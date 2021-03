Maren Lundby tok historisk gull

– Det føles helt uvirkelig. Jeg tror ikke at jeg egentlig forstår det. At jeg skulle klare dette, hadde jeg ikke trodd, sier Maren Lundby til TV 2.

I første omgang landet 26-åringen på 128 meter. I finaleomgangen fulgte hun opp med 130,5 meter og et perfekt nedslag.

Det holdt til gull med nesten ni poengs margin.

GULLKLEM: Maren Lundby ble gratulert av lagvenninnene etter bragden i Oberstdorf. Foto: Kai Pfaffenbach

Med Lundby i spissen har damene kjempet – og kjemper – en lang og hard kamp for å kunne konkurrere under samme vilkår som mennene.

– Det betyr litt ekstra. Jeg har hatt denne dagen i bakhodet lenge. Jeg blir veldig motivert når ting skjer på den måten. Jeg er veldig glad for at jeg klarer å ta frem det lille ekstra når det virkelig gjelder, lyder det fra den historiske gullvinneren.

Hylles

Hopplandslagets sportssjef, Clas Brede Bråthen, er tydelig rørt etter gullmedaljen.

– At Maren er tidenes norske skihopper, er hevet over enhver tvil etter det som skjer i dag. Men det hun gjør som idrettsutøver er også enestående. Det må være oppe med Viktor Hovland og Erling Braut Haaland og de på toppen, sier Bråthen til NRK.

– Det får vel knapt blitt mer symbolsk enn at det er hun som startet kampen, som nå står igjen som vinner. Det er tidenes mest fortjente gullmedalje, hvert fall i skihopping, fortsetter sportssjefen overfor TV 2.

RØRT: Hoppsjef Clas Brede Bråthen holder ikke tilbake i sin hyllest av Maren Lundby. Foto: Terje Pedersen

Til tross for at hun har vært verdens klart beste hopper de siste sesongene, har det i opptakten til VM lugget for Lundby.

Det var langt fra noen selvfølge at totningen skulle stå igjen som gullvinner.

– Det er sykt. Hadde dette vært en film, hadde folk tenkt at dette var «too much american dream». Filmen hadde blitt slaktet, men dette er virkelighet. Om man ser på både kortsiktig og langsiktig perspektiv, må jo dette være kanskje tidenes mest spesielle og mest fortjente gullmedalje, sier Bråthen til TV 2.

– Like stort som OL-gull

Hovedpersonen sier at det er hyggelig å høre hyllesten, men understreker på diplomatisk vis at hun må takke alle som hjelper henne.

– Hvordan vil du rangere denne medaljen?

– Denne tror jeg faktisk står helt oppe med OL-gullet. Jeg har alltid plassert det øverst, men nå tror jeg de deler plass, svarer Lundby.

Maren Lundby med den historiske gullmedaljen. Foto: Terje Pedersen

Hjemme satt moren hennes i tårer.

– Det er nok ikke ofte mamma griner av glede, men jeg må nesten sende henne en hilsen. Jeg vet hvor vondt hun har det når det er konkurransedag, sier Lundby.

Totningen fullroses også av lagvenninnen Silje Opseth.

– Hva har Maren Lundby betydd for at dere får hoppe i storbakken?

– Det er jo egentlig ene og alene henne som er grunnen til at vi får hoppe i storbakken i dag. Hun skal ha den største applausen som kan gis. Derfor er det så fortjent at hun vinner. Hun har gått foran og kjempet skikkelig for at vi skal få hoppe her. Da betyr det litt ekstra at hun tar seieren i dag, svarer 21-åringen.

Falt fra medalje

Lagvenninnen Silje Opseth lå på femteplass etter første omgang. Til tross for at juryen allerede hadde gått ned to avsatser på farten, landet 21-åringen på 138 meter.

Hun så først ut til å lande støtt, men måtte nedi før fallgrensen. Hoppet ble dømt som fall, og Opseth ble dermed trukket enormt på stil. Likevel forsvarte hun femteplassen. Hadde hun ikke falt, hadde det etter alt å dømme blitt to norske kvinner på pallen.

Avstanden opp til Nika Kriznar på tredjeplass var bare ti poeng.

Japanske Sara Takanashi tok sølvet, 10,8 poeng foran Opseth.

Se fullstendig resultatliste i TV 2s livesenter.