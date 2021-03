Derfor vil ikke Solberg offentliggjøre de hemmelige SMS-ene

TV 2 har bedt om innsyn i all korrespondanse mellom Molde-ordfører Torgeir Dahl, og statssekretær Peder Egseth om det mye omdiskuterte utspillet ordføreren i VG i helgen.

- Hvorfor lar du ikke publikum få se tekstmeldingene mellom Torgeir Dahl og din statssekretær slik at vi kan få klarhet i hvem som tok det første initiativet til det utspillet?

– Vår holdning er at politikerpost, som er post mellom medlemmer i partiet, som ikke dreier om saker til behandling i forvaltningen, er en del av en vanlig prosess i et parti som ikke offentliggjøres, sier Solberg til TV 2.

– Men hvorfor kan du ikke da avklare hvem som tok det første initiativet?

– Jeg har vist til det jeg sa i går, at Torgeir Dahl har vært tydelig på at det var han som tok initiativ.

– Men hva er (statssekretær journ. anm) Peder Egseths versjon?

– Peder Egseth har også sendt ut sin versjon i går, sier Solberg.

Tirsdag kveld kalte statsminister Erna Solberg (H) inn til en pressekonferanse på Statsministerens kontor (SMK). Temaet var saken som har utviklet seg etter Molde-ordfører Torgeir Dahls kritikk av Oslos koronahåndtering.

Under pressekonferansen understreket Solberg at hun beklager at SMK har vært involvert i et «utspill som strider mot regjeringens arbeid».

Saken begynte med at Moldes ordfører Torgeir Dahl (H) lørdag gikk ut i VG og kritiserte Oslos koronahåndtering. Der var han blant skeptisk til at Oslo skulle få flere vaksiner på grunn av høyt smittetrykk. Det har siden kommet fram at statssekretær Egseth var involvert i å opprette kontakt mellom VG og ordføreren.

Frosta-ordfører avviste

I går kveld kom det også frem at Statssekretæren til Erna Solberg ringte Frostas ordfører Frode Revhaug fra Høyre for å høre om han ville støtte Molde-ordførerens kritikk av Oslo. Noe han umiddelbart avviste.

– Peder ringte meg lørdag og vi snakket om ulike ting. Han varslet om at Dahl skulle ha et utspill om økt smitte i Oslo og vaksiner. Han sa han kunne sette meg i kontakt med VG om jeg ønsket å være med i saken. Det sa jeg umiddelbart nei til. Det er helt uaktuelt for meg å støtte et slikt utspill. Jeg vil ikke kritisere politikere eller andre som står midt i bekjempelsen av pandemien, sier Frosta-ordføreren til TV 2.

– I går kveld sa du at din statssekretær Peder Egseth hadde tatt kontakt med Frosta-ordføreren med bakgrunn i at han hadde hytte i Frosta. Men samme kveld sa ordføreren til at det var en forespørsel fra Egseth om å delta aktivt i utspillet til Molde-ordføreren i VG. Hvordan henger dette sammen?

– Jeg redegjorde for disse spørsmålene i går, og jeg sa mer om dette forholdet enn som så. Jeg sa at han tok kontakt med Tore Revhaug om denne saken. Det var det jeg sa i går.

– Men hva hadde det med hytta å gjøre?

– Jeg sa dette i min innledning i går.