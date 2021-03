Onsdag var det duket for pressetreff for den andre sesongen av NRK-suksessen «Exit». Da fortalte Kittelsen at hun hadde en tøff dag etter å ha mottatt en kjip beskjed.

– Akuratt nå i dag er jeg kjempelei meg. Jeg hadde et håp om at vi kunne komme oss til Stockholm i påsken, for da har jeg nok dager fri til å være i karantene. Sånn som det ser ut i dag, så kommer ingen som ikke er svensk statsborger inn i landet.

Se God kveld Norge-intervjuet med skuespilleren øverst i saken.

Skulle vært hjemme i påska

Kittelsen er gift med den svenske artisten Lars Winnerbäck (45), og de har et barn sammen. Paret er bosatt i to byer og har to hjem: et i Oslo og et i Stockholm.

Kittelsen har en sønn fra et tidligere forhold, og ønsket ikke å flytte ham til Sverige. Det samme gjelder for Winnerbäck, som også har en sønn fra et tidligere forhold. Hun har tidligere uttalt at det å ha to hjem dermed er den beste løsningen for dem.

MØRK: Kittelsen beskriver den andre sesongen av suksesserien som enda mørkere enn sesong en. Foto: Stephen Bucks/Fremantle/NRK

På grunn av hektiske arbeidsdager og karantenebestemmelser, har Kittelsen vært lite i sitt andre hjem i Sverige under pandemien. Hun beskriver situasjonen som «veldig mørk».

– Det er fryktelig lenge siden jeg har vært der. Akkurat nå har jeg nesten mistet litt motet. Det er helt stengt der, frem til 30. mars.

Det kommer stadig nye korona-regler, og i starten av uka kom det nye innstramninger i Oslo. Hun kan ikke reise for å møte ektemannen, men han kan teknisk sett reise til Norge.

– Han kan komme hit, fordi han har et barn med norsk pass. Det er litt klønete opplegg. Vi er egentlig litt slitne av dette nå. Det har gått ett år. Vi har holdt motet oppe, men akkuratt nå begynner det å tære litt på.

Takknemlig

Til tross for at hun savner å være i sitt svenske hjem, er skuespilleren takknemlig for at hun får jobbe under koronapandemien.

Hun skryter av hvordan «Exit»-produksjonen har løst alt med tanke på smittevern.

– Det er en veldig trygg setting. Det er en god gjeng og et profesjonelt sett. «Exit»-innspillingene går alltid veldig etter planen. Ting går slik det er bestemt at det skal gå, og det er en ryddig produksjonen, sier hun, og fortsetter:

– Men det har vært litt tungvint med pandemi. Det har vært mange forholdsregler og ekstra tid til smittevern, men vi er veldig glad for at vi klarte å gjennomfører med de forutsetningene som lå til grunn.

Den andre sesongen av Exit blir sluppet på NRKs nettsider 5. mars, og kommer på TV dagen etter. Se traileren under: