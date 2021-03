Det blir et bikkjeslagsmål om de to første stafett-etappene.

Uttaket av det norske stafettlaget ser du direkte på TV2.no kl. 17.

– Et luksusproblem.

Slik oppsummerer landslagstrener Eirik Myhr Nossum situasjonen før fredagens stafett.

For med gull på onsdagens 15-kilometer skal Hans Christer Holund etter alle solemerker gå stafetten. Det kan også bli vanskelig å vrake Simen Hegstad Krüger, som har tatt to individuelle VM-sølv. Og Johannes Høsflot Klæbo er selvskreven på ankeretappen.

Odd-Bjørn Hjelmeset og Petter Skinstad har tvilt seg frem til disse stafettlagene:

Skinstad: Golberg, Holund, Krüger, Klæbo

Hjelmeset: Iversen, Holund, Krüger, Klæbo

Myhr Nossum skal bruke tiden frem til innleveringsfrist til å tenke seg nøye om.

– Jeg vil ikke kalle det en uriaspost å ta ut et stafettlag etter denne prestasjonen. Det er selvfølgelig hodebry, og noen kommer til å bli skuffet. Det kommer til å være ganske gode skiløpere som vil bli skuffet over at man ikke får gå, sier Nossum.

– Håper han ikke har lovet noe som helst

Både Skinstad og Hjelmeset tror Nossum er så rutinert at han ikke har lovet noe som helst før stafetten.

– Det har skjedd før at trenere tar ut løpere før mesterskapet og må inn og endre underveis. Men Nossum er en meget rutinert herremann. Jeg tror ikke han har tatt ut noen løpere. Han vet at ting skjer hele tiden og er rutinert nok til ikke å love noen plass, sier Hjelmeset.

Heller ikke Skinstad tror Nossum har gått i fellen.

– Jeg håper at han ikke var så overivrig at han lovet noe som helst før 15-kilometeren var gått. Historien har også vist at man ikke skal ta det for gitt at løfter holdes, sier TV 2s langrennsekspert.

Har lovet bort plasser

Men landslagstrener Nossum må skuffe ekspertene.

– Det er flere som har fått beskjed om at de skal gå. Hvilke sier jeg ingenting om, sier Nossum til TV 2.

– Du sa at om du blir verdensmester på 15 kilometer fri får du gå stafetten. Du sa at du nesten får gå?

– Ja, jeg lyver aldri, jeg.

– Så Holund får gå?

– Ja, jeg sa at om du blir verdensmester på 15 kilometer, får du mest sannsynlig gå. Så får vi dra hjem og regne sannsynlighet.

– Det kan hende at en som tar to sølv ikke får gå?

– Det er så mange mulige lag vi kan stille med. Jeg skal først og fremst hjem og kose meg og suge på denne karamellen sammen med støtteapparatet og utøverne. Så får jeg trekke meg tilbake og få noen flere grå hår, svarer Nossum.

– Uansett blir noen skuffet

Både Hjelmeset og Skinstad tror den siste plassen står mellom Golberg og Iversen.

– Jeg ville satt Holund på andre etappe og Krüger på tredje etappe. Da går det utover Golberg. Når man blir verdensmester skal man gå stafettetappe. Jeg tror ikke det har skjedd i historien at en verdensmester ikke får gå stafett. Og Krüger er i støtet, sier Hjelmeset.

– Holund er selvskreven på laget etter gullet. Og jeg tror det er vanskelig å komme utenom Krüger. Og ser man på resultatene i klassisk er Golberg bedre enn Iversen, men Iversen har hatt en bedre sesong enn Golberg. Den er krevende, sier Skinstad.

Hjelmeset tror ikke det har avgjørende betydning for Norge om det er Golberg eller Iversen som får gå.

– Uansett hva han gjør nå er det noen som blir skuffet. Og uansett hvordan han gjør det, blir det ikke feil, konkluderer han.