende befolkning.

– Men det som er interessant å se på, er hvis man tar bort forklaringene rundt aldring og økt befolkning, så ser vi fremdeles en reell økning av diabetes, sier han.

Stene forteller at det ikke er noen hemmelighet at diabetes er et folkehelseproblem her til lands. Hvert år blir det registrert opp mot 18.000 nye tilfeller av diabetes.

– Det er dette deprimerende, men det svært enkle svaret på hvordan man skal forebygge er: Være aktiv, spise sunt, unngå overvekt og fedme, og ikke røyke. Alle vet det, men det er vanskelig å gjøre noe med det i praksis, sier han.

En av fem nordmenn har fedme

En av Norges fremste fedmeeksperter, Jøran Hjelmesæth, sier til TV 2 at fedme er den største risikofaktoren for diabetes type 2.

SKAM: Fedmeekspert, Jøran Hjelmesæth, erfarer at flere føler på skam ved å få diabetes. Foto: Prof. dr. med. Jøran Hjelmesæth

Hjelmesæth er leder for Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold og professor ved Universitetet i Oslo.

Han forteller at en av fem voksne nordmenn lider av fedme.

– Det å ha overvekt øker risikoen for diabetes type 2. Det viser seg at dersom man går ned mye, så kan man også bli kvitt diabetes fullstendig, sier han.

Eksperten erfarer at flere opplever diagnosen som stigmatiserende.

– Jeg har pasienter som henvender seg fordi de skammer seg og ikke vil fortelle familiemedlemmer om det.

– Det er klart at det å ha en livsstilssykdom ikke oppleves som noe positivt, legger han til.

Han sier at diabetesmedikamentene har blitt dyrere, men er mer effektive.

Hjelmesæth understreker likevel at man kunne sparte samfunnet for mange penger dersom man starter med en livsstilsendring før medisinbruk.

– Det alle kan gjøre noe med er livsstilen sin. Det å være litt mer aktiv og spesielt det å gå ned i vekt, vil ha stor helseeffekt, sier han.