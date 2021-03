Maria Mena forteller om angstanfallet: – Mer filmøyeblikk skal du lete lenge etter

I årets sesong av Hver gang vi møtes forteller Maria Mena (35) åpenhjertig om årene hun slet med spiseforstyrrelser.

Når Dorthe møter henne på Aker Brygge forteller hun at hun har kommet til et punkt i livet der bitterhet og sorg er borte, og ingenting lenger er skummelt å snakke om.

– Alt er bearbeidet og prosessert. Jeg er jo litt sånn som kommer inn i rommet, også kommer bagasjen min etter liksom. Jeg tenker at jo mer jeg kan dele av mine erfaringer og hjelpe noen der ute som ikke får satt ord på det, jo bedre.

Vi får høre mer om de dystre årene.

Spiseforstyrrelser: -Hvorfor?

Da Maria Mena var 15 år gammel og for første gang gikk til psykolog for spiseforstyrrelsene sine, spurte psykologen om noe ingen andre tidligere hadde spurt om:

– «Hvorfor tror du at du ikke spiser?». Hun var den første som spurte hvorfor og som ikke skulle mase om at jeg skulle få i meg mat, sier 35-åringen.

Ifølge Mena er det viktig å spørre mennesker som sliter med en eller annen form for selvskading om «hvorfor». Hun forteller at den smerten man påfører seg selv ofte bunner i en smerte påført av noen andre.

Mena sier at folk rundt henne kunne se hvor syk hun var, men at det var lite de kunne gjøre for å hjelpe.

– Alle som har opplevd å være nær noen som har spiseforstyrrelser eller som sliter psykisk vet at uavhengig av hvor mye du elsker det menneske og ønsker det menneske godt så er det så lite du kan gjøre, sier hun og fortsetter:

– Man sitter jo bare og river seg i håret og lurer på hva man skal gjøre.

Selv har Maria Mena vært ordentlig syk tre ganger. Senest, for fem år siden. Hun sier at hun kan ikke love å ikke bli syk igjen, men at hun skal gjøre alt i sin makt for å fortsette å være sunn.

Trenger du noen å snakke med om spiseforstyrrelser? Ring informasjons- og krisetelefon på 22 94 00 10.

Åpen med andre om angsten

Maria Mena har angst, men forteller at det forekommer sjeldnere og sjeldnere. Det er viktig for henne å være tydelig med menneskene rundt henne om hva som kommer til å skje, og hva de skal gjøre, dersom hun får et angstanfall.

– Da jeg ble kjæreste med kjæresten min måtte jeg fortelle at hvis «dette» skjer så må du gjøre «dette». Det er en ganske fin opplevelse å komme til det punktet. Noe som skremte meg så mye at jeg kunne gå i bakken før, kan jeg nå komme med en slags manual om.

Hun forteller at hun ikke blir kvitt angsten, men at hun synes det er fint å kunne lære folk rundt seg hva de skal gjøre dersom det skjer.

– Mitt aller tristeste tidspunkt

Dorthe spør hvordan er angstanfall utspiller seg. Mena forklarer at folk er forskjellig, men at for henne oppleves det veldig fysisk.

– Min angst føles ut som jeg blir spent fast i en berg og dalbane mot min vilje. Jeg har ikke lyst til å være der, men jeg blir bare dratt med på turen.

Videre forteller hun hva som er mest effektivt for å få slutt på et anfall:

– Det er at noen legger seg oppå meg.

Med humor forteller hun om det hun kaller for sitt aller tristeste tidspunkt:

– Jeg bodde alene og var midt i et angstanfall som bare ikke ga seg. Jeg lette etter noe tungt. Det her høres stusselig ut, men da lå jeg der med det tyngste jeg fant i leiligheten min, og det var spellemannsprisen min, ler hun og fortsetter:

– Mer filmøyeblikk skal du lete lenge etter. Der lå jeg og rista med den dumme prisen og tenkte «tenk om noen hadde sett meg nå».