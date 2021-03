– En komplett skandale

1. februar ble motorfabrikken Bergen Engines solgt til det russiske selskapet TMH International.

Det var Bergens Tidende som først omtalte salget.

Fabrikken leverer blant annet motorer og reservedeler til forsvarsskip for Norge og flere andre NATO-land.

Det har fått flere til å steile.

For det er ikke bare fabrikken de nye russiske eierne overtar. De skal også drive vedlikehold og produsere reservedeler for de norske kystvaktskipene.

Topphemmelig spionskip

Et av skipene er spionskipet FS «Marjata», et av de mest hemmeligholdte skipene i Sjøforsvaret.

NORGES SPIONSKIP: Statsminister Erna Solberg døper etterretningstjenestens skip FS "Marjata" i desember 2014. Foto: NTB

I 2014 ble statsminister Erna Solberg (H) selv gudmor for spionskipet som er proppfullt av høyteknologisk og hemmelig utstyr.

I februar, fire dager etter salget, sendte en av de ansatte på Bergen Engines et varsel til statsministerens kontor.

Varsleren var bekymret over salget til russerne, og ba noen «sjekke dette, for å sikre at rikets sikkerhet ikke påvirkes».

Kystvakten

I tillegg til spionskipet har også flere av de norske kystvaktskipene motorer fra fabrikken i Bergen. Blant annet KV «Svalbard» og KV «Harstad».

ROLLS-ROYCE FRA BERGEN: KV "Harstad" og flere andre skip i Kystvakten har dieselmotorer fra Bergen Engines. Tre nye skip skal også leveres med motorer fra den bergenske fabrikken. Foto: NTB

Norske kystvaktskip er blant det viktigste vi har for å holde oversikt og hevde suverenitet i nordområdene, der russerne stadig blir mer aktive.

Nåværende eier av Bergen Engines er Rolls-Royce.

Selskapet solgte fabrikken til TMH International for 150 millioner euro, og russerne tar etter planen over fabrikken i løpet av året.

– Komplett skandale

– Vi kan ikke tillate at forsvarsteknologi i våre viktigste skip tilfaller russere, og som kan gjøre at de kan styrke sin marine.

Det sier Emilie Enger Mehl, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

KREVER STANS: – Regjeringen må stoppe dette salget, sier Emilie Enger Mehl i Senterparitet. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

– Skal russere vedlikeholde våre forsvarsfartøy? Det er helt utrolig at dette har fått passere, sier hun.

Flere partier, blant annet Sp, Ap og Frp, tar nå til orde for å stanse salget med bruk av sikkerhetsloven.

– Det er en komplett skandale hvis høyreregjeringen ikke stanser dette, sier Enger Mehl.

MILLIARDSALG: Nåværende eier av Bergen Engines er Rolls-Royce. Selskapet solgte fabrikken til det russiske selskapet TMH International for 150 millioner euro. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Bekymret

Hun får støtte fra Torbjørn Bongo, Forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund.

– Dette fremstår i beste fall bekymringsfullt, og i verste fall kritikkverdig, sier Bongo.

Han stiller også spørsmål om det kan være flere slike salg som utfordrer rikets sikkerhet.

BEKYMRET: Torbjørn Bongo er bekymret for at norske fartøy nå kan bli vedlikeholdt av et russisk selskap Foto: Nils Ole Refik / TV 2

– Her er et potensiale for at fremmende makter, via utenlandske selskap, kan få tilgang til noen av våre mest sentrale fartøy.

Bergen Engines ønsker ikke å kommentere den politiske debatten rundt salget, men sier de konsulterte salget med regjeringen på forhånd.

– For Bergen Engines har det vært viktig å finne en ny eier som ønsker å fortsette å investere i og utvikle virksomheten på lang sikt, skriver en talsperson i selskapet.

TMH International skriver til TV 2 i en e-post at de tar beskyttelse av sikkerhetsteknologi på alvor, og vil forhindre at denne kommer på avveie

Ser på alternativ

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier salget av Bergen Engines ikke er underlagt sikkerhetsloven, men at de nå undersøker saken nærmere.

Salget er nå nemlig under utredelse i fire forskjellige departementer: Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Næringsdepartementet.

– Det at vi får eiere fra et land vi ikke har sikkerhetssamarbeid med kompliserer ting, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til TV 2.

Han vil likevel ikke forskuttere hva de lander på.

– Nå ser vi på hva dette salget vil ha å si, innenfor de avtaleverkene vi har, og så ser vi på om det finnes noen alternativer for oss når det kommer til vedlikehold av Kystvakten.