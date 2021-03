Dette har ikke skjedd siden 1998

I forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) som kommer før påske, er det foreslått å bygge en splitter ny flyplass i Bodø.

Det har ikke skjedd siden Gardermoen stod ferdig i 1998.

– Det er utrolig artig og det har tatt noen år, men det vi står foran er bare helt fantastisk. Det er troen på fremtiden for Bodø og hele landsdelen, forteller Ole Henrik Hjartøy, (H) tidligere ordfører i Bodø kommune.

FANTASTISK: – Jeg er utrolig lettet og glad for at det nå går mot en løsning på mange års kamp for ny flyplass, sier Ole Henrik Hjartøy, tidligere ordfører i Bodø Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

I NTP ligger det inne tilskudd på 2,5 milliarder til lufthavnutbyggingen, pluss 350 millioner til flytting av redningshelikoptertjenesten.

En gledens dag

I tillegg er det 274 millioner til ny adkomstvei. Alt er fullfinansiert i første del av NTP.

– Vi starter å jobbe med denne 14 juni i 2012 da langtidsplanen for forsvaret ble vedtatt og Bodø sin hovedflystasjon skulle fases ut. Da tenkte vi, hva gir dette av nye muligheter og siden da har i allefall jeg jobbet med å få dette til, sier Hjartøy rørt.

– Det er bare en stor gledens dag med alle de mulighetene det gir, forteller han.

MIDNATTSOL: Den nye flyplassen er beregnet å koste 5,6 milliarder kroner Foto: Avinor

Det som er så spesielt med dette prosjektet er at den nye flyplassen skal flyttes en kilometer mot sør. Det frigjør enorme arealer til å bygge en ny by i byen.

Unikt prosjekt

Det er helt unikt i europeisk målestokk at man får tilgang til å gjøre noe slikt.

– Det blir frigjort hele 3600 dekar.

Ikke alt blir til ny by, men det er store arealer som blir frigjort der dagens rullebane ligger, sier Hjartøy.

Det er staten, Avinor og Bodø kommune som skal finansiere dette sammen.

Avinors forprosjekt har anslått et kostnadsanslag på 5,6 milliarder kroner. Det betyr at kommune må bidra med en milliard.

– Dette er det viktigste prosjektet for Bodø, og det er bare helt rått at det kommer nå, sier Ida Gudding Johnsen, stortingskandidat for Venstre i Nordland.

GODE NYHETER: – Det er siste brikke som nå faller på plass, sier Ida Gudding Johnsen, stortingskandidat for Venstre i Nordland Foto: Roy-Arne Salater.

– Vi er så utrolig klar for å bygge mer og klimavennlig by. Det at vi får den siste brikke på plass er helt sykt bra. Vi har alle mulighetene foran oss, sier Gudding Johnsen.

Dette er den andre nyheten som statssekretær i samferdselsdepartementet Ingelin Noresjø har med seg til Bodø og Nordland.

Tidligere på dagen ble det kjent at det ligger et veiprosjekt til 9,6 milliarder kroner igjennom Sørfold kommune i Nordland i forslaget til NTP.

Mange gode prosjekter

GODE PROSJEKTER: – Endelig kan vi slå fast at det blir ny flyplass, sier Ingelin Noresjø, Statssekretær i Samferdselsdepartementet Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Det er mange gode prosjekter som ligger for Nord-Norge i NTP. Endelig kan vi slå fast av statens skal bidra i prosjektet Ny By Ny Flyplass. Dette er et et kjempeviktig prosjekt for Bodø som regjeringen står bak, sier Ingelin Noresjø, statssekretær i Samferdselsdepartementet.

– Er Nord-Norge den store vinnere i forslaget til nasjonal transportplan?

– Det gjenstår å se. Det er mange gode prosjekter fra Nord-Norge i forslaget til NTP, sier Noresjø.

MILEPÆL: Prosjektet "Ny By Ny Flyplass" er et langt steg mot realisering Foto: Avinor

Hun er glad for å kunne presentere gode nyheter i Bodø hvor hun bor.

– Mange har jobbet har hardt og lenge for dette prosjektet og det er tverrpolitiske og mange som stiller seg bak. Jeg er stolt over at regjeringen leverer på dette og det er jeg stolt over å si videre til Bodøværinger og alle andre i nord, sier Noresjø.

Det er rapporter som har pekt på at flyplassprosjektet i Bodø ikke er samfunnsnyttig.

– Det har vært en del diskusjoner rundt dette, men vi vet at den er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det å få til ringvirkninger og positivet går langt utenfor de samfunnsøkonomiske analysene, sier Ole Henrik Hjartøy, tidligere ordfører i Bodø.