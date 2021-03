JÆREN / OSLO (TV 2): Det er over 1200 dager siden pelsdyrbøndene fikk beskjed om å avvikle driften. Fremdeles kjemper mange av de 200 bøndene for å få erstatningen de mener de har krav på.

– At vi skal gå her i tre år og enda ikke vite hva vi skal leve av. Det er uverdig, sier Jan Ove Horpestad.

På gården hans er det blitt drevet oppdrett av mink siden 1960-tallet. Men nå er det stille på farmen. 1500 små bur har stått tomme siden november.

Som lokal leder i pelsdyralslaget har Horpestad kjempet en innbitt kamp, siden Venstre i 2018 fikk gjennomslag for avvikling av næringen hans innen 2025.

Nå er det lite krefter igjen.

HAR KJEMPET: Pelsdyrbonden Jan Ove Horpestad. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Han har for lengst innsett at slaget om å få holde på med yrket er tapt.

Men de gjentatte rundene i hovedstaden om hva slags erstatning bøndene skal få, har vært en tilleggsbelastning bonden ikke var forberedt på i det hele tatt.

– I Danmark ordnet de opp i løpet av tre måneder. Her har vi fremdeles langt, langt igjen, sier han.

Horpestad sier han opplever det hele som om staten driver med «et utmattelsessystem».

– Det føles som om de håper vi skal bli så slitne at vi gir opp, sier han.

Straffet for å følge statlige råd

Den siste klagen til Landbruksdirektoratet er nettopp sendt inn.

Den tar for seg hvordan han, to år før avviklingen ble vedtatt, fikk påvist den smittsomme hudsykdommen FENP blant dyrene sine.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet rådet bonden til å redusere antall dyr for å få kontroll på smitten.

Horpestad fulgte disse rådene og besetningen ble midlertidig redusert med 25 prosent.

TOMME BUR: Det er stille på Horpestads farm. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Da hans erstatning skulle beregnes, innstilte statsforvalteren på at han skulle få 4.7 millioner.

Men hos landbruksdirektoratet sa det stopp.

Med utgangspunkt i det gjennomsnittlige tispetallet Horpestad hadde på gården i 2017 – får han erstatning for 600 færre dyr enn han vanligvis hadde.

– Fordi vi fulgte statlige råd og reduserte bestanden, så blir min familie og jeg straffet av staten – og står igjen med 1.4 millioner kroner mindre, sier han.

– De sa på Stortinget at dette skulle være en rettferdig ordning med full erstatning. Så opplever vi det nå som om byråkratene leter med lys og lykte etter smutthull i paragrafene for å slippe å betale.

– Handler om hvordan vi behandler mennesker

Dette er ett av mange eksempler på urimelig behandling av bøndene, mener Roy Steffensen (Frp).

– Pelsdyrforbudet handlet om dyr. Dette handler om mennesker – og vi har ikke behandlet bøndene godt i årene som har vært, sier han.

SVIKTET: Roy Steffensen mener Frp har sviktet pelsdyrbøndene. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Stortingsrepresentanten tilhører partiet som selv satt i regjering da pelsdyrforbudet ble vedtatt.

– Jeg sviktet bøndene på Jeløya, men jeg har ikke tenkt å svikte dem igjen. Hvis det kommer urimelige utslag når det er snakk om erstatning så har jeg tenkt å løfte hver sak inn i Stortinget, sier han.

Men det kan være han ikke vil trenge å gjøre det. I løpet av våren kan det gå mot en endelig løsning for bøndene.

Ny ordning på gang

Rundt påsketider skal et nytt forslag til behandling i Stortinget. Her vil politikerne forsøke å bli enige om en ordning som følger såkalte ekspropriasjonsrettslige prinsipper.

Det vil si at verdien av selve gården vil veie tyngre enn antall tisper bøndene hadde på tidspunktet for beregning av erstatning, forklarer Widar Skogan (KrF), statssekretær i Landbruks- og matdepartementet.

– Ordningen Horpestad har fått kompensasjon etter, er jo ikke full erstatning. Det er en midlertidig ordning som er viktig, slik at alle som avvikler faktisk får en del penger, sier han.

FORSTÅR: Widar Skogan (KrF) føler med pelsdyrbønder som føler seg dårlig behandlet. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Gitt at den nye loven blir vedtatt i Stortinget, så vil de som allerede har fått utbetalt noe, få saken sin tatt opp på nytt. Da vil man få betalt differansen.

– Hvorfor gjorde dere ikke bare dette fra begynnelsen?

– Jeg vil minne Steffensen om at utgangspunktet her er at da Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre ble enige om å avvikle næringen – så var de tre partiene enige om at man ikke skulle gi full økonomisk erstatning.

– Men nå har det gått over 1200 dager?

– Jeg forstår at det har vært frustrerende at denne saken har gått såpass lenge og at pelsdyrbøndene har vært nødt til å stå i usikkerheten. Det som har vært viktig for oss er at gjeldende ordning skulle kunne fungere slik at de i alle fall får en delutbetaling i påvente av en endelig ordning, sier Skogan.

– I Danmark ser det ut til å gå langt raskere?

– Det var jo ikke en planlagt avvikling av ordningen. Det var et akuttvedtak som viste seg å ha et dårlig juridisk grunnlag. Det er mange grunner til at det er vanskelig å sammenligne den situasjonen med den norske behandlingen, sier statssekretæren.

MISTET TILLITEN: De mange rundene om erstatningsordninger har satt sine spor. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Dype spor

Før behandlingen i Stortinget over påske forventer nå Steffensen at Stortinget vedtar forslaget som ligger på bordet.

– Denne våren har vi en siste sjanse til å vise pelsdyrbøndene at de skal få den respekten og erstatningen de fortjener, sier han.

Men minkbonde Horpestad tror det ikke før han får se det. Tilliten til myndighetene er borte for lengst.

I mellomtiden er han sykemeldt og har nok med å holde hodet over vann.

– Jeg har et håp og en plan om å komme i gang igjen. Men dette har satt spor. Ufattelige spor, sier han.