Solberg til TV 2: Fnyser av Twitter-kritikken

Erna Solberg har den siste uken fått kritikk for at hun jubler for norske idrettsprestasjoner samtidig som for eksempel et ski-VM ikke kunne blitt arrangert på norsk jord per dags dato.

Onsdag svarer hun på spørsmål fra TV 2 om hun forstår kritikken.

– Nei, den synes jeg er rar. Jeg synes det er rart at en statsminister ikke skal juble for at våre idrettsutøvere i et VM gjør det bra. Til tross for at vi ikke kunne arrangert VM-et her med våre innreiserestriksjoner, sier Solberg.

– Det er først og fremst det som er den største biten av dette. Vi hadde en større åpning for dette. Da var det betydelig kritikk av importsmitte, minner hun om.

– Det ville vært rart når vi stenger ned for ganske viktige arbeidstakere å komme til norsk næringsliv, at vi da skulle tillatt alle utenlandske utøvere å komme til konkurranser i Norge, fortsetter Solberg.

Gratulerer med utklassing og VM-gull på 10 km fristil i dag, Therese Johaug! @langrennslag #oberstdorf2021 — Erna Solberg (@erna_solberg) March 2, 2021

TV 2s journalist Per Angell Berntsen skrev blant annet dette i en kommentar:

«For når man vet hvor lite regjeringen har gjort både for topp- og breddeidrett under pandemien, framstår denne tvitringen som svært paradoksal. Med all respekt for statsministeren, må det være lov å spørre om det faktisk finnes en grense for skamløshet hos Erna Solberg?»

Den tidligere håndballprofilen Ole Erevik stilte seg også kritisk til jubelmeldingene via Twitter, mens fotballeksperten Lars Tjernås kalte det hele umusikalsk overfor VG.

– Jeg tenker at jeg fortsatt kommer til å være entusiastisk for norske idrettsutøvere som gjør gode prestasjoner ute, og jeg tenker egentlig at det må man mene at faktisk er riktig – at en norsk, litt sportsinteressert, statsminister gjør, svarer Solberg.

Statsministeren minner om at regjeringen også er blitt kritisert av den andre siden.

– Da ble vi også kritisert av enkelte som opplevde at de da ikke fikk tilgang til de samme fordelene som det idrettsarrangementer fikk den gangen. Jeg minner om blant annet da vi ga åpning for at vi kunne ha åpnet for både aktivitet i Holmenkollen og på Lillehammer, ble det ganske sterkt kritisert i januar.

Onsdag hadde regjeringen pressekonferanse om idretten. Statsministeren kunne ikke gi noen løfter etter møtet med idrettstoppene, men sa at de hadde et godt møte. Det kan du lese mer om her.