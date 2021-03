– Ikke bare et mageplask - men fullstendig respektløst

Leder for Miljøpartiet De Grønne Une Bastholm mener fortsatt at det er litt merkelig at statsminister Erna Solberg ventet så lenge med å beklage og ta avstand fra utspillet fra Molde-ordfører Torgeir Dahl i VG.

– Det er jo ikke bare et mageplask. Men også fullstendig respektløst overfor situasjonen befolkningen står i og alle dem som jobber for å bekjempe pandemien i Oslo, sier Bastholm til TV 2.

– Man sitter igjen og lurer på om eneste grunnen til at hun beklaget seg er at journalistene hadde gjort jobben sin, legger hun til.

STILLER SOLBERG TIL VEGGS: Partileder i MDG Une Bastholm. Foto: Heiko Junge/NTB

MDG: Stiller spørsmål til Solberg

Bastholm vil nå sende skriftlig spørsmål fra Stortinget til statsministeren for å klarhet i hva som har skjedd.

Hun mener det er flere ubesvarte spørsmål.

Bastholm mener at Solberg ventet lenge med å ta avstand fra utspillet. Det gjorde Solberg først på Facebook. MDG-lederen mener det er lite tillitsvekkende dersom det viser seg at Solberg la ut posten først da hun skjønte at det ville bli kjent at hennes egen stab aktivt hadde jobbet for å få det på trykk, men uten å nevne det i Facebook-posten.

– Når fikk hun vite at SMK var involvert i å rigge utspillet? Det er lite tillitsvekkende dersom Solberg la ut Facebook-posten vel vitende om at egen stab hadde jobba for utspillet. Da fremstår det bare som nok et kommunikasjonsgrep. Vi vet ikke om hun la ut Facebook-posten før eller etter at hun ble klar over at Egseth hadde rigga utspillet, sier MDG-lederen.

Statsministeren har tidligere sagt til TV 2 at hun ble klar over dette på mandag, men etterspør altså Bastholm en mer detaljert tidslinje.

Her er spørsmålet og begrunnelsen Dette er spørsmålet stortingsrepresentant og MDG-leder Une Bastholm nå sender til statsministeren: Når ble statsministeren gjort kjent med at SMK var involvert i å få utspillet fra Molde-ordføreren på trykk?

Begrunnelse: Mange har reagert på at en statssekretær ved statsministerens kontor bidro til utspillet fra Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) om Oslos håndtering av pandemien. Statssekretæren hadde blant annet flere telefonsamtaler med ordføreren i forkant av utspillet. Det tok også lang tid før statsministeren beklaget at en av hennes ansatte var involvert.»

Ap: – Sterkt kritikkverdig

Stortingsrepresentant og leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen sitter ikke igjen med så mange spørsmål, men kaller saken «trist».

– Det er spesielt trist fordi fordi opposisjonen har stilt opp for regjeringen så lojalt under denne krisen, sier Andersen til TV 2.

TRIST: Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen kaller SMKs involvering i Molde-utspillet trist. Foto: Terje Bendiksby/NTB

– Statsministeren påstår jo at hun ikke kjente til dette, men dette her kjenner jeg igjen som klassisk negativ kampanje fra Høyre, legger Andersen til.

At Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) får bistand fra et fagdepartement i forkant av at han skal på politisk kvarter er ikke så uvanlig, mener Andersen.

– Det som er sterkt kritikkverdig er at en statssekretær ved SMK brukes i å drive negativ kampanje på denne måten.

– Den mørke siden av norsk politikk

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen mener denne saken kan være opplysende for det norske folk.

– Jeg tenker det er bra at det blir åpenbart for folk hvor koordinert mange angrep er. Det er mye råere enn folk er klar over, sier Lundteigen og legger til:

– Egseth er tydeligvis veldig rå. Noe statsministeren har nytt godt av.

Han mener saken har bragt lys på det han kaller «en del av den mørke siden av norsk politikk.»

– Jeg tror motivet her var å få på banen en slugger som kunne nøytralisere byrådslederen i Oslo som strategene i Høyre har irritert seg over, sier Sp-politikeren.

RÅ: Per Olaf Lundteigen mener Molde-saken bragt lys på det han kaller «en del av den mørke siden av norsk politikk.» Foto: NTB

Rødt: Forventer klarhet i saken

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer kraftig.

– Jeg etterlyser en regjering og en statsminister som tar ansvar. Det er Erna Solbergs eget problem hvis hun holder seg med en politisk ledelse på Statsministerens kontor som prioriterer å lage sirkus i mediene, framfor å håndtere den krisa vi står oppe i. Men det er landets problem hvis regjeringa i praksis motarbeider håndteringa av pandemien, sier Moxnes.

Han forventer nå å få klarhet i hva som har skjedd i regjeringas håndtering av denne saken.

Viser til gårsdagens pressekonferanse

TV 2 har forelagt kritikken for statsministeren kontor, som viser til statsminister Erna Solbergs pressekonferanse om saken i går kveld.

Under pressekonferansen understreket Solberg at hun beklager at SMK har vært involvert i et «utspill som strider mot regjeringens arbeid».

Saken begynte med at Moldes ordfører Torgeir Dahl (H) lørdag gikk ut i VG og kritiserte Oslos koronahåndtering. Der var han blant skeptisk til at Oslo skulle få flere vaksiner på grunn av høyt smittetrykk.

– Å bidra til utspill som skaper konflikt mellom ulike kommuners håndtering er ikke en oppgave for Statsministerens kontor, sa Solberg i går.

– I strid med regjeringens tilnærming

På bakgrunn av saken i VG har Solberg tirsdag hatt en lengre samtale med statssekretær Peder Egseth. Han har overfor statsministeren gått gjennom hvilke lokalpolitikere i Høyre han har hatt kontakt med i forbindelse med saken. I tillegg til Dahl, har Egseth hatt kontakt med Frosta-ordfører Frode Revhaug og lokalpolitiker Bård Ludvig Thorheim fra Nordland.

– Peder tok kontakt med Bård Ludvig lørdag etter Tuva Moflags utspill om å endre vaksinestrategi. Peder hadde også kontakt med Torgeir Dahl i forkant av Molde-ordførerens deltakelse i Politisk kvarter i februar, sa Solberg.

– Peder har ved flere tilfeller formidlet kontakt mellom lokalpolitikere i Høyre og media i denne saken. I noen tilfeller var det lokalpolitikere som tok kontakt med Peder, mens det andre ganger var Peder som tok kontakt med dem. Dette burde han ikke gjort, la hun til.

Solberg sier hun har vært tydelig på dette overfor Egseth.

– Slike utspill er i strid med den tilnærmingen regjeringen har hatt gjennom pandemien. Vi har lagt vekt på at vi står i dette sammen, og skal komme ut av det sammen. Dette er særlig viktig når vi står i vanskelige og viktige diskusjoner om fordeling vaksiner mellom ulike deler av landet.