FHI: Koronasmitten økte med 45 prosent i løpet av en uke

Det har vært økende smitte i nesten alle landets fylker den siste uken. FHIs ukesrapport viser at koronasmitten i landet økte med hele 45 prosent i løpet av en uke.

Forrige uke ble det meldt om 2.936 nye tilfeller av koronasmitte. Det er en økning på 45 prosent fra uken før og 69 prosent fra uken før dette.

Økningen i meldte tilfeller kan i stor grad knyttes til utbrudd i Oslo og Viken, men smitten øker også i resten av landet.

– Det har vært en økning i nær alle landets fylker sist uke, skriver FHI i ukesrapporten.

Smittespredningen har vært økende siden 1. februar med et gjennomsnittlig reproduksjonstall, eller R-tall, på 1,3.

Britisk mutasjon tar over

Avdelingsleder i FHI Line Vold peker på den mye omtalte engelske virusmutasjonen som årsak til den økende smitten.

SPRER SEG: Vold sier at den britiske mutasjonen sprer seg i hele landet. Foto: Berit Roald / NTB

FHI konkluderer med at varianten nå har fått fotfeste i Norge, og først og fremst i Oslo og Viken.

– Vi forventer at den vil øke og overta i resten av landet etter hvert, sier Vold til TV 2.

Ukesrapporten viser at det hittil er påvist 1091 tilfeller av den engelske virusvarianten og 110 tilfeller av den sør-afrikanske virusvarianten.

Nye virusvarianter

Det har også vært utbrudd i Norge med nye og mer ukjente virusvarianter. FHI har i stor grad klart å slå ned på disse utbruddene, men dette er krevende arbeid.

– Enkelte utbrudd er omfattende og krevende å håndtere med omfattende smittesporing, testing og karantenesetting, skriver FHI.

Det er derfor viktig at kommunene har god beredskap for at man raskt oppdager og får kontroll på lokale utbrudd.

Flere ligger på sykehus

De siste ukene har det også vært flere koronapasienter innlagt på sykehus.

– Det var 46 nye innleggelser i uke 6, 61 i uke 7 og foreløpig 63 i uke 8, skriver FHI.

Det har spesielt vært en oppgang i antall nye innleggelser blant personer i alderen 60-79. I løpet av bare en uke steg antallet fra 9 til 27.

Majoriteten av innleggelsene har vært i Helse Sør-Øst.

Det er fortsatt en nedadgående trend i antall rapporterte dødsfall og det er foreløpig meldt om 6 dødsfall i uke 8.

Saken oppdateres.