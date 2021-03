Gir seerne mer Kompani Lauritzen – lanserer ny Sumo-serie

Om en drøy uke er seersuksessen Kompani Lauritzen tilbake på skjermen, og i år har TV 2 sørget for en ekstra godbit til alle Kompani-fans.

I tillegg til de ordinære programmene som sendes på lørdager, får TV-seerne komme enda tettere kjendisen på Setnesmoen leir i serien Kaserneliv på TV 2 Sumo.

Få første sniktitt på Kaserneliv i videovinduet øverst i saken.

KASERNELIV: Hva skjer på Setnesmoen når oppdragene er over? Det får seerne vite i den nye TV 2 Sumo-serien Kaserneliv. Foto: Sebastian Ludvigsen

«Behind the scenes» på Setnesmoen

Oberst og programleder Dag Otto Lauritzen er glad for at de endelig får brukt materialet de ikke har vært plass til i de ordinære programmene.

– Innenfor halvannen time er det vanskelig å fortelle og vise alt som skjer på Setnesmoen i løpet av en uke. Vi så et behov for å fortelle mer av det som foregikk bak, mellom og etter øvelsene og oppdragene deltakerne er igjennom. Ved å vise mer av hverdagen og dynamikken i gruppa, kommer vi under huden på dem, og får et større innblikk i hvordan det egentlig er å leve under det militæret regimet 24/7, sier Lauritzen

I militæret 24/7

For det er nemlig ikke slik at deltakerne får pauser fra det militære regimet når oppdragene er gjennomført: Sengetøyet skal strekkes, uniformen skal være vedlikehold og skapet ryddig – til enhver tid.

OBERST OG KAPTEIN: Oberst Dag Otto Lauritzen og kaptein Kristian Ødegård har kommandert 14 nye kjendiser rundt i Åndalsnes. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Jeg tror både deltakerne og seerne får litt sjokk når de skjønner at dette pågår døgnet rundt. Flere av deltakerne trodde nok de skulle få ta en røykepause og slå av en prat med kamerafolka underveis, men opplegget er ikke over før du ryker ut, sier Lauritzen og humrer.

Litt tøffere

De 14 nye rekruttene har ifølge obersten levert til gull, og han gleder seg til å vise en ny sesong til det norske folk. Lauritzen innrømmer at han og major Kristian Ødegård, som ble oppgradert fra kaptein til major i år, nok har gjort det enda litt tøffere for kjendisene i år enn i fjor.

– Vi har nok strammet inn livreima et par hakk. I første sesong måtte vi prøve oss litt frem, for den gang var det nytt for alle. Nå vet vi mer om hvor langt vi kan dra det, sier han.

Kaserneliv har permiere på TV 2 Sumo mandag 15. mars.