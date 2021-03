Svensk politi: Angrep mot flere personer i Vetlanda etterforskes som mulig terrorangrep

Flere personer skal være alvorlig skadd etter at en mann gikk løs på dem med en knivlignende-gjenstand onsdag. Hendelsen etterforskes som et terrorangrep.

Ved 19-tiden onsdag melder svensk politi at en knivhendelse som skjedde tidligere på dagen, etterforskes som et terrorangrep.

Hendelsen fant sted i sentrum av Vetlanda i Sverige, ved 15-tiden.

Ifølge politiet skal en mistenkt mann i 20-årene ha angrepet åtte personer med en knivlignende gjenstand. Flere av de som ble angrepet, er alvorlig skadd.

– Om ettermiddagen onsdag kom det inn en rekke meldinger om at flere personer ble angrepet med et våpen. Relativt omgående kunne en mistenkt pågripes av politiet. I forbindelse med pågripelsen ble det avfyrt et skudd fra et polititjenestevåpen, og mistenkte ble skadd, opplyser politiet på en pressekonferanse onsdag kveld.

Mannen er fraktet til sykehus, men skadeomfanget er ukjent. Politiet kan også opplyser at mannen er en kjenning av dem fra tidligere.

– Vi undersøker om det er et terror-motiv, men er tidlig i etterforskningen, opplyser de.

Politiet opplyser at de har fem forskjellige mulige åsteder i Vetlanda, som er avsperret, og der det jobbes med kriminaltekniske undersøkelser.

Politiet oppfordrer alle som kan ha informasjon om hendelsen til å tipse dem.

Svensk politi opplyste tidligere på dagen at de ikke mente det var snakk om terror, men har altså endret oppfatning om dette onsdag kveld.

Statsminister Stefan Löfven har uttalt seg om saken onsdag.

– Jeg fordømmer denne fryktelige handlingen. Vi møter disse forferdelige handlingene med samholdets kraft, sier han.