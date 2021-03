Fossesholm går ankeretappen: – Vi vet at Sverige er soleklare favoritter

VM-debutant Helene Marie Fossesholm (19) legger presset på svenskene : – Vi vet at Sverige er soleklare favoritter.

Torsdag er det duket for stafett for langrennskvinnene i Oberstdorf.

Tiril Udnes Weng går første etappe, så kommer Heidi Weng, hun blir etterfulgt av Therese Johaug, mens VM-debutant Helene Marie Fossesholm går ankeretappen.

– Jeg kommer inn med senkede skuldre. Vi vet at Sverige er soleklare favoritter. Jeg skal bare gå så fort jeg kan, og presset ligger ikke på oss, sier Fossesholm under pressekonferansen.

Allerede før laget ble offentliggjort var det klart at to av sølvvinnerne fra VM i Seefeld i 2019 ikke skulle gå. Astrid Uhrenholdt Jacobsen har lagt opp og Ingvild Flugstad Østberg står over VM grunnet skade.

– Det er ingen som forventer noe som helst av Helene i morgen. Jeg legger ikke noe press på henne. Ingen på laget forventer at hun skal gå ifra eller spurtslå Frida Karlsson, sier Therese Johaug.

Det svenske laget består av Jonna Sundling, Charlotte Kalla, Ebba Andersson og Frida Karlsson. Det betyr at sprintstjernen Linn Svahn er vraket.

Ankerduellen blir mellom Sverige og Norges største talenter. Karlsson fikk spørsmål om hvem av dem som har den sterkeste spurten.



– Jeg føler meg trygg på min spurt. Men det skal gjøres opp om det i morgen, sa den svenske skiyndlingen.



Andersson har fått den tøffe oppgaven i å gå mot Johaug. Svensken ble slått med ett minutt og seks sekunder av dalsbygdingen på 10-kilometeren.

Den svenske landslagsledelsen hevder at de ikke tenkte på hvilken etappe Johaug kom til å gå.

– Vi har ikke lagt vekt på det. Vi har stilt opp vårt lag slik vi ønsker det, så det spilte egentlig ingen rolle, sa landslagssjef Anders Byström under pressekonferansen.

Han innledet ved å si at det var det tøffeste uttaket han har gjort.

Rekkefølgen på lagene kan endres frem til klokken 19.00. Noe landslagssjef Ola Vigen Hattestad understreker at de ikke har tenkt å gjøre.

– Vi har landet. Det blir slik det er, sier landslagssjef Hattestad.

GULLJAKT: Therese Johaug jakter sitt tredje VM-gull i Oberstdorf. Foto: Lise Åserud

– Helt riktig uttak

Fire etapper på fem kilometer hver er det som venter torsdag.

Under ski-VM i Seefeld i 2019 var det Sverige som stakk av med gullmedaljen. Norge tok sølv, mens Russland tok bronsen. Det skilte kun 3,1 sekunder mellom Sverige og Norge, mens Russland kom over to minutter bak.

I Seefeld besto Norges lag av Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Therese Johaug.

– Uttaket er som forventet. Jeg synes også det er et helt riktig uttak. Jeg tror dette er det laget og oppsettet som gir størst sjanse for seier, sier TV 2s langrennekspert Petter Skinstad.

Gjorde taktisk endring i siste liten

Det norske landslaget skulle i utgangspunktet ta ut laget klokken 09.00 onsdag, men tirsdag kveld kom kontrabeskjeden hvor det ble klart at uttaket ble utsatt til 17.00.

Det samme tidspunktet som Sverige skulle annonsere sitt lag.

– Det er litt taktisk og strategisk overfor andre nasjoner, ikke minst Sverige, sa langrennssjef i Norges skiforbund, Espen Bjervig, til Aftonbladet.