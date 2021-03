Harald (22) sjokkerte langrennseliten – så gikk det galt

Harald Østberg Amundsen leverte et kjempeløp under 15 kilometeren onsdag.

22-åringen holdt følge med Aleksandr Bolsjunov gjennom hele løpet. Da overraskelsen satte utfor i en av de siste bakkene smalt han i bakken.

Til tross for fallet klarte unggutten å slå den suverene russeren. Bolsjunov ledet lenge, men mot slutten sprakk han.

15 kilometeren endte med trippelt norsk. Hans Christer Holund tok gull, Simen Hegstad Krüger sikret seg sølvet, mens Harald Østberg Amundsen tok en sensasjonell bronse.

– Jeg er like overrasket som det dere er. Det er helt utrolig, det er uvirkelig, sier Amundsen til TV 2.

– Jeg hadde et lite håp om å bli blant de seks beste, men at jeg skulle ta medalje hadde jeg ikke forventet.

I den siste utforbakken før mål mistet Amundsen kontrollen og falt. Noe som sørget for at han tapte dyrebar tid inn mot mål.

– Det er komisk, sa bronsevinneren til NRK.

Til TV 2 utdyper han litt mer.

– Jeg gikk skikkelig på ræva, dessverre. Det får jeg ikke gjort noe med nå, det var ikke lett å stå ned der med stive bein.

– Er dette starten på noe stort?

– For meg er dette et enormt eventyr. Jeg er litt tom for ord. Jeg tror det må synke litt inn før jeg forstår hva som har skjedd. Vi får håpe at det er starten på noe stort. Jeg har fortsatt mye å lære, men at jeg går så raskt som i dag er helt utrolig, sier unggutten.

STORT: Det så ut til at følelsene tok overhånd da Harald Østberg Amundsen satte seg i lederstolen etter målgang. Foto: Matthias Schrader

Tvillingsøsteren gjestet TV 2s studio

Gull-drømmen røk for Amundsen, men til tross for fallet klarte han å kjempe seg inn til bronsemedalje i sitt første VM. Hans Christer Holund tok gull, mens Simen Hegstad Krüger sikret seg sølvet.

Dermed ble det trippelt norsk etter Bolsjunovs kjempesprekk.

Fallet til Amundsen skjedde i siste utforbakke før mål. Dermed tapte han verdifulle sekunder inn mot mål. Gullet hadde nok Holund sikret seg uansett, men sølvsjansene hadde trolig levd om han ikke hadde falt.

– Nei, nei, nei, utbrøt TV 2s langrennekspert Marit Bjørgen.

– Fy søren, det der er ikke noe gøy, sier Hedda Østberg Amundsen i TV 2s studio.

Tvillingsøsteren gjestet TV 2s studio og fikk se sin bror herje i de tyske løypene.

– Det er jo utrolig kjipt når du virkelig har dagen og får til et så bra løp. Man kjører alltid litt ekstra tøft nedover, det er små marginer, sier Hedda Østberg Amundsen.

– Veldig inspirerende

22-åringen leverte et kjempeløp og TV 2s studio var nesten sjokkerte over det kometen viste frem i de tyske skogene.

– Makan til debut, det er lenge siden vi har sett noe sånt, sa Odd-Bjørn Hjelmeset.

– Fy søren, dette er uvirkelig, sa Hedda Østberg Amundsen da tvillingbroren gikk i mål.

Bronsemedaljen gir søsteren energi til hennes egen karriere.

– Det er veldig inspirerende. Jeg tenker jo at kanskje veien ikke er så lang for meg heller da.