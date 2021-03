Dette er ingen fillesak

I løpet av de siste dagene har offentligheten fått et lite innblikk i hvordan en såkalt politisk spinndoktor jobber. Det er ikke mange som vet hvem Peder Egseth er. Han er altså Høyre-politiker, og jobber som statssekretær på Statsministerens kontor (SMK). Som en av Erna Solbergs nærmeste og mest betrodde medarbeidere, har han som jobb å håndtere mediene på vegne av statsministeren, og bistå Høyre-politikere landet rundt med mediehåndtering. Han er en såkalt spinndoktor, en som forsøker å spinne saker i en positiv retning for sin sjef, sitt parti, og tilsvarende i negativ retning for konkurrerende partier, derav navnet. I likhet med spinndoktorer i andre partier, forsøker Egseth å få meg og andre journalister til å velge ut og vinkle saker til fordel for deres parti, og tilsvarende negative vinklinger om politiske motstandere.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Erik Edland / TV 2

Jeg har fått mange ulike henvendelser fra Høyres kommunikasjonsapparat det siste året, som peker på svakheter ved Raymond Johansens korona-håndtering. Og sikkert like mange motsatt vei fra rødgrønne kommunikasjonsrådgivere. Noen ganger kan vi få servert pakker med dokumentasjon og annet som sverter politiske motstandere. Så lenge vi som journalister gjør en selvstendig og kritisk gjennomgang av alt vi mottar, er alt dette helt innafor. En naturlig del av demokratiet vårt.

Statssekretær og spinndoktor Egseth har sist helg vært i kontakt med tre lokalpolitikere fra Høyre, med formål å angripe Oslo for dårlig smittevern, og for å kritisere Aps ønske om å endre vaksinestrategi. I utgangspunktet grei skuring. Det som derimot gjør angrepet på Oslo til en sak som var så alvorlig at statsministeren valgte å beklage, er minst fire forhold:

Angrepet var dårlig planlagt, og ble delvis rettet mot Oslos befolkning. Det gjorde reaksjonene enormt mye sterkere og mer følsomme enn hensikten. Utspillet slo tilbake på Høyre. Det ble fremsatt løgner offentlig fra Moldes ordfører i et forsøk på å skjule SMKs deltakelse. Men verre enn løgner: SMK bidro til å nøre opp under en uheldig by-og-land-konflikt i en tid hvor statsministeren selv maner en sliten og frustrert befolkning til samhold og felles dugnad. Angrepet kom samtidig som regjeringen faktisk var i ferd med å endre vaksinestrategien. Slik sett var utspillene med på å undergrave regjeringens vaksinestrategi, som om den ikke var vanskelig nok å kommunisere utad.

Erna Solberg kalte inn til pressekonferanse tirsdag kveld for å forsøke å legge ballen død. Hun rettet flengende kritikk mot sin egen statssekretær, som hadde gått bak ryggen hennes og operert på egen hånd. Hun kunne til og med informere om at det ikke kun var Molde-ordføreren Egseth hadde vært i kontakt med bak hennes rygg.

Dette er ingen fillesak, som enkelte skal ha det til. Vi har stått oppe i en utmattende pandemi i et helt år nå. Befolkningen er slitne. Det er ikke bare oslofolk som er på bristepunktet. Det er bare å ta en svingom innom hvilket som helst kommentarfelt, så ser du det. Vi er inne i det som forhåpentligvis er den lange oppløpssiden. En oppløpsside som viser seg å være så uendelig mye lengre enn noen av oss trodde da vi feiret det første vaksineskuddet i romjulen. Og nettopp vaksinestrategien skaper sterke følelser. Hvem skal prioriteres? Da er det politikernes ansvar å holde debatten på et saklig nivå.

Moldes ordfører mente at Oslo ikke skulle «premieres» med flere vaksiner fordi Oslo hadde slurvet med smittevern. Nordland Høyres Bård Ludvig Thorheim - som ifølge statsministeren også fikk hjelp av Egseth - gjentok det samme til NRK. Han begrunnet det også med at en fra Oslo ikke var mer verdt enn en fra Bodø. Slike utsagn indikerer at noen (i hvert fall Raymond Johansen) mener at Oslo-folk er mer verdt enn bygdefolk, og derfor fortjener å få vaksiner først. Det er drøyt.

Når slike påstander kommer fra voksne, presumptivt seriøse, politikere fra et regjeringsparti, bidrar det til å skape unødvendig polarisering i en tid da landet trenger å stå sammen. Det mener statsministeren også. Hun tok et tydelig oppgjør med sine egne lokalpolitikere på tirsdagens pressekonferanse. Det at statsministerens egen statssekretær er med på å tilrettelegge for slik splittende retorikk, gjør saken ekstra alvorlig. Det slo statsministeren selv fast da hun tirsdag rettet en beklagelse til Oslos byrådsleder Raymond Johansen. Så langt, så godt for statsministerens håndtering.

Solberg fastholder derimot at hun fortsatt har tillit til sin spinndoktor. Beklagelsen og refsen var ment å legge saken død. Men når det er gått så galt som dette, bør statsministeren også sørge for at resten av oss kan ha tillit til at hun holder seg med folk som trekker i den samme retningen og deltar på den felles dugnaden som hun ber alle oss andre om å gjøre. Hun gjentok flere ganger at hun ikke ante hva hennes egen statssekretær gjorde bak hennes rygg. Kan hun forsikre oss om at han ikke vil gjøre det igjen?

Derfor bør statsministeren gjøre et unntak fra det som er vanlig, og legge på bordet all kommunikasjon statssekretæren har hatt med disse lokalpolitikerne. Vi bør få vite hvem som tok initiativene til disse splittende utspillene (for å bruke statsministerens egne ord); var det hennes medarbeider eller lokalpolitikerne selv. Var hennes medarbeider en passiv tilrettelegger, eller deltok han i utformingen av de retoriske talepunktene som statsministeren så sterkt kritiserte sine lokalpolitikere for.

Det bør ikke være så vanskelig. Hvorfor gjør hun ikke det? Tåler ikke korrespondansen dagens lys? Jeg vet ikke. Vi kan bare spekulere. Men hadde hun gjort det, ville hun kunne lagt saken død.