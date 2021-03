Sjefen nevnte Klopp. Da traff han et ømt punkt

Kl. 21.15: Se Liverpool-Chelsea på TV 2 Sport Premium og Sumo.

Sommeren 2008: Jürgen Klopp forlater Mainz. Thomas Tuchel blir ansatt som trener for U19-laget, før det da store trenertalentet ett år senere rykker opp som hovedtrener i klubben.

Sommeren 2015 forlater Klopp Borussia Dortmund. Igjen med kultstatus. Etterfølgeren er Thomas Tuchel.

De fleste tyske, fremadstormende trenerne må tåle å bli sammenlignet med Klopp. Litt ekstra har kanskje trykket vært på Tuchel.

– Et ømt punkt

Klopp ble raskt en favoritt i Mainz. Ikke bare fordi han ledet dem til Bundesliga for første gang, men også på grunn av hans energiske væremåte på sidelinjen.

– Mange fans møtte opp bare for å se hva han gjorde langs sidelinjen. Det var så underholdende, har Klopp-biografen Ralph Honigstein tidligere fortalt, ifølge BBC.

BRAGD: Jubelen stod i taket da Jürgen Klopp ledet Mainz til Bundesliga. Til tross for stor suksess med klubben, forlot han med på nivå to. Foto: Michael Probst

Til tross for at Tuchel kunne skilte med bedre resultater i Mainz enn forgjengeren, var han etter sigende ikke fullt så populær.

I sin andre sesong ledet Tuchel dem til femteplass, noe som var klubbrekord. Independent siterer en anonym eks-ansatt på at han aldri hadde sett en bedre trener enn Tuchel, men at Klopp var den beste karen av de to.

SJEFEN: Christian Heidel var sportsdirektøren til både Tuchel og Klopp i Mainz. Foto: Thilo Schmuelgen

Christian Heidel var begge stjernemanagernes sjef i den lille klubben.

I en bok om Tuchel røper han en episode fra Tuchels regjeringstid. Heidel etterlyste bedre samspill med fansen.

– Så slapp en frase ut av meg: «Da Kloppo var her ...». Thomas ropte til meg. Hva tenkte jeg på? Samtalen var over i det øyeblikket. Og jeg tenkte «obs!». Jeg hadde åpenbart truffet et ømt punkt. Han var veldig opprørt. Det er der rivaliseringen stammer fra, hevder Heidel, ifølge Independent.

Tuchel har selv slaktet boken, og uttalt at forfatterne bak den aldri snakket med ham før lanseringen.

Interne konflikter i Dortmund

I Dortmund ble Klopp mannen som ledet den falne storheten tilbake til toppen. De gule og svarte vant ligaen to ganger under hans ledelse. I tillegg tok han dem til Champions League-finale.

Til tross for en bekmørk siste sesong, forlot han dem med heltestatus. Tuchel hadde store sko å fylle.

Arvtakeren ledet dem til Champions League på to av to forsøk. Likevel forlot han storklubben med sure miner.

På toppen av uenigheter om spillerlogistikk, skal forholdet ha surnet etter at Dortmunds lagbuss ble angrepet før Champions League-møtet med Monaco.

BOMBEANGREP: Slik så Dortmunds lagbuss ut etter at en sprengladning gikk av langs veien. Forsvarsspilleren Marc Bartra ble sendt til sykehus med en brukket arm etter angrepet. En russisk mann ble i ettertid dømt til fengsel. Foto: Martin Meissner

Offentlig gikk Tuchel ut og kritiserte UEFA-toppene for at de måtte spille kampen dagen etter. Internt skal han derimot ha vært misfornøyd med flere av hans elever ikke ønsket å spille, skal man tro Deutsche Welle (DW).

Angivelig kalte han spillerne for pyser overfor et medlem av støtteapparatet.

Dager etter at han feiret seier i den tyske cupen, halvannen måned etter bussangrepet, kom nyheten om at Tuchel var ferdig i klubben.

– Fra et sportsperspektiv er han urørlig. Treningsøktene hans var enestående. Han var en visjonær. Men på et menneskelig nivå funket det ikke på noen områder, har tidligere Dortmund-målvakt Roman Weidenfeller sagt, ifølge Independent.

SUPERTRENER: Til tross for enkelte strider, er Tuchel blitt hyllet av sine elever i Dortmund. – Han har potensial til å trene samtlige lag i verden. Jeg er en stor fan. Han ledet meg til nye høyder, har Ilkay Gündogan sagt til Le Parisien. Foto: Bernd Thissen

Fikk Klopp-stikk

Ferden gikk videre til gigaklubben PSG for Tuchel. Han fikk ingen varm velkomst av eks-sjefen da han returnerte til Signal Iduna Park med sitt nye lag.

Dortmund-toppen Hans-Joachim Watzke sa i forkant at de hadde jobbet godt sammen i to år, men at ting ble litt tøft til slutt.

Watzke svarte videre avvisende på spørsmål om følelsene kom til å spille en rolle i kampen.

– Det er ikke Jürgen Klopp som kommer tilbake, svarte han, ifølge DW.

GJENSYN: Jürgen Klopp og Hans-Joachim Watzke slo av en god prat da manageren møtte Dortmund som Liverpool-sjef i 2016. Foto: Martin Meissner

Sammenligner Klopp med supertrener

Torsdag møtes Klopp og Tuchel til gigantoppgjør i Premier League. Tuchel som sjef for Chelsea, Klopp for Liverpool.

– Hvis Klopp er folkets mann, er Tuchel en nerd. Jeg tror nok Klopp er litt enklere å jobbe både over og under, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller like etter Tuchel-ansettelsen.

Klopp-rivalen har virkelig fått sving på sakene i London. Hittil er han ubeseiret, og har ledet laget sitt foran Liverpool på tabellen. Før kampen har han mottatt ros fra landsmannen.

– De har hatt stor suksess. De har åpenbart en klar filosofi og plan. Han har fått resultater umiddelbart, og brukt tiden til å bli mer kjent med stallen sin, konkluderte Klopp under sin pressekonferanse.

ROSENRØD START: Thomas Tuchel har ledet Chelsea tilbake i topp fire-kampen. Foto: Andy Rain

Tuchel fikk selv flere spørsmål om Liverpool-sjefen. Han svarte at han har et avslappet forhold til sammenligningene mellom de to, før han fullroste Klopp.

– Jürgen har bevist at han er enestående. Han forandrer klubbene han er i til en enhet. I de tre klubbene han har vært i, har han vært en stor del av dem. Det minner om Diego Simeone og spillergruppen i Atlético. De står virkelig sammen, sa Tuchel, ifølge Football London.

Torsdag kveld møtes supertrenerne på Anfield.