Forloveden oppdaget hva Philip (24) gjemte under senga – flyttet ut på dagen

– For meg og familien min, er han en kjærlig og omsorgsfull person, sier en fortvilet og rasende Megan McAllister.

STJERNEELEV: Philip Markoff avbildet i skolens årbok i 2004. Foto: Handout

Forloveden hennes, Philip Markoff, er akkurat blitt pågrepet.

Alle kjenner Philip som en smart og stillfaren mann som vier all sin tid til medisinstudier og bowling.

Nå er han blitt kastet ut av universitetet og risikerer livstid i fengsel.

Mens politiet stormer inn i hybelen deres, sier Megan at hun er sikker på at forloveden er blitt lurt i en felle.

– Han kunne ikke gjort en flue fortred, sier hun.

Noen timer senere viser politiet henne hva de har funnet under dobbeltsenga hun deler med forloveden.

Først nå går det opp for henne at Philip har levd et dobbeltliv.

Drepte eskorter

Påtalemyndighetene har overvåkningsvideoer, blodspor, truser og mailer som beviser at Philip har lurt henne trill rundt.

Politiet har spanet på ham døgnet rundt, og fått bekreftet at han i løpet av ei uke drepte en eskortedame, ranet en erotisk massør og kneblet en stripper.

I tillegg sendte han bilder av penisen sin til transseksuelle menn.

Påtalemyndighetene mener at Philip har lett etter ofrene på rubrikknettstedet Craigslist.

Amerikanske medier gir ham kallenavnet «Craigslist Killer», og skriver spalte opp og ned om den kjekke medisinstudenten som har bedratt forloveden, familien og naboene.

AVSLØRT: Overvåkningsbilder fra Holiday Inn Express i Warwick, hvor Philip ifølge politiet kneblet og ranet stripperen Cynthia Melton. Foto: Politiet

Sjokkerte naboer

Sensasjonshungrige journalister strømmer til den lille byen Sherrill, hvor Philip vokste opp.

På Sherrills velkomstskilt står det «Den minste byen i staten New York».

Sjokkerte barndomsvenner og naboer forteller pressen om hvordan Philip som liten var spedbygd, smart og sjenert, og at han aldri våget å snakke med jenter.

De sier at Philip hadde få venner, men at de ikke forstår at han har gjort de grufulle tingene de har lest om i avisa.

– Han var så snill. Det var ikke noe rart, uvanlig eller ondt ved ham. Det er sjokkerende at slikt kan skje med en så fin gutt og en så nydelig familie, sier nabo Terry Law.

VELKOMSTSKILT: Sherrill er den minst folkerike byen i staten New York. Foto: Wikimedia Commons

Tidligere klassekamerater forteller om Philips nære forhold til moren Susan Haynes, som var arbeidsledig og samlet på dukker.

En nabo sier at ungdommene i småbyen ofte møttes utenfor den lokale bowlinghallen for å flørte og smugrøyke.

Philip var aldri med på dette.

Han ville bli verdensmester i bowling.

– Vi ga blaffen i bowling, men det var det eneste stedet som var åpent. Vi stod utenfor, mens han spilte inne, sier en tidligere klassekamerat.

Han forteller hvordan Philip fikk spesiallaget ei bowlingkule slik at den passet perfekt til fingrene hans.

– Alt måtte være perfekt, sier han.

– Den eneste som noensinne har elsket ham

Philip var fast bestemt på å bli lege, og i 2005 begynte han på forberedende kurs til medisinutdanningen på State University of New York.

Han falt for den sprudlende og pågående medstudenten Megan McAllister, som ikke brydde seg om at Philip var sjenert og klønete.

Det var hun som ba ham med på date og spurte om han ville bli sammen med henne.

Hun hadde ingen anelse om at hun var den første kjæresten han hadde hatt.

– Jeg er den eneste som noensinne har elsket ham, har hun uttalt i etterkant.

Philip, som var blitt en høyreist kar på 190 centimeter, var en av få som slapp inn gjennom det trange nåløyet og kom inn på medisinstudiene ved Boston University School of Medicine.

Megan, som hadde langt ifra så gode karakterer som Philip, kom kun inn på medisinutdanningen på det lille universitetet St. Kitts i Karibia.

POPULÆRT: Hele 11.000 personer søkte, men kun 110 av dem kom inn på Boston University School of Medicine. Philip Markoff var én av dem. Foto: Boston University School of Medicine

Vraket drømmen

Megan ville ikke dra fra Philip, og la legedrømmen på hylla.

De flyttet sammen til en liten hybel i luksuriøse HighPoint Apartments i Quincy utenfor Boston.

Ettersom Megan ikke hadde verken jobb, stipend eller studielån å bidra med, måtte Philip dekke husleia på 12.000 kroner selv.

LUKSUS: Philip Markoff og Megan McAllister bodde i HighPoint Apartments. Foto: HighPoint Apartments

Philip gikk ned på kne. Han drømte om at han og Megan kunne bli et «power couple».

– Selvsagt vil jeg gifte meg med deg, svarte Megan.

Samme kveld startet hun bryllupsplanleggingen og bestilte en kostbar brudekjole fra Vera Wang.

Det nyforlovede paret satte bryllupsdatoen til 14. august 2009, og booket et kostbart og gedigent festlokale i Long Branch i New Jersey.

De opprettet bryllupsnettsiden Megan-Phillip.com, hvor de la ut ønskeliste og samlet inn penger til bryllupsreisen.

GIFTEKLARE: Bryllupssiden Philip og Megans opprettet kort tid etter forlovelsen. Foto: Skjermdump

Desperat etter penger

Fullstendig oppslukt av det kommende bryllupet, hadde Megan ingen anelse om at Philip stadig måtte ta opp lån for å få råd til de dyre studiene, husleia og mat til de to.

I all hemmelighet dro han på casinoer i håp om å vinne penger.

I stedet endte han opp med en enorm spillegjeld.

Dette var langt i fra det eneste han holdt skjult for Megan.

RUBRIKKMARKED: Slik så Craigslists Boston-side ut i 2009. Foto: Way Back Machine

Stakk av med trusa

10. april 2009 går alarmen.

Det er bare fire måneder til bryllupet skal gå av stabelen da den 29 år gamle eskorten og massøren Trisha Leffler blir overfalt og ranet på luksushotellet Westin Copley Hotel.

OVERFALT: Las Vegas-eskorten og -massøren Trisha Leffler. Foto: Handout

Hun har dratt fra hjembyen Las Vegas til Boston, og annonserer på Craigslist at hun tilbyr erotiske massasjer på hotellet.

Via tekstmeldinger avtalte hun å møte en mann som kalte seg «Andy».

I avhør forteller Leffler hvordan høye og blonde «Andy» truet henne med en pistol på hotellrommet og tvang henne ned på gulvet.

– Han bandt meg fast til baderomsdøra. Han tok trusa som lå på gulvet og spurte om hvor veska mi var, sier hun til politiet.

Hun sier at «Andy» tømte veska hennes, tok kredittkortene hennes, og deretter slettet nummeret sitt fra mobilen hennes.

– Før han stakk, sa han at jeg ikke skulle ringe noen før det hadde gått ti minutter, sier hun.

STRIPS: Politiets bilder fra åstedet viser hvordan Trisha Leffler ble lenket fast til baderomsdøra med strips. Foto: Politiet

Så fort gjerningsmannen forsvant ut døra, klarte Trisha å vri seg løs.

Etter å ha stukket hodet ut av hotelldøra for å forsikre seg om at «Andy» var borte, ringte hun resepsjonen og ba om hjelp.

Innen hotellets sikkerhetsvakter hadde tilkalt politiet, var «Andy» som sunket i jorda.

RANET: Hotellrommet Trisha Leffler ble overfalt og ranet bar preg av gjerningsmannen jakt etter penger og bankkort. Foto: Politiet

Drept på nært hold

Fire dager senere, 14. april, blir eskorten Julissa Brisman (25) funnet ranet og drept på luksushotellet Boston Copley Marriott.

Åstedet bærer preg av at Julissa, som var 165 centimeter høy og veide 47 kilo, har kjempet hardt mot gjerningsmannen.

DREPT: Julissa Brisman. Foto: Politiet

Hun er blitt skutt tre ganger i brystet på nært holdt, i tillegg til å ha blitt slått hardt i hodet med en stump gjenstand.

På Julissas laptop finner etterforskerne en mailutveksling mellom henne og en Craigslist-kunde.

På Craigslist har hun kalt seg «Morgan», og opplyst at hun fra 13. april til 15. april skulle selge erotiske massasjer for 2000 kroner timen.

Hennes siste mailutveksling var med en person som hadde mailadressen AMDPM@Live.com.

Etterforskningen viser at mailadressen ble opprettet to dager før drapet.

«Jeg er på ferie i Boston og er på jakt etter et treff klokka 22 i kveld eller i morgen,» skrev personen som kalte seg «Andy».

Julissa og «Andy» avtalte til slutt å møtes dagen etter, og dette skulle føre til det skjebnesvangre møtet.

ÅSTED: Hotellrommet på Boston Copley Marriott, hvor Julissa Brisman ble funnet ranet og drept. Foto: Politiet

Ranet og forsøkt kneblet med gag ball

16. april ringer stripperen Cynthia Melton (26) nødnummeret fra hotellet Holiday Inn Express i Warwick.

Hun sier at hun akkurat ble angrepet og ranet av en høy, blond mann hun hadde avtalt å møte via Craigslist.

Hun sier at han stjal trusa hennes og tvang henne til å ligge på gulvet mens han prøvde å presse en såkalt gag ball inn i munnen hennes.

PÅ FORSIDENE: Philip Markoff på forsiden av People i mai 2009. Foto: Faksimile

Melton forteller at hun ristet så hardt på hodet, at gjerningsmannen til slutt ga opp og bandt hendene hennes fast på ryggen.

I avhør sier hun at gjerningsmannen var svært nervøs da han gikk rundt på hotellrommet og lette etter pengene og kredittkortene hennes.

– Ikke vær redd, jeg skal ikke drepe deg. Bare gi meg pengene dine, sa han.

Melton sier at ektemannen hennes, som også befant seg på hotellet, fattet mistanke og åpnet hotelldøra hennes med et brak.

Der så han rett inn i en pistolmunning.

Ramlet ut i gangen

Ektemannen, Keith Melton, rygget bakover og ramlet ut i hotellgangen, og gjerningsmannen hoppet over ham og forsvant fort ned trappegangen.

Politiet biter seg merke i at gjerningsmannen stjal trusa hennes – noe som får dem til å mistenke at det er den samme personen som de siste dagene har overfalt kvinner på hotellrom.

Politiet sikrer seg opptakene fra overvåkningskameraene, hvor de ser en blond, høyreist mann iført caps og sort vindjakke som rasker seg ut av hotellet.

– Vi snakker om en mann som dreper uten å nøle. Vi ser konturene av en kommende seriemorder her, sier politisjef Edward F. Davis under en pressekonferanse.

FILMET: Politiet blir overbevist om at det var mannen i caps som overfalt og ranet Cynthia Melton på Holiday Inn Express. Foto: Politiet

Digitale fotspor

Året er 2009, og få er klar over hvilke digitale fotspor man egentlig etterlater seg når man bruker blant annet mobilen og mailen.

– Folk tror at kommunikasjon på nettet er anonymt. Det stemmer ikke i det hele tatt, sier aktor Daniel Conley.

Etterforskerne finner fort ut at Craigslist-meldingene i de tre kriminalsakene er blitt sendt fra den samme IP-adressen i leilighetskomplekset HighPoint Apartments i Boston.

De finner fort ut hvem som bor i leilighetskomplekset, og søker rundt på Facebook for å finne den blonde, høye gjerningsmannen.

CRAIGSLIST-MORDEREN OG JEG: Philip Markoff og en tidligere venninne på forsiden av New York Daily News. Foto: Faksimile

Der kommer de over Philip Mankoffs profil, hvor han har skrevet at han er medisinstudent på Boston University School of Medicine.

Etterforskerne får tak i en kopi av studentbeviset hans, og sammenligner bildet på kortet med overvåkningsbildene.

De er sikre på at Philip er gjerningsmannen, men trenger flere bevis og begynner å spane på ham 24 timer i døgnet.

En kveld følger de etter ham til en butikk.

Så fort Philip har betalt og forlatt butikken, beslaglegger politiet alt han har tatt på.

På denne måten sikrer de seg fingeravtrykkene hans, og får bekreftet at de matcher fingeravtrykkene som ble funnet på Holiday Inn Express.

Frykter at han rømmer

20. april observerer spanerne at Philip og Megan går ut av HighPoint Apartments med en koffert.

TATT: Philip Markoff på politiets arrestasjonsbilde etter pågripelsen. Foto: Politiet

Paret skal til casinoet Foxwoods Casino i nabostaten Connecticut, hvor Philip har gamblet hele 19 ganger den siste måneden.

Politiet frykter at Philip og forloveden planlegger å stikke av, og stanser bilen deres i et lyskryss i Walpole, en halvtime utenfor Boston.

Megan skjønner ikke hva som er på gang.

– Kjørte vi for fort, spør hun.

Politibetjentene retter våpnene mot Philip.

– Vi mistenker at du har drept Julissa Brisman. Du må bli med oss, sier de.

Philip sier ingenting.

Megan blir måpende vitne til at forloveden blir dratt ut av bilen, ransaket og kjørt av gårde til politistasjonen.

Der blir han avbildet iført nystrøket skjorte og lærsko.

Det er blod på skoene, og analyser bekrefter at blodet tilhører Julissa Brisman.

Samtidig som Philip og Megan blir avhørt i hvert sitt rom, tar etterforskerne seg inn i leiligheten deres.

Der møte de et grufullt syn.

BLODSPOR: Philip Markoff hadde disse skoene på seg da han ble tatt, med blodet til Julissa Brisman på. Foto: Politiet

Desperate mailer til mediene

– Hva handler dette om, spør Megan idet avhøret starter.

Det er tydelig at hun ikke har noen anelse om hva Philip har gjort.

Hun måper da politiet forteller at forloveden hennes trolig er en drapsmann.

I naborommet sitter Philip.

– Jeg har ikke kneblet eller ranet noen, sier han, og ber om å få en advokat.

Fullstendig overbevist om at Philip er blitt lurt i en felle, sender Megan flere desperate mailer til amerikanske medier.

GAMBLING: Spillere samlet rundt bordet på Foxwood Casino i Connecticut. Foto: John Spivey

– Philip er en vakker mann på både innsiden og utsiden, og har ikke gjort denne kriminelle handlingen. Dessverre gjorde noen andre gjort det, og de må bli tatt. Philip ble lurt, skriver hun til People.

Så sender hun en mail til «Good Morning America»-redaksjonen, og ber dem om å ikke kontakte verken henne eller Philip:

– Philip er en smart mann som bare prøver å leve livet sitt, så det hadde vært fint hvis dere kan la oss være i fred. Vi skal gifte oss i august og dele et nydelig, meningsfullt liv sammen, skriver hun.

Truser gjemt i sokker

Først da politiet viser Megan hva de har funnet under dobbeltsenga hun deler med Philip, går det opp for henne hva forloveden har gjort.

Hun pakker sammen sakene sine og reiser rett hjem til foreldrene i New Jersey.

UTHULT: Philip hulte ut anatomiboka «Gray’s Anatomy of the Human Body» og skjulte pistolen han ifølge siktelsen drepte Julissa Brisman med. Foto: Politiet

Dette har de funnet:

En pistol skjult i en uthult versjon av den kjente anatomiboka «Gray’s Anatomy of the Human Body»

Kuler av samme type som ble funnet i Julissa Brismans kropp

Strips av samme type som ble brukt på de tre ofrene

Gaffatape helt lik den som ble brukt på Trisha Leffler

En laptop som inneholder en mailutveksling mellom Philip og Julissa Brisman

Ubrukte, forhåndsbetalte mobiltelefoner som ikke kan spores

Under madrassen i parets dobbeltseng finner etterforskerne 16 truser skjult i sammenrullede sokkepar.

Fire av trusene tilhører henholdsvis Trisha Leffler og Cynthia Melton.

Etterforskerne klarer ikke å finne ut hvem de 12 andre trusene tilhører.

Dette får dem til å frykte at Philip har flere ofre, som kan ha vært eskortedamer som ikke våget å varsle politiet i frykt for å selv bli arrestert, på samvittigheten.

SKJULT: Politiet gjorde en rekke funn på undersiden av dobbeltsenga Philip Markoff delte med forloveden. Her har de markert sammenrullede sokker som ofrenes truser var skjult i. Foto: Politiet

– Trodde ikke mine egne øyne

Nyheten om pågripelsen slår ned som ei bombe blant naboer og gamle kjenninger.

«Good Morning America» er et av de første TV-programmene som kommer med nyheten om at Philip Markoff er tatt.

Philips tidligere barneskolelærer Sonja Huska forteller lokalavisa at hun reagerte med vantro da hun så innslaget.

– Jeg trodde at det var en annen Philip Markoff de snakket om. Jeg googlet og så bildet av ham. Jeg trodde ikke mine egne øyne. Av alle elever jeg har hatt gjennom årene, var han den siste jeg ville trodd kunne gjøre noe slikt, sier hun.

– Henger ikke på greip

Pensjonisten Michael Bernard bor i samme bygning som Philip og Megan, og han sier at han reagerte med sjokk da han også han så på «Good Morning America».

– Han er smart, og hadde ordnet seg til. Han var en velstelt og kjekk gutt. Han var mannen som hadde alt. Dette henger ikke på greip, sier han.

FØR AVHØR: Philip Markoff skriver under på at han er kjent med sine rettigheter før avhøret av ham starter 20. april 2009. Foto: Politiet

Nekter for alt

21. april 2009 blir Philip siktet for drap, kidnapping og bevæpnet ran.

– Jeg visste ikke hvordan jeg skulle reagere. Man er aldri forberedt på å høre om slike ting. Han var jo så normal. Jeg håper at han er lurt i en felle, sier Andrew Hookway, som gikk på high school sammen med Philip.

Matthew Paulini, som var på Philips bowlinglag i Sherrill, stemmer i:

– Dette er vanskelig å tro på, spesielt siden det virket som om han hadde alt på stell, med både medisinstudier og en vakker forlovede.

BAK LÅS OG SLÅ: Philip Markoff ble satt inn i Nashua Street Jail i Boston etter pågripelsen. Foto: Suffolk County

Satt på selvmordsvakt

Philip erklærer seg ikke skyldig, men blir sendt til høysikkerhetsfengselet Nashua Street Jail i Boston i påvente av at rettssaken mot ham skal starte i juni 2010.

Dommeren avgjør at Philip ikke under noen omstendighet kan få slippe ut mot kausjon.

BESLAG: Politiet viser frem de mange ID-kortene de fant hjemme hos Philip Markoff, deriblant førerkortet til en mann med navn Andrew Miller. Philip Markoff brukte dette førerkortet til å kjøpe et ulovlig våpen i New Hampshire. Foto: Politiet

Den rettsoppnevnte advokaten hans, John Salsberg, informerer Philip om at han er kastet ut av både universitetet og HighPoint Apartments.

Da Philip i tillegg får høre at Megan har forlatt byen og slettet bryllupsnettstedet, knekker han sammen.

To dager senere forsøker han å ta sitt eget liv på cella, og blir sendt til fengselets psykiatriske avdeling.

– Overgangen fra å være i frihet, til å bli satt inn, er svært vanskelig for ham, sier advokat Salsberg under en pressekonferanse.

– Det kommer mer

Philip er blek og fjern da hans foreldre, Richard Markoff og Susan Haynes, besøker ham i fengselet.

– Bare flytt til California og glem meg. Det kommer mer, sier han.

Det kommer mer.

Mye mer.

INGEN KAUSJON: Philip Markoff under fengslingsmøtet i byretten i Boston 21. april 2009, hvor en dommer avgjør at han skal fengsles i påvente av rettssaken mot han. Foto: Mark Garfinkel/AP

Avslørt på transenettsted

Nok en bombe slår ned da NBC avslører at Philip i 2008 kontaktet transseksuelle menn på Craigslist med mailadressen SexAddict5385@yahoo.com.

Som brukeren «SexAddict5385» sendte han erotiske meldinger og la ut nakenbilder av seg selv på et forum for transer som liker BDSM.

Han opprettet en profil på et Passion.com, hvor han også kalte seg «SexAddict5385».

I forumet skrev han at han liker å bruke hundehalsbånd og å kle seg ut som kvinne.

Flere medier melder at Philip også var svært aktiv i «Menn søker menn»-seksjonen på Craigslist.

MENN SØKER MENN: Slik så rubrikkannonsene i «Menn søker menn»-seksjonen på Craigslist ut i 2009. Foto: Way Back Machine

Ble livredd

En anonym mann forteller NBC at han la ut en kontaktannonse på Craigslist i seksjonen «Male for T», som står for «Males for transsexuals».

– Det var der han fant meg, sier mannen, og viser frem en mailutveksling og flere nakenbilder han fikk fra det som skal ha vært Philip:

«Jeg er en 22 år gammel student. 190 cm, 92 kg, veltrent, blond, blå øyne. Gi beskjed hvis du vil vite mer om meg».

Mannen forteller at han først fikk et bilde av Philips nakne overkropp, og deretter et bilde av hans erigerte penis ved siden av en linjal.

Den anonyme mannen sier at han fikk hakeslepp da han leste avisa og skjønte at mannen han hadde mailet med, faktisk var Philip Markoff.

Mannen sier at han er sjeleglad for at de to aldri møttes.

– Jeg ble livredd da jeg så arrestasjonsbildet, sier mannen.

Uten forlovelsesring

29. april må Megan og moren hennes møte det enorme pressekorpset som venter utenfor fengselet.

Megan, som har tatt av seg forlovelsesringen, nærmest løper inn døra.

25 minutter senere kommer de ut igjen.

Megans advokat, Bob Honecker, forteller pressekorpset at bryllupet er avlyst, og at Philip ikke klarte å si noe annet enn dette under møtet:

– Unnskyld.

Dagen etter forsøker Philip nok en gang å ta livet sitt.

Megan bestemmer seg for å starte på medisinstudiene i Karibia likevel, og drar til fengselet for å ta et kort farvel med Philip.

Like etter blir Philip tatt med store mengder antidepressiva på cella.

I frykt for at han nok en gang skal forsøke å ta sitt eget liv, blir han overvåket døgnet rundt av de ansatte i fengselet.

Blodskrift på veggen

15. august 2010, altså dagen etter det som skulle ha vært hans første bryllupsdag, blir Philip funnet død på cella.

På veggen er det skrevet «Megan» og kjælenavnet han hadde på henne, «Pocket», med blod.

På pulten har han laget et alter med bilder av henne.

Myndighetene er sikre på at Philip har tatt sitt eget liv.

Uten en levende tiltalt som kan svare for seg, har myndighetene ikke annet valg enn å henlegge saken.

Ofrenes etterlatte raser. De mener at Philip ved å begå selvmord, frarøvet dem muligheten til å oppnå rettferdighet.

– Først tok han fra dem datteren, og så nektet han dem denne muligheten, sier advokaten til Julissa Brismans etterlatte, Djuna Perkins.

STEINANSIKT: Philip Markoff var taus under fengslingsmøtet i byretten i Boston 21. april 2009. Foto: Mark Garfinkel

Mørk hemmelighet i graven

Talsmann for påtalemyndighetene i Suffolk County, Jake Wark, sier at de er usikre på om det egentlig var gjeld som var Philips motiv for å rane og drepe.

– Det han gjorde, tyder på et mørkere motiv enn et økonomisk et. Han valgte ut sårbare kvinner som ville få vansker med å si i fra. Handlingene hans tyder på at han ville dominere kvinnene, kontrollere kvinnene og utøve vold på kvinner, sier han.

SIKKER I SIN SAK: Aktor Daniel Conley, her avbildet ved en annen anledning i 2004. Foto: Lisa Poole/AP

Påtalemyndighetene er uansett ikke i tvil om at det var Philip som stod bak de bevæpnede ranene og drapet.

– Bevismengden er overveldende. Hvis Philip Markoff var i live, hadde han blitt dømt for forsettlig drap. Han hadde tilbrakt resten av livet sitt i fengsel, sier aktor Daniel Conley.

Han sier at det er helt utenkelig at Philip var uskyldig.

– Det er åpenbart at Philip Markoff tok med seg en mørk og uhyggelig side med seg i graven, avslutter han.

