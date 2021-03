Onsdag var ikke president Joe Biden nådig i sin omtale av guvernøren i Texas etter at de åpnet opp for kraftige lettelser i smitteverntiltakene denne uken.

Tirsdag varslet myndighetene i Texas og Mississippi om en rekke lettelser hva gjelder smitteverntiltak. Munnbind-påbudet ble opphevet på dagen og alle bedrifter ble åpnet for normal drift.

– Det er på tide å åpne Texas hundre prosent, sa Texas-guvernør Greg Abott tirsdag.

Staten med over 29 millioner innbyggere gikk dermed i stikk motsatt retning enn alle andre stater i USA, og de aller fleste land i verden for øvrig.

Slaktes av Biden

Men tiltaks-kursendringen har ikke gått upåaktet hen. Lendende helsetopper i USA har uttrykt bekymring, og onsdag gjorde president Joe Biden det samme.

– Det siste vi trenger er at folk begynner å tenke som neandertalere. Vi kan ikke tenke at alt er bra, ta av oss maskene og glemme alt, sa president Joe Biden da han møtte pressen i Det hvite hus onsdag.

– Det er veldig, veldig, veldig kritisk at vi følger forskningen. Vask hendene i varmt vann ofte, bruk munnbind og hold avstand. Hvis du allerede visste om alt dette, skulle jeg søren meg ønske at ledende politikere også gjorde det, sa presidenten.

Pressesekretær i Det hvite hus, Jennifer Psaki var heller ikke nådig i sin omtale av Texas-guvernøren. Hun poengterte at alle folk i Texas og resten av USAs befolkning må følge helsemyndighetenes råd.

– Landet vårt har betalt prisen for at politiske ledere har ignorert forskning under pandemien, sa Psaki.

Svarer presidenten

Onsdag gikk guvernør Abbots pressesekretær, Renae Eze ut å forsvarte tiltakslettelsene etter at de har blitt bombardert med kritikk.

– Guvernøren var tydelig overfor Texas sine innbyggere på at korona ikke er borte og at alle fortsatt må følge de medisinske rådene som gjelder for å bli kvitt viruset, uttalte Eze overfor CNN.

– På grunn av vaksinering, nedgang i sykehusinnleggelser og den gode måten våre innbyggere forholder seg til smittevern, er det ikke lenger behov for statlige regelpåbud. Guvernørens hovedfokus vil alltid være å verne om Texas sine innbyggeres helse og levebrød, sier hun til kanalen.

Guvernøren i Mississippi, Tate Reeves var heller ikke veldig fornøyd med måten presidenten hadde omtalt statene som har lettet på tiltakene.

– Uansett hvor lenge Biden har vært president, burde han kjenne til hvordan en neandertaler tenker. Realiteten er at jeg stoler på at Mississippis befolkning tar de rette avgjørelsene, sa Reeves.

Saken vil bli utvidet.