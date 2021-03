United refses: – Ikke godt nok

Ole Gunnar Solskjærs solide bortestatistikk fortsetter – uten at han er særlig fornøyd av den grunn.

Crystal Palace-Manchester United 0-0

Forrige gang hans Manchester United tapte en bortekamp i ligaen, var mot Liverpool i januar i fjor. Siden hadde de spilt 20 bortekamper uten å tape.

Kampen mot Crystal Palace ble den 21.

– Det er en imponerende prestasjon. Samtidig har det vært en skuffende kveld for Manchester United, sa TV 2s Øyvind Alsaker fra kommentatorboksen.

Skuffet Solskjær

Solskjær er ikke fornøyd, verken med spill eller resultat.

– Det er skuffende. Vi er bare litt «off». Når du er «off», og om du ikke spiller på ditt beste, vinner du ikke kamper, sier kristiansunderen til Sky Sports.

Han er særlig misfornøyd med at spillerne hans rotet ballen bort gang på gang. I tillegg hadde Manchester United bare ett skudd på mål. Nå har de spilt 0-0 tre ganger på rad i alle turneringer.

– Noen ganger er man ikke på sitt beste. Det er en lang sesong. Men jeg skal ikke skylde på det, for alle har den samme sesongen. Og vi spiller mot et bra lag som får deg til å spille på den måten de vil når vi ikke har kvaliteten og tempoet som vi burde ha, forklarer United-sjefen.

TV 2s fotballeksperter stemmer i. Etter kampen viste Erik Thorstvedt frem en rekke klipp han kalte for «et skrekkabinett».

– Jeg synes nesten det gjør vondt å sitte her og slakte dem. Det er så åpenbart for alle som ser på at dette er helt forferdelig dårlig, sa den tidligere Premier League-keeperen.

– Det er så mye feil og rare ting, konkluderte han.

Thorstvedt fikk støtte av Erik Huseklepp.

– Det er ufattelig mange rare ting. De møter ikke et lag som presser dem veldig hardt, heller. De var ikke til å kjenne igjen, sa han.

– Ikke godt nok

De røde djevlene åpnet slurvete i tåkehavet på Selhurst Park. Så hadde de en liten god periode tidlig i første omgang, men avslutningene ble enten avverget av en god Vicente Guaíta eller skutt utenfor.

Ole Gunnar Solskjærs menn var uansett et godt stykke unna toppnivået før hvilen.

– Ikke godt nok, var dommen fra TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i pausen.

Taper terreng til City

Andre omgang fortsatte i samme spor. De røde djevlene slet med å skape sjanser mot et kompakt Palace-lag. Like før full tid spilte hjemmelaget seg til en kjempesjanse, men keepervikar Dean Henderson stoppet Patrick van Aanholts forsøk med en god benparade.

– Det er en redning som kan bety mye for karrieren. Det er ekstremt viktig for ham å redde poeng for egen klubb, mener Thorstvedt.

Manchester United har nå spilt uavgjort fem ganger i løpet av de sju siste kampene i ligaen. I løpet av perioden har de tapt mye terreng til suverene Manchester City. Avstanden er på 14 poeng.

Søndag møtes byrivalene.