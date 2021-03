Dolly Parton (75) markerer vaksinasjon med ny vri på suksesslåten

Countrystjernen Dolly Parton (75) har fått første dose av koronavaksinen hun har ventet på.

Under vaksinasjonen benyttet sangeren anledningen til å be folket ta vaksinen, og det i form av en ny vri på den berømte slageren "Jolene".

– Jeg har ventet en stund. Jeg er gammel nok til å få den, og klok nok til å ta den, sier hun under vaksinasjonen.

Hør den nye versjonen av sangen i toppen av saken.

– Ta vaksinen

– Jeg vil fortelle alle der ute at dere også bør ta denne vaksinen. Jeg har til og med endret en av sangene mine for anledningen, sier hun og synger:

«Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine, I'm begging of you please don’t hesitate. Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine, because once you're dead, then that's a bit too late.»

– Jeg prøver å være morsom nå, men jeg er dødsalvorlig om vaksinen. Jeg vil at vi skal vende tilbake til normalen, avslutter Parton.

Parton fikk første dose av vaksinen fra Moderna tirsdag kveld, amerikansk tid.

Donerte penger til vaksinen

Stjernen har selv vært med å finansiert vaksinen, da hun donerte 1 million doller til det medisinske universitetet Vanderbilt, gjennom «Dolly Parton covid-19 Research Fund»

– Pengene gjorde det mulig å påskynde det vitenskapelige arbeidet med tester og vaksiner. Uten tvil førte finansieringen til at vi kom 10 ganger raskere til målet med å utvikle en vaksine, sa lege ved universitetet, Naji Abumrad, til The Washington Post.

Parton fikk tilbud om vaksinen tidligere, men takket pent nei da hun ikke ville snike i prioriteringskøen.

– Jeg føler jeg har fått mer anerkjennelse enn jeg fortjener. Men jeg er glad for å ha vært en liten del av dette, og at det sådde et frø som har vokst til noe stort, sier Parton selv om sitt bidrag.