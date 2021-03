Tar et oppgjør: – Dritt lei janteloven

«Bloggerne»-paret Monica og Chris Nyhus gjester God kveld Norge-studio for å snakke om opp- og nedturer gjennom sesongen.

LEI: Monica og Chris Nyhus har fått mye kritikk gjennom sesongen i Bloggerne. Nå er de lei. Foto: God kveld Norge

I siste uken av programmet tar nemlig Monica et oppgjør med janteloven under et besøk hos bestevenninnen.

– Det har vært litt mye i det siste, jeg har fått kjent litt på baksiden av medaljen, forteller hun.

Mammapoliti og kommentarer

I God kveld Norge-studio forteller hun om bakgrunnen for uttalelsen. Hun forteller også at hun er lei det såkalte mammapolitiet.

– Mammapolitiet tror at vi går rundt å drikker kaffi og spiser smørbrød så det er god stemning der, forteller hun ironisk.

Monica og Chris Nyhus flyttet nylig til Oslo med sine fire barn. Paret har også sett seg lei hjembyen Kristiansand og måten de ser på janteloven.

– Det er tøft til tider å være synlig i denne byen. Det slipper aldri taket, forteller hun i Bloggerne-episoden og legger til at de har godt av å komme seg ut av gryta som er preget av janteloven.

– Det er trist å se hvordan det er, spesielt på Sørlandet. Nå er jeg faktisk dritt lei av denne janteloven, legger hun til.

Ikke fan av janteloven

Til programleder Marte og Niklas forteller paret hva de mener med dette.

– Det er noe med det å få lov til å leve livet uten at alle andre skal mene noe. Janteloven skal du få billig av meg, jeg er ikke så fan av den, forteller Monica.

– Er det verre i Kristiansand?

– Den er ganske mye sterkere i Kristiansand. Det er mange som skal mene noe, forteller paret og legger til:

– Der kan du plutselig få en melding hvor det står: «Hilsen din nabo».

