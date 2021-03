Mann dømt til 10 års forvaring etter voldtekter og mishandling

I en rystende dom fra Nord-Troms tingrett beskrives et sju år langt mareritt for den fornærmede kvinnen.

Retten legger til grunn at hun er voldtatt av mannen sju ganger. Ifølge tiltalen skal kvinnen forsøkt å stoppe overgrepene, men hver gang gitt opp motstanden i frykt for sitt eget liv. I et tilfelle filmet den nå domfelte mannen overgrepet.

Nord-Troms tingrett har nå dømt mannen i 30-årene til 10 års forvaring med en minstetid på seks år og åtte måneder.

Truet med hammer og hagle

Fra 2013 og frem til i mai i fjor brukte han vold, trusler, frihetsberøvelse og tvang mot kona. I et tilfelle låste han ektefellen ute på trappa midt på vinteren mens hun var høygravid.

4. mai i fjor ble hun truet inn i en bil med en hammer der ektemannen deretter kjørte i høy fart samtidig som han ville ta sitt og konas liv. På denne turen hentet han også frem en hagle og satte inn to skudd. Etter at hun ble voldtatt klarte kona klarte å komme seg i frihet med å overbevise mannen om at de skulle bli et par igjen, og at hun skulle trekke anmeldelsen.

Mannen er også dømt for å ha truet kona til å endre politiforklaring og trekke anmeldelsen mot ham.

Dommen omfatter også en voldtekt av en tidligere samboer tilbake i 2011. Sistnevnte har forklart at hun - etter at forholde var slutt - mot hennes vilje har hatt gjentatte samleier med tiltalte bare for å få fred.

Troverdig

I retten nektet tiltalte straffskyld for de alvorlige anklagene. Men retten har lagt avgjørende vekt på fornærmedes forklaring fordi den fremstår som meget troverdig.

– Fornærmede har forklart seg nøkternt, grundig og detaljert. Hennes forklaringer er ikke preget av overdrivelser og de forskjellige forklaringene hun har avgitt for politiet og i retten har vært i overenstemmelse med hverandre. Der det har vært mulig å kontrollere hennes forklaringer med andre opplysninger har dette stemt overens.

Tingretten mener at hendelsene i mai 2020 fremstår som svært dramatiske og fornærmede har åpenbart trodd at hun kom til å dø denne natten.

– Det er etter rettens mening også snakk om et alvorlig overgrep hvor fornærmede har uttrykt reell og alvorlig frykt for sitt eget liv over et tidsrom på om lag 2,5 timer. Handlingene fra tiltaltes side vitner om en respektløs og grenseoverskridende atferd, heter det i dommen.

Kontaktforbud

– Retten mener det foreligger en reell og kvalifisert fare for tiltalte på nytt vil begå et alvorlig lovbrudd, særlig i form av alvorlige seksuallovbrudd. En tidsbegrenset straffereaksjon anses ikke tilstrekkelig for å verne samfunnet på det tidspunkt tiltalte løslates. Retten finner at vilkårene for forvaring er oppfylt, heter det i dommen.

Han er videre dømt til kontaktforbud med de to fornærmede kvinnene i denne saken de neste fem årene. I tillegg må domfelte betale 250 000 kroner i oppreisningserstatning til sin tidligere ektefelle samt 150 000 kroner i erstatning til sin tidligere samboer.

– Min klient er skuffet over resultatet og vil anke saken, sier hans forsvarer Jan Christian Kvanvik til TV 2.

Dommen i tingretten er enstemmig.