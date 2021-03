Får fravær når de tar koronavaksinen: – Mange orker ikke ta risikoen

Sykepleiestudenter får ikke godkjent fravær for å ta koronavaksinen. Ved for mye fravær får de ikke godkjent praksis, og risikerer dermed å ikke bestå studiet.

Etter å ha vaksinert seg mot korona måtte sykepleier under videreutdanning, Elisabeth Figenschou (37), holde seg hjemme i to døgn på grunn av bivirkninger.

Da hun spurte studiestedet om det ga gyldig fravær fra praksis ble hun overrasket over svaret hun fikk.

Beskjeden fra OsloMet var nemlig at sykepleiestudentene ikke ville få godkjent fravær hverken for å ta vaksinen eller for eventuelle dagene de måtte være hjemme med bivirkninger.

Oppleves som straff

FRUSTRERT: Sykepleier i spesialisering, Elisabeth Figenschou, frykter sykepleiestudenter dropper vaksinen på grunn av konsekvensene. Foto: Privat

Figenschou mener situasjonen er problematisk.

– Det har vært en tung belastning over tid. Vi har samme krav til å gjennomføre spesialiseringen som før, uavhenig av pandemien, sier hun til TV 2.

Figenschou jobber som sykepleier ved nyfødtintensiven ved Drammen sykehus, og videreutdanner seg for tiden innen barnesykepleie ved OsloMet. Hun reagerer på ordningen, og opplever at hun straffes for å ta vaksinen.

– Vi begynner å bli slitne. Vi har gitt alt og skal nå endelig få vaksine, men jeg tror mange ikke orker å ta risikoen ved å få ekstra fraværsdager som må tas igjen, sier Figenschou.

Vaksinen vil kunne gi forbigående bivirkninger som blant annet feber, hodepine, muskel- og leddsmerter, kvalme og nedsatt allmenntilstand.

Om sykepleiestudentene tar vaksinen, og muligens også blir hjemme på grunn av bivirkninger, vil de kunne stå i fare for å ikke få godkjent praksis.

Studentene har nemlig en fraværskvote på 10 prosent. De fikk i høst innvilget mulighet for inntil 20 prosent fravær, mot at de - dersom de overstiger 10 prosent fravær - tar igjen praksis eller leverer en skriftlig oppgave.

Dersom fraværsgrensen ikke overholdes må studentene ta igjen praksisperioden i sin helhet.

Figenschou frykter at fravær i forbindelse med vaksinering og bivirkninger kan skremme sykepleiestudenter fra å ta vaksinen, fordi de allerede er utslitt etter hardt press under pandemien og ikke har overskudd til å ta igjen praksisen med ekstravakter.

– Det burde være mer smidighet i regelverket, så medstudenter faktisk tør å ta vaksinen når vi er så heldige å ha fått tilbud om å ta den, sier hun.

Firer ikke på kravene

Forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier at koronapandemien ikke gir grunnlag for å lette på kravene til sykepleiestudenter.

STÅR PÅ KRAVENE: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim mener det ikke er grunnlag for å lette på kravene under pandemien. Foto: Fredrik Hagen

– Vi stiller de samme faglige kravene til sykepleierstudenter nå som i normalår. Det handler om pasientsikkerhet, sier Asheim til TV 2.

– Er det ikke viktig for pasientenes sikkerhet at de som behandler dem er vaksinert?

– Å vaksinere helsepersonell er viktig. Samtidig er det viktig at utdanningsinstitusjonene får det grunnlaget de trenger for å være sikre på at studentene har oppnådd kan det de skal kunne for å jobbe som helsepersonell, sier Asheim.

Han legger til at Kunnskapsdepartementet forventer at institusjonene klarer å balansere disse hensynene på en god måte.

– Det er ingen som er uenige i at det er viktig å vaksinere helsepersonell. Men det er viktig at måten det organiseres på ikke går utover andre viktige hensyn, som studentenes læringsutbytte.

Mangler 6.000 sykepleiere

Forbundsleder i Norsk Sykepleieforening, Lill Sverresdatter Larsen, reagerer på ordningen.

KRITISK: Forbundsleder i NSF, Lill Sverresdatter Larsen, mener det burde tilrettelegges bedre for studentene. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / NSF

– Vi mangler 6.000 sykepleiere i landet, og det har vi sett ekstra tydelig under pandemien. Vi trenger et system som ikke forsinker studieløpet, sier Larsen til TV 2.

Hun peker på viktigheten av at sykepleiere og studenter tar vaksinen, og å få utdannet de sykepleierne som mangler.

– Det behøves for at vi skal kunne komme oss ut av denne pandemien. Da bør de få fri de dagene det tar å sette vaksinen. Opptil 60 prosent får bivirkninger som gjør at de ikke kan dra på jobb en dag eller to, og da er fort fraværsgrensen nådd, sier Larsen.

Hun mener fraværsreglene bør gjennomgås på nytt, for å sikre at studentene som tar vaksinen ikke skal få problemer med fravær.

– Ikke en reell bekymring

Instituttleder på sykepleieutdanningen ved OsloMet, Marit Kirkevold, mener på sin side at bekymringen ikke er reell.

– Jeg tror ikke dette er et reelt problem da vi allerede legger til rette for dette gjennom utvidelsen av fraværsgrensen og fleksibiliteten knyttet til praksis, sier Kirkevold.

Hun sikter til muligheten for å ta igjen vakter og å levere skriftlige oppgaver for å kompensere for fravær, og legger til at de har full forståelse for at studentene er fortvilet og frustrerte over hvordan pandemien påvirker studiestiuasjonen.

– Det er også lærerne og lederne ved instituttet og ved universitetet for øvrig, og vi prøver så godt vi klarer å tilpasse utdanningsopplegget for å møte utfordringene, sier hun.

IKKE BEKYMRET: Instituttleder for sykepleiestudiet ved OsloMet, Marit Kirkevold, er ikke bekymret. Foto: Privat

Kirkevold sier de ikke kan øke fraværet utover det som er tillatt for å få godkjent praksisstudiene, fordi det er regulert i programplanen. Dermed kan de heller ikke gi fri for å sette vaksine.

– Dersom ordningen kan føre til at sykepleiestudenter velger å ikke ta vaksinen, bør ordningen revurderes?

– Studentene på videreutdanningene våre er sykepleiere og profesjonelle yrkesutøvere, og vi har full tillit til at de forstår betydningen av vaksinering. Jeg tror ikke dette er en reell problemstilling, svarer Kirkevold.