Måtte forlate «71 kjendis»: – Et eventyr jeg ikke ville vært foruten

Vår Staude tapte utslagskonkurransen i «71 grader nord kjendis» og måtte forlate konkurransen.

– Det er ikke mitt stolteste øyeblikk, det må jeg ærlig innrømme. Dette er første og eneste gang jeg var ordentlig redd i «71 kjendis» faktisk, forteller Staude til God kveld Norge.

EXIT: Vår Staude måtte forlate konkurransen etter å ha tapt utslagskonkurransen på tid. Foto: Morten Bendiksen

Programlederen mistet svømmebrillene sine etter et hopp fra en båt i konkurransen. Da måtte hun svømme rundt båten i stedet for å ta snarveien ved å svømme under den.

Var redd for å se seg selv

Deltakerne skulle også memorere fargen på noen brikker. Staude fikk fem riktige og brukte lengst tid ettersom hun måtte svømme rundt båten.

– Jeg hadde en dårlig følelse hele veien fordi dette var egentlig alt jeg hater i utslagskonkurransen, sier hun.

Staude forklarer at hun er redd for å hoppe ut i svart hav med hai og elektrisk ål, og var redd for å svømme under båten i tilfelle hun ikke klarte svømme hele veien.

Til tross for at det endte her, er hun stolt av egen innsats:

– Jeg er fantastisk fornøyd fordi jeg holdt så lenge, sier hun.

I ettertid har hun vært usikker på om hun ville se serien. Hun var nemlig redd for hvordan hun skulle fremstå. Nå har hun sett alt:

– Jeg har fått gode tilbakemeldinger, så jeg tenker at kanskje jeg er ok? ler hun.

Eplekjekk på tur

Staude beskriver reisen gjennom «71 grader nord kjendis» som fantastisk, og hun er takknemlig for å ha fått lov til å være med, nyte norsk natur og møte andre kjekke mennesker.

– Dette er et eventyr jeg ikke ville vært foruten. Også de dårlige dagene er i ettertid kjempebra å tenke på, forteller hun.

I forkant av innspillingen fikk hun beskjed fra barna sine om å ikke være frekk og direkte med de andre deltakerne. De kunne heldigvis puste lettet ut etter programmet kom på skjermen, sier 54-åringen.

– De var nervøse for at mamma skulle lage drama, havne i intriger, drite seg ut eller ryke først, sier Staude.

Hun forteller at de har vært godt fornøyd med hennes oppførsel under oppholdet, men det er likevel én ting de irriterer seg over i etterkant.

– De har vært litt sure for at jeg innimellom har vært sånn: «Hei, her er jeg! Ikke redd for noe, jeg elsker dette!» Selv om alle andre går og puster og peser, så var jeg litt i overkant eplekjekk, ler hun.

Hedret sin mor

Under en av de siste etappene til Staude føler hun på et nærvær av sin mor når hun kommer på toppen av et fjell og nyter utsikten.

– Jeg tror det har noe med at vi hadde vært lenge på tur, og man får tid til å tenke. Da var det nøyaktig ett år siden moren min døde, sier Staude.

Hun forteller at hun egentlig skulle vært med i «71 grader nord kjendis» året før, men da var morens hennes dødssyk. Derfor måtte hun avlyse.

PROGRAMLEDER: Vår Staude har vært programleder i «God morgen Norge» siden 2005. Foto: Erik Manshaus

– Det ble veldig overveldende at det var akkurat på denne tiden for ett år siden at hun forsvant ut av livet vårt. En mor jeg var utrolig glad i og savner hver eneste dag, sier hun og fortsetter:

– Jeg har hele tiden lyst til å ringe og snakke med henne.

«God morgen Norge»-programlederen snakker vanligvis ikke så mye om egne sorger og tanker, men det ble viktig for henne å dra frem moren i det vakre øyeblikket.

– Der føltes det så riktig å hedre min mor og fortelle verden hvilket fantastisk menneske hun var, sier hun og legger til:

– Hun hadde elsket å høre om turen på «71 kjendis» og ville ha sittet med notatboken sin og skrevet ned, smiler Staude.