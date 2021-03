– Jeg er lei av å prate om det

Junioren Helene Marie Fossesholm (19) ble onsdag tatt ut til å gå ankeretappen for Norges stafettlag. Det er ventet at det blir en gullkamp mellom Norge og Sverige, og Fossesholm skal måle krefter med Frida Karlsson på den avsluttende etappen.

– Føler at man skuffer alle

Det er tolv år siden siden forrige gang en juniorløper avsluttet for Norge. Marthe Kristoffersen var 19 år da hun ble sendt først ut av Kristin Størmer Steira i Liberec. Kristoffersen endte som nummer fire etter at både Tyskland og Sverige passerte henne på oppløpet. Finland tok gullet.

FIKK TRØST: Marthe Kristoffersen fikk trøst av Marit Bjørgen etter stafetten i VM 2009. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Det blir veldig tydelig om man taper en spurt. Det er så mye forventninger til den som skal spurte Norge inn. Alle jentene kommer til å være nervøse, men jeg er ikke bekymret for Helene. Hun har sagt at det er etappen hun vil ha, sier Kristoffersen.

– Alle som ser på kommer nok til å forvente at hun skal spurtslå konkurrentene, slik vi har sett Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo gjøre i alle år. Det er et ekstra press sånn sett, men hun har ønsket det. Hun har fått det sånn som hun ville, fortsetter Kristoffersen.

– Hvordan var det for deg i 2009?

– Jeezes, det er liksom fortsatt det. Det er jo dritt, og man føler at man taper skirenn og skuffer alle. Men det er toppidrett. Og toppidrett er brutalt. Man må bare stå i det, sier Kristoffersen, før hun legger til:

– Jeg får håpe hun har hakket bedre ski enn jeg hadde. Jeg hadde veldig mye dårligere ski enn andre.

– Lei av å prate om det

Etter stafetten presset tårene på for Kristoffersen. Hun tok 4. plassen svært tungt.

– Det er media som er mest opphengt i den stafetten. Jeg tenkte på det mye der og da og i dagene etterpå. Men det jeg irriterer meg mest over er at jeg hadde så dårlige ski. Jeg hadde ikke kjangs. Ser man på tidene på etappen gikk jeg mye fortere enn ganske mange andre. Men jeg er mest irritert over at skiene mine var så fryktelig dårlige. Når du er junior har du ikke verdenscup-parken med ski. Det var vondt der og da, men i ettertid har det irritert meg mest at det skulle gå an. Men jeg er lei av å prate om det, sier hun.

Kristoffersen har tro på det norske laget før stafetten.

– Vi har alle muligheter i verden til å ta medalje. Sverige har mistet Linn Svahn, som har uttalt at hun spiser hver nordmann til frokost i spurten. Vi får se om det svekker Sverige. Norge er avhengig av at alle går en kanonetappe. Hvis én feiler kan det fort bli vanskelig. I stafett må fire løpere gå gode etapper, sier hun.