Gråtkvalt etter fall: – Veldig skuffet over meg selv

I andre omgang landet 21-åringen på enorme 138 meter. Opseth så først ut til å lande støtt, men måtte nedi før fallgrensen.

Knust

Etter rennet er det en preget Opseth som møter TV 2 i intervjusonen.

Hun gleder seg over at lagvenninnen Maren Lundby vant et historisk gull i tidenes første VM-renn i stor bakke for kvinner. Samtidig ergrer seg hun over fallet.

– Jeg er veldig stolt av Maren, men jeg er også veldig skuffet over meg selv. Det er nok det jeg kjenner mest på nå, selv om jeg skulle ønske jeg bare kunne gledet meg over Marens seier, sier en gråtkvalt Opseth til TV 2.

FALL: Silje Opseth mistet balansen like før fallgrensen. Foto: Kai Pfaffenbach

– Det er medalje i VM som har vært målet mitt denne sesongen, og det klarte jeg ikke. Jeg ga det en sjanse og prøvde alt jeg kunne. Det siste hoppet kjentes skikkelig bra ut, men jeg fikk det litt tungt i overgangen. Det er skikkelig irriterende, medgir hun.

TÅRER: Silje Opseth var langt nede etter femteplassen. Foto: TV 2.

Fall gir et betydelig trekk på stilkarakterene. Hun endte ti poeng bak pallen, og var 10,8 poeng bak sølvet.

Etter alt å dømme hadde hun stått igjen som sølvvinner om hun hadde klart å holde seg på beina.

Emosjonell dag

Tidligere på dagen ble hopplandslaget preget av at Halvor Egner Granerud fikk påvist koronasmitte.

– Det har vært en emosjonell berg-og-dal-bane i dag, konstaterer Opseth.

– Jeg føler vi har gjort alt vi kunne for å forberede oss til konkurransen. Vi fikk gjort det beste ut av det, spesielt med tanke på Maren, fortsetter hun.