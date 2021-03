«Tør Nossum og Co. å vrake en regjerende verdensmester med folket i ryggen?»

Uttaket av det norske stafettlaget ser du direkte på TV2.no kl. 17.



Johannes Høsflot Klæbo er den fødte ankermann. Pål Golberg og Emil Iversen skulle gå klassisk. Tredjeetappen stod mellom Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe. Dette var før VM. Hva gjør du nå, Eirik Myhr Nossum?

For det går rett og slett ikke an å komme utenom Hans Christer Holund etter onsdagens knockout på 15-kilometeren. Mannen som var nærmest å utfordre Aleksandr Bolsjunov rent fysisk på tremila endte med bronsemedalje da, men tok et overlegent gull på mesterskapets mest tradisjonsrike øvelse.

Holund ble forbigått i uttaket til stafetten i OL i 2018, da undertegnede og mange med meg mente han fortjente en plass på laget. Oppvasken som fulgte i ettertid var starten på slutten for landslagskarrieren til daværende trener Tor Arne Hetland. Tør Nossum å gjøre det samme nå?

TV 2 Sportens langrennsekspert Petter Soleng Skinstad. Foto: Olof Andersson/tv 2

Bak Holund på 15-kilometeren fulgte nemlig Simen Hegstad Krüger, som kanskje er vel så god på den litt kortere tredjeetappen i stafettene som på renn med individuell start. Kan en løper med to sølv så langt i VM ende opp uten stafettplass, til fordel for løpere som ikke har vært på pallen så langt i VM?

En som nok skjønner at toget har gått er Sjur Røthe, landslagets eldstemann og kaptein. VM i Seefeld var hans mesterskap, der han etter gullet på tremila var umulig å komme unna når stafettlaget skulle tas ut. Da ble VM avsluttet med stafettgull og en ny medalje på femmila.

I årets VM har det så langt vært stang ut, og med det ryker fort plassen både på stafetten og den avsluttende femmila. Da er det godt å ha et gull på vei på hjemmebane, dit han fort reiser tilbake nå.

At Johannes Høsflot Klæbo skal gå sisteetappen er det ingen diskusjon om. Er han frisk og rask, er han selvskreven på den avsluttende etappen, som i år kan ende opp med å bli en ren parademarsj.

Skulle det bli spurt, er det heller ingen tvil. Da blir det norsk stafettgull, akkurat som da Petter Northug avgjorde hver eneste VM-stafett fra 2007 til 2015.

GULLGUTTER: Anders Gløersen (f.v.) Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug og Petter Northug etter å ha vunnet gull på VM-stafetten i Falun 2015. Foto: Terje Pedersen

Dersom Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger begge skal gå stafetten, betyr det at vi får et stafettlag uten Pål Golberg eller Emil Iversen. Holund peker seg ut som den mest naturlige å bruke på en klassisketappe av de to Lyn-gutta som står med to medaljer så langt i VM.

Hvem skal ut?

Ved første øyekast er det kanskje naturlig å tenke at man skal vrake Pål Golberg, som nærmest måtte skjønnes inn på klassisksprinten på bakgrunn av fjorårsresultatene. Det ble til slutt åttendeplass i VM-sprinten, etter en råsterk fjerdeplass i prologen.

I klassisk distanserenn har han derimot vært tryggheten selv, både i fjor og i år. Seier på Sjusjøen før jul ble fulgt opp av andreplass på Lygna, og i siste verdenscuprenn før VM ble det tredjeplass - kun slått av Alexander Bolsjunov og Johannes Høsflot Klæbo. På plassen bak? Emil Iversen.

TØFT VALG: Landslagstrener Eirik Myhr Nossum kalte valget han må ta for et luksusproblem. Foto: Lise Åserud

Emil Iversen har faktisk ingen pallplasser i klassiske distanserenn i år. Mannen med NM-gull og WC-seier på fellesstart med skibytte har prioritert bort enkelte klassiskrenn. Aller best var han i sesongåpningen i Ruka og i verdenscupen i Falun.

Begge gangene ble det fjerdeplass. I VM-sprinten endte han på tiendeplass, mens det ble femteplass på tremila. Før VM var han derimot regjerende verdensmester både på stafett og sprintstafett, begge ganger med klassiskski på beina.

Da melder spørsmålene seg. Tør Nossum og Co. å vrake en regjerende verdensmester med folket i ryggen, som Emil Iversen tross alt er? Klarer de å vrake Pål Golberg igjen, tatt i betraktning at han nærmest ble lovet flere VM-sjanser etter å ha blitt vraket til tremila - til tross for pallplass i begge uttaksrennene?

Eller er det Simen Hegstad Krüger som ender utenfor stafettlaget, mannen med to medaljer i VM allerede?

Det eneste som er sikkert er at Johannes Høsflot Klæbo og Hans Christer Holund skal gå stafetten. Det er det kanskje bare sistnevnte som hadde sett for seg før VM.