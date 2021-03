Regjeringen sier ja til dobbeltspor til Hønefoss

– Her og nå rydder vi all tvil til side. Ringeriksbanen kommer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til Aftenposten.

Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss er dermed det første og sikreste prosjektet i transportplanen for 2022–2033, ifølge avisen.

Byggingen av dobbeltsporet startet trolig i 2024 eller 2025, og det er det statlige selskapet Nye Veier AS som får ansvaret.

– Ideen dukket opp tidlig i desember, under innspurten av arbeidet med NTP. Siden har vi bare blitt tryggere på at ideen er god. Noen forutsetninger må på plass, men dette er det vi går for, sier Hareide.

Selskapet skal også bygge ny E16 mellom Skaret i Hole kommune og Hønefoss. Fellesprosjektet skal etter planen koste 35,6 milliarder kroner.

Usikkert miljøtiltak

I slutten av januar konkluderte en rapport fra Møreforsking og konsulentselskapet Marstrand med at prosjekteringen av Ringeriksbanen og ny E16 burde gjøres på nytt. Det er også usikkert om banen er et godt miljøtiltak, slo rapporten fast.

Natur og Ungdom påpeker at Norge trenger flere tog, men at regjeringen ikke har prioritert rett.

– Det de ikke innser er at en utbygging av E16 vil undergrave klimaeffektene av Ringeriksbanen som pendleralternativ, sier Sandra Butoyi i Natur og Ungdom til NTB.

Venstre-leder Guri Melby mener derimot Ringeriksbanen legger til rette for klima- og miljøvennlig transport.

Forventer flertall

Hareide legger til at ingen andre transportformer kan konkurrere med reisetiden.

Med nytt dobbeltspor mellom Hønefoss og Sandvika blir reisetiden til Oslo 30 minutter, og reisetiden på Bergensbanen kan reduseres til under fem timer.

Regjeringen forventer også flertall for bygging i Stortinget, spesielt fordi Frp i fjor foreslo en lignende løsning for prosjektet.

– Ja, vi håper å få gjort et vedtak om dette før sommeren, sier statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten.

