Moria-flyktninger har landet i Norge

Like over klokken 16 ankom 22 barn og 13 voksne asylsøkere, totalt syv barnefamilier, til Norge fra Hellas.

De reiste fra Athen onsdag morgen, og mellomlandet i Amsterdam, før de landet på norsk jord.

Blant de syv syriske familiene er det flyktninger fra Moria-leiren.

Politiets Utlendingsenhet (PU) tok imot asylsøkerne på Oslo lufthavn, der de skal ta koronatest, før de blir kjørt til Nasjonalt Ankomstsenter på Råde, der de skal registrere seg i kveld.

– Vi er veldig glad for at de endelig kommer. Det har vært en lang politisk prosess, og også en smittesituasjon som har gjort dette vanskelig, så jeg er veldig glad for at de nå lander på Gardermoen, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf) til TV 2.

Pål Nesse, generalsekretær i NOAS, er fornøyd med at asylsøkerne nå har landet.

– I dag tenker jeg at det er veldig hyggelig at de første kommer. Dette er noe mange kommuner i Norge har sagt at de ønsker velkommen. Vi skulle jo gjerne ønske at det var flere, vi synes 50 er litt lite, sier Nesse til TV 2.