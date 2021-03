Ønsker å gi Solskjær hodepine

Daniel James var rask. Det var det de fleste visste om den unge waliseren da han ble Ole Gunnar Solskjærs første kjøp i Manchester United.

Den nye spilleren var også uprøvd på dette nivået. Den gang 21 år gamle James hadde spilt Championship-fotball for Swansea.

10. august 2019, en drøy måned etter at han tok på seg Uniteds treningstøy for første gang, fikk James en gladmelding fra sin norske manager.

– Vi får alltid se troppen dagen før kamp. Jeg husker det første jeg gjorde var å legge ut en melding på gruppechatten med familien, så gi beskjed til kjæresten min. Det var pur lykke bare å se navnet sitt i troppen.

Dagen etter skulle Manchester United sesongåpne mot Chelsea.

– Det var stort bare å være en del av det hele. Jeg var hentet til klubben fordi jeg skulle bli en del av fremtiden, nå satt jeg plutselig på benken i sesongåpningen.

Drømmestart

Fra benken så James de etablerte stjernene lykkes med det meste. Marcus Rashford til 1-0 fra straffemerket. Anthony Martial kriget inn 2-0 fra kloss hold. En strøken pasning fra Paul Pogba til Rashford og 3-0.

Drømmenes Teater kokte. I euforien kom beskjeden.

– Det var en stor anledning og plutselig ropte sjefen på meg. Han ba meg gå ut å nyte det, noe jeg gjorde.

EUFORI: James har nettopp scoret i debuten på Old Trafford. Foto: Jason Cairnduff

– Jeg fikk en ganske dårlig touch på ballen, men lot det stå til. Ballen gikk innom en spiller og endret litt retning og etter det var det bare en flom av følelser, sier 23-åringen.

– Jeg kunne ikke drømt om en bedre start på United-karrieren. Jeg kommer til å huske det øyeblikket når jeg er 50 år og ser tilbake på karrieren, sier James og smiler.

TALENTFULL: Daniel James ble hentet til Manchester United fra Swansea mye på grunn av sin enorme hurtighet. Foto: Geoff Caddick

Om ikke det er like sterkt, så er minnet av James' første Premier League-opptreden der også for lederen av den norske supporterklubben, Bernt Hjørnevik.

– Det første jeg tenkte var at her har klubben gjort et kanonkjøp, sier Hjørnevik.

– Man blir veldig ofte korttenkt og lever i nuet som supporter, innrømmer bergenseren.

Bratt læringskurve

Øyeblikket ble starten på en nesten uvirkelig fotballhøst for den unge waliseren. 21-åringen var hentet for fremtiden, men allerede mot Wolverhampton neste runde var den nye mannen i startelleveren.

Og slik fortsatte det - i 19 runder.

– Det har vært et stort karrieresteg og mye jeg har måttet lære. Jeg hadde ikke forventet å spille så mye som jeg gjorde forrige sesong. Jeg lærte mye av det.

NY SCORING: James dominerte i starten av sin United-karriere og jubler her for sin tredje scoring på fire kamper. Bortemøtet med Southampton endte 1-1. Foto: Glyn Kirk

Nye mål ble scoret i runde tre og fire, men så sa det stopp. Stadig oftere ble James tatt av banen som førstemann.

Fra å være en Solskjær valgte hver kamp, har 23-åringen kun fått sju startplasser i ligaen, og ti totalt denne sesongen.

– Starten på United-karrieren var over all forventning og jeg fikk spille mye mer enn jeg hadde drømt om, men jeg opplevde en nedtur, som mange andre gjør, sier James.

Usikker fremtoning

Med stadig flere minutter på sidelinjen får man tid til å tenke. Det var noe den unge waliseren trengte.

–Det at du ikke fikk like mye spilletid, at det roet seg litt, har det gitt deg bedre tid til å finne deg selv i United?

– Jeg tror det, ja. Jeg fikk tid til å se litt på hva det var som gjorde at jeg kom til de mulighetene som jeg gjorde, hvorfor jeg scoret de målene jeg gjorde.

– Jeg har brukt litt tid på å se gamle klipp av hva det var jeg gjorde tidligere, både her i United, men også i Swansea. Jeg har brukt tid på å finne ut hva min rolle i laget skal være, sier 23-åringen.

Hjørnevik lot seg tidlig imponere av James, men supporterlederen så en endring i hurtigtogets måte å opptre på.

SJELDEN: Her jubler James for en av sesongens tre fulltreffere i Premier League. Dette er fra 3-1-seieren over Newcastle i februar 2021. Foto: Stu Forster

– Det virker som om han mistet selvtilliten totalt. Han ble en spiller som tittet bort på benken for bekreftelse etter hver involvering, sier daglig leder for Manchester United Supporters Club Scandinavia.

Perfekt for hverandre

Hjørnevik tror Daniel James er heldig med manager og mener 23-åringen får mer hjelp fra Solskjær enn han ville fått fra andre.

PERFEKT FOR JAMES: Bernt Hjørnevik mener Ole Gunnar Solskjær har det som skal til for å få det beste ut av en spiller som Daniel James. Foto: Mike Hewitt

- Jeg tror på ham fordi det var litt slik Solskjær var selv. Han gjorde et grunnarbeid i analyse og vurderingene som gjorde ham klar hver gang. Det er der jeg tror Solskjær har sin store store styrke – på individuelt nivå å utvikle spillere.

– Se på hva han har fått til med Luke Shaw, avslutter supporterlederen.

James selv forsøker å være tålmodig, men ønsker samtidig å gi Ole Gunnar Solskjær problemer hver gang 47-åringen skal ta ut en tropp.

– Når man spiller for en klubb på denne størrelsen så kan man ikke forvente å starte hver uke. Men jeg regner med at sjefen har en liten hodepine hver runde når han skal plukke ut startelleveren, og det har jeg tenkt å fortsette å gi ham, sier James med et smil.