Tviler sterkt på fotballstart 15. mars

Idretten la fram tydelige synspunkter i onsdagens møte med statsminister Erna Solberg (H), men kan ikke regne med lettelser i nærmeste framtid.

Basert på dagens smittesituasjon og diskusjonene de hadde, er idrettspresident Berit Kjøll skeptisk til at toppidretten kan starte for fullt 15. mars.

Det er blitt nevnt som en mulig skjebnedato, blant annet for at Eliteserien i fotball kan starte 5. april.

– At vi skal tro at vi kommer ordentlig i gang 15. mars, det tror jeg ikke noe på. For å være tydelig og realistisk på det. Men at det bør skje veldig raskt etter den datoen, har jeg sterke forhåpninger om, sier idrettspresident Berit Kjøll til TV 2.

– Tiden går fort

Det betyr at eliteseriestarten trolig begynner å henge i en tynn tråd. Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, understreker at det ikke var forventet å få et konkret svar fra regjeringen etter møtet onsdag.

– Vi har fortsatt håp om at vi kan spille treningskamper rundt midten av mars, slik at vi kan starte 2. påskedag, sier Fisketjønn til TV 2.

– Men det er klart at tiden går fort, medgir han.

Fotballforbundet har ute undersøkelser hos klubbene der de innhenter råd og tilbakemeldinger om hvor lang oppkjøringstid lagene trenger.

Medisinske råd går også under denne bolken. Torsdag skal fotballoppstarten diskuteres nærmere under et møte, ifølge konkurransedirektøren.

Hvis fotballen for eksempel må vente til 1. april, flyttes også eliteseriestarten.

– Ja, såpass kan jeg si, svarer Fisketjønn.

Ingen løfter fra regjeringen

Erna Solberg understreket på en pressekonferanse etter møtet at de ikke har gitt noen lovnader onsdag.

– Formålet var å lytte. Vi skal forsøke å se på tilpasninger vi har i systemet. Men smittetallene vi ser nå, indikerer innskjerpinger – ikke åpninger. Vi må regne med at de nasjonale tiltakene ikke vil lettes noe særlig, sa statsministeren.

– Samtidig er det håp. Flere vil bli vaksinert framover, la hun til.

Idrettens krav

Under møtet la idretten fram flere krav. Idrettspresidenten listet dem opp da hun traff pressen etterpå:

* Åpne hele barne- og ungdomsidretten

* Åpne for nasjonalt seriespill i toppidretten

* At flest mulig av unge voksne kan komme i aktivitet igjen

* Lokale tiltak framfor nasjonale

* Bedre kommunikasjon med myndighetene før avgjørelser blir tatt.

Kjøll la vekt på at idretten ikke påfører samfunnet mer smitterisiko. I samtalene med Solberg og kulturminister Abid Raja (V) ble det også lagt fram forslag om en trafikklysordning. Tanken er at den skal brukes lokalt framfor nasjonale tiltak overfor idretten.

– Vi ser fram til å få en god tilbakemelding på det. Vi håper det vil løse det vi har igjen av denne maratonen, sa Kjøll på pressekonferansen.

Full stans

I over seks uker har toppidretten hatt full stans i alt seriespill. Det skjedde etter en klar anbefaling fra Solberg på talerstolen i Stortinget 18. januar.

For halvannen uke siden sa i tillegg myndighetene nei til treningskamper. Det har særlig skapt utfordringer for fotballen i opptakten til ny sesong. Etter kort tid ble seriestarten for kvinnenes to øverste divisjoner flyttet bort fra 20. mars.