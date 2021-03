Satte dyster rekord for andre dag på rad: – Mottar én ny intensivpasient hvert andre minutt

Onsdag ble det registrert 74.376 nye smittetilfeller i Brasil. Det er flere enn vi har hatt i Norge under hele pandemien. Samme dag rapporterte myndighetene om at 1840 hadde dødd med korona det siste døgnet.

Slik har tonen vært den siste tiden. Den forrige «rekorden» for antall koronadødsfall på et døgn ble satt tirsdag, da 1726 ble registrert.

Landets president, Jair Bolsonaro, har fått heftig kritikk for måten han har håndtert koronapandemien på, og tirsdagen ble intet unntak.

Samme dag som Brasil slo den dystre rekorden, deltok presidenten på en avslappende temalunsj der blant annet pattegris ble inntatt, rapporterte den brasilianske avisen Folha De S.Paulo.

Han har også blitt kritisert for å ikke ha møtt gruppen av guvernører i landet på over 286 dager.

KRITISERT: Brasils president, Jair Bolsonaro, har fått kritikk for måten han har håndtert pandemien på. Foto: Ueslei Marcelino / Reuters / NTB

Kritisk situasjon

Ifølge Brasils største avis er landet inne i den verste fasen til nå under pandemien, og situasjonen er kritisk i alle regioner.

– For første gang under pandemien har det vært en samtidig forverring av flere indikatorer over hele landet. For eksempel har økningen i antall smittetilfeller, antall koronadødsfall og antall personer med akutt lungesvikt vært høye over lengre tid, uttalte landets helsemyndigheter.

Totalt har 10.722.221 smittetilfeller blitt registrert i Brasil siden pandemiens begynnelse, ifølge Worldometers. 259.402 koronadødsfall har blitt registrert totalt til nå.

Storbyen São Paolo i lockdown

Onsdag kunngjorde guvernør i São Paulo, Joao Doria at regionen med over 46,3 millioner innbyggere stenges ned i to uker.

– Helsevesenet er på randen av et sammenbrudd. Sykehusene i São Paolo mottar én ny intensivpasient hvert andre minutt, sa han ifølge Al Jazeera.

Han har som mange andre rettet kraftig kritikk mot landets president.

– Dette er din feil. Det er fordi du fornekter situasjonen, uttalte Doria onsdag. En kommentar som var rettet mot Bolsonaro.

BRASIL: Byen Manaus i delstaten Amazonas har blitt hardt rammet av den nye Foto: Michael Dantas / AFP / NTB

Virusmutasjonen er problematisk

En av regionene som har hatt massive problemer siden årsskiftet er Amazonas. I regionens hovedstad Manaus ble helsevesenet slått ut etter at det plutselig ble en dramatisk økning i antall korona-pleietrengende.

Sykehusene i regionen opplevde da mangel på kritisk medisinsk utstyr som oksygen.

Det som var spesielt var at man antok at nærmere 70 prosent av byens befolkning var immune mot korona etter å ha vært smittet tidligere, men mange ble igjen koronasyke, denne gang av den nye mutasjonen P.1.

Tidlige undersøkelser gjort på mutasjonen har ført til mistanke om at den er mer smittsom enn vanlig korona.

Brasils helseminister, Eduardo Pazuello, er bekymret for konsekvensene koronamutasjonene fører med seg.

– Vi har nådd et alvorlig øyeblikk av pandemien. Mutasjonene treffer oss aggressivt, sa Pazuello denne uken.

I et skriv fra FHI står det at man antar at den brasilianske mutasjonen er mer smittsom. Den er per dags dato ikke oppdaget i Norge, men det er den i Danmark.