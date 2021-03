Sigurd (55) innrømmer å ha partert frisøren Astrid – så tar saken en sjokkvending

Tunge gravemaskiner står på Flesland lufthavn i Bergen.

Flere titalls menn iført dress, frakk og hatt følger nøye med idét rullebanen rives opp.

De har blitt fortalt hvor de skal lete.

Jord og steiner kommer til syne under den grå asfalten. Men, de parterte kroppsdelene de er på jakt etter, er ingen steder å finne.

57 år senere har levningene etter Astrid Aardal fortsatt ikke blitt funnet.

Hun er som sunket i jorden.

– Dette er et av våre største mysterier. Hver gang det blir funnet et lik i bergensområdet, så er det det første politiet tenker. Er det Astrid?, sier krimforfatter og journalist Monika Nordland Yndestad til TV 2.

Hun har skrevet en bok om forsvinningen som den dag i dag er en av Norges største krimgåter.

En bestemt kvinne

I en frisørsalong på Nesttun i Fana bydel jobber frisøren Astrid Aardal. Hun er en enslig kvinne i midten av 30-årene som drømmer stort om å en dag kunne eie sin helt egen salong.

Hun er en bestemt kvinne som ikke lar seg pelle på nesa. Astrid er om lag 160 centimeter høy med en tettbygget kropp. Ansiktet er rundt, med blå øyne og mørkt hår.

Else Hollekim er en av hennes kunder. Hun er en liten dame med tykt, mørkeblondt hår. Hun er noen år yngre enn Astrid, men de to kvinnene snakker godt seg imellom, og finner raskt ut at de har felles bekjente.

Else, som kalles fru Hollekim, giftet seg med den dypt religiøse Sigurd Hollekim tolv år tidligere, i 1938.

Sistnevnte vokste opp sør i Hordaland, på den lille øya Tysnes. Sigurd startet tidlig å jobbe som anleggsarbeider, selv om han var utdannet agronom.

Et ordentlig arbeidsjern og en standhaftig type.

Sigurd Hollekim avbildet i 1965. Foto: NTB

Da Else møter frisøren Astrid, er hun og ektemannen Sigurd forpaktere på et lite småbruk på Nesttun.

Ekteparet tilbyr Astrid tak over hodet – uten å måtte betale for seg. Hun hjelper til med husarbeid, og får sove på en divan i dagligstuen.

Frisøren hjelper Else med husarbeid, og tar imot kunder på gården når hun ikke er på jobb i salongen.

Sløser med penger

Året etter at Else og Astrid møtes for første gang, får Else en sønn utenfor ekteskapet etter en alenetur til Oslo. Sigurd tilgir kona, og oppdrar det lille barnet som om det skulle vært hans eget kjøtt og blod.

Paret har nå én datter og fire sønner. Med mange munner å mette, sliter Sigurd seg ut. I tillegg til å arbeide på gården han forpakter, jobber han skift som anleggsarbeider på Flesland flyplass og driver inkassoarbeid for forsikringsselskapet Norske Folk.

Mens Else til stadighet holder fester og middagsselskaper til langt på natt, står Sigurd opp klokken 04:00 for å ta fatt på den lange arbeidsdagen.

Pengene han tjener bruker Else for det meste på seg selv. Garderobeskapet hennes blir stadig fornyet med den siste moten.

Else Gullborg Hollekim avbildet i 1965. Foto: NTB

Sigurd blir stadig avvist hos den lokale kjøpmannen, fordi kona har brukt opp familiens husholdningspenger. Else sløser selv med pengene som skal videre til forsikringsselskapet. Sigurd må derfor ofte ta opp lån.

Likevel lar han konas sløseri forbigå i stillhet.

Investerer penger gjennom husverten

Selv om det utad ser ut som om Else ikke har et begrep om penger, er hun god for over en million kroner.

Det er i hvert fall det hun forteller til Astrid.

Else sier hun investerer i dollar i Amerika. Hun plasserer penger i sikre papirer i statene, og hevder hun er lovet et utbytte på det dobbelte av det hun har investert.

Frisøren Astrid Aardal. Det er ukjent når bildet ble tatt. Foto: NTB

Astrid sperrer opp øynene. Hun tror fullt og helt på det Else sier, og blir selv tilbudt å investere pengene sine gjennom den velkledde kvinnen.

Hjemme hos familien på bygda Haukeland, langer Astrid ut i det vide og det brede om hvor flott det er å investere penger gjennom Else.

Astrid prøver å overtale både faren og broren Erling til å gjøre det samme. Det vil jo gi dem begge mye mer i rente, sier hun.

Etter hvert gir Erling etter. I 1955 låner han Astrid 2500 kroner, slik at hun kan investere dem for ham. Også søsteren Aslaug kaster seg på «trenden» med 1500 kroner.

Kjøper nytt hus

Kort tid senere får Astrid tilbud om å leie en hybel i nabolaget. Hun tar nemlig stor plass på Hollekims gård, og spesielt datteren har begynt å irritere seg over frisøren som er der til alle døgnets tider.

Men, hybelen har ingen fasttelefon. Astrid takker derfor pent nei. Hun må jo ha en telefon for å kunne ta imot bestillinger. Det ender med at datteren selv flytter ut fra gården foreldrene forpakter.

Nå begynner Sigurd og Else å fantasere om å flytte. Et hus i nabolaget er til salgs. Taksten er på 91.000 kroner – 4000 kroner i kontanter, og resten i avdrag.

Ekteparet slår til og overrekker selgeren de 4000 kronene.

Men, hvem sine penger er det?

Det tar ikke mange dagene før Sigurd og Else finner ut at de ikke ønsker å kjøpe huset likevel. De trenger å få tilbakebetalt de 4000 kronene som ble gitt i kontanter.

Pengene skal ha vært lånt av Astrid, og nå ønsker hun dem tilbake for å kunne kjøpe sin egen frisørsalong.

Det er for sent. Selgeren har allerede brukt pengene på å nedbetale håndverker-gjelden. Han trenger en ny huskjøper før han har mulighet til å gi tilbake de 4000 kronene til Hollekim.

Det er så vidt han rekker å legge ut huset for salg igjen, før Hollekim-ekteparet nok en gang tar kontakt. De ønsker huset likevel.

Det tar ekteparet et helt år før de har fått betalt ned avdraget på huset. Nå kan de endelig overta. Men, de skal ikke flytte inn selv. De har planer om å leie det ut.

Pengetrøbbel

Året er 1957, og Astrids søster Aslaug begynner å ane ugler i mosen. Under sistnevntes tannlegetime, får hun vite at Astrid ikke har betalt den siste regningen sin.

Tannlegen forklarer til Aslaug at han har ringt hjem til Astrid ved flere anledninger, men at det stadig er Else som svarer i den andre enden.

Hun bestemmer seg for å ta det opp med søsteren, men Astrid nekter for at det finnes en ubetalt regning. Da hadde hun fått beskjed, det var jo Else som tok seg av all innkommen post.

Aslaug begynner å mislike at alle Astrids penger er i Elses hender. Det er snakk om rundt 50.000 kroner, inkludert to livsforsikringspoliser.

Frisøren ber søsteren om å ikke uroe seg. Alt er nok i den skjønneste orden.

Høsten samme år bestemmer Astrids bror, Erling, seg for å bygge hus. Han hadde jo lånt Astrid 2500 kroner for to år siden, og Else hadde lovet et utbytte på det dobbelte.

Han ønsker å ta dem ut. «Ikke noe problem», får han til svar.

Men, tilbakebetalingen lar vente på seg. Erling, som er en tålmodig mann, venter i flere måneder før han purrer. Året er nå 1958. Hvor blir det av pengene?

Han møter Astrid i frisørsalongen. Søsknene blir enig om at Astrid skal komme hjem til Haukeland med pengene lørdag 18. januar. Hun forklarer den spesifikke datoen med at Else har bankdag på lørdager.

Forsvinningsdagen

Lørdag 18. januar 1958. Astrid er på jobb i frisørsalongen, og da klokken nærmer seg 15:00 pakker hun sammen sakene sine og sier adjø til kollegene.

Hun skal en tur hjem til Hollekim-gården for å pakke, før hun vender snuten hjem til Haukeland. I vesken skal hun ha Erlings etterlengtede penger.

Men, Astrid dukker aldri opp med brorens penger.

Hun har forsvunnet.

Først fem dager senere blir politiet kontaktet. Det er Else som slår nummeret. Hun melder venninnen savnet.

Hun forklarer at Astrid bar på 30.000 kroner da hun forlot Hollekim-gården halv åtte på kvelden den 18. januar. Siden har ingen hørt fra henne.

En uke senere blir hele Norge informert om den merkelige forsvinningen. I landets mange radioer og TV-apparater lyder det fra NRKs nyhetssending klokken 19.00:

«Astrid Aardal, 44 år, bopel Nesttun, cirka 160-165 centimeter høy, tettbygget, rundt ansikt, mørkt hår, blå øyne, naturlige tenner. Hun var iført mørkebrun innsvinget vinterkåpe, rød hatt, høyhælte sko med sorte kalosjer utenpå. Hadde med seg langskaftet paraply og en konjakkfarget bag. Den savnede reiste fra Nesttun lørdag 18. januar kl. 1930 for angivelig å reise til Ytre Arna i Haus.»

Ordene er gjengitt fra Monika Nordland Yndestads bokserie «Drapsmysterier: Oppgjørets time».

Yndestad er forfatter og krimjournalist, og har satt seg inn i forsvinningen og studert den med argusøyne.

Til TV 2 forteller hun om Bergens største mysterie.

– Denne lørdagen har det tydeligvis vært et oppgjør mellom flere personer på denne gården. Det finnes åpenbare økonomiske motiver, sier hun, og fortsetter:

– Du har en dame som har investert mye penger gjennom husverten sin. Eller, hun tror i hvert fall det. Så finner hun en frisørsalong hun ønsker å kjøpe, og hun drømmer om å etablere seg. Hun hadde planer for fremtiden. Hun ville ha sitt eget hjem. Astrid var ei dame som sparte mye, og som var veldig målbevisst. Astrid trengte pengene og broren hennes trengte pengene.

Så forsvinner hun.

Frisøren etterlyses i avisene, og tips renner inn hos politiet. Flere hevder å ha sett den mørkhårede kvinnen, og kafeen Leppen i Bergen blir navngitt av flere.

Men, politiet kommer ingen vei i etterforskingen. Astrid er som sunket i jorden.

Utrolige historier i politiavhør

24. januar møter Else til politiavhør, og hun har mye å fortelle politiet.

Hun ramser opp den ene historien etter den andre. Ifølge Else var nemlig Astrid ulykkelig forelsket i sin egen fetter. Men, fetteren var gift og Astrid hadde derfor 30.000 kroner i vesken for å «kjøpe han ut av ekteskapet».

I politiavhøret, gjengitt i boken «Drapsmysterier: Oppgjørets time», beskriver Else dramatiske scener.

«Astrid kunne stå opp midt på natten og gå frem og tilbake over gulvet og skrike høyt: Gud, dette skal jeg gjennomgå. Du vil at hun skal være hos deg og eg gå i døden – for eg elsker deg som ingen annen.»

«Andre ganger skrek hun høyt: At du kunne ta hun der tyskertøsen. Men, du hadde store drifter du, og du kunne ikke vente på meg.»

Da Astrid dro fra gården lørdag 18. januar, skal hun – ifølge Else selv – ha kysset henne på kinnet og sagt at hun var den eneste som var snill mot henne. Astrid skal også ha sagt at ekteparet kunne ta eiendelene hennes dersom hun aldri kom tilbake.

Kontakter et medium

Det er nå to måneder siden Astrid forsvant. Familien vet ikke sine arme råd.

I Balestrand sitter hennes andre bror, Sverre Aardal. Han bestemmer seg for å kontakt ei synsk dame fra Sunnmøre ved navn Olga Tandstad Skaue.

Hun hadde tidligere klart å finne savnede personer.

Kort tid senere dumper et maskinskrevet brev ned i Sverres postkasse.

Olga skriver at hun ser Astrid hvile ved ei elv, før hun mister sporene av den savnede 44-åringen:

«Eg kan så godt forstå at uvissa er det verste i slike høve, men då eg gjeng ut frå at De hev gjort det som De kan for å leita og etterlyse ho, så er det ikkje så godt å leite på det uvisse når ein ikkje hev eit bestemt haldepunkt. Etter som eg trur å få innblikk av dette, så hev ho gått eit stykke i frå heimen, som eg trur blir i vestleg eller sydvestleg retning, og eg syntes ho hev sett seg for å kvile attmed ei elv, men lenger kan eg dessverre ikkje kome, så det er då eit spørsmål om ho kan ha gått på elva. Lenger nede ser eg ei litt stor bru, men eg trur helst det er eit stykke ovanfor brua eg taper spor av ho. Eg taper dessverre alt spor når personen ikkje lever, og det er derfor so lite eg kan greie med folk som hev kome burt, og nå alt blir på det uvisse, so er det ikkje slik som eg gjerne vilde eller skulde gjeve svar», lyder brevet.

På bakgrunn av Olgas syner, iverksetter politiet søk i Grimevannet og Hopsvannet. Søkene foregår i slutten av mai, men de finner ikke det de leter etter.

Liklukt

Bladene begynner å gulne. Den litt sure og kalde vinden har tatt over det som for kort tid siden var en varm bris.

På Haukeland sitter et ektepar og grubler. De finner ut at informasjonen de sitter på bør bli etterforsket av politiet.

Et halvt år tidligere hadde mannen fått en telefon fra Else. Hun ønsket å låne bilen hans for å kjøre vekk noen malingsspann. Rettere sagt, så var det Elses nevø som skulle kjøre bilen. Hun selv hadde ikke førerkort.

Da bilen ble levert tilbake til ekteparet, var det en sterk lukt i kupéen.

«Det var en forunderlig lukt som slo imot meg. Jeg luktet det samme under okkupasjonen. Den kom fra en ombygget personbil som tyskerne hadde brukt og som det hadde vært rester av et barnelik i», sier bileieren i avhøret, gjengitt i Yndestads «Drapsmysterier: Oppgjørets time».

Da nevøen senere blir kalt inn til avhør, sier han at han hjalp tanten sin med å kjøre skittentøy til vaskeriet.

Selv om Else selv hevdet bilen ble brukt til å frakte maling, blir ikke tipset fra bileieren fulgt opp ytterligere.

Nekter blankt

Det har gått ett år og to måneder siden Astrid sist ble sett. Else er igjen i politiavhør. Hun blir konfrontert med påstandene om at hun plasserte penger for Astrid.

Else nekter. Hun sier at de eneste pengene hun har fått fra Astrid, var en tusenlapp hun lånte for en lang tid tilbake.

Ei nabokone av Hollekim forteller at ekteparet stadig har banket på døren og spurt om å låne penger, etter at frisøren forsvant.

Det hadde aldri hendt mens Astrid fortsatt bodde på gården.

Mister både jobb og kone

Først i april 1959 blir Sigurd tatt inn til avhør. Altså godt over et år etter at kvinnen han hadde boende på gården forsvant.

Sigurd forteller politiet at han var hjemme da Astrid kom hjem fra jobb, men at hun virket rastløs og deprimert. Han forteller videre at det lå penger på stuebordet, og at han så frisøren idét hun forlot gården for aller siste gang.

Selv om Sigurd klarer seg gjennom politiavhøret, rakner det fullstendig på hjemmefronten. Han blir oppsagt fra forsikringsselskapet Norske Folk, og opparbeider seg gjeld.

Sommeren samme år går ekteskapet i tusen knas. Else ønsker skilsmisse fra Sigurd, og i juli blir de separert etter 13 års ekteskap.

Året etter, i april 1961, blir Sigurd også oppsagt som forpakter grunnet for sen innbetaling til den årlige pakteravgiften på 600 kroner.

Sigurds liv har falt i grus. Huset han og Else kjøpte for å leie ut, må han selge.

Ønsker saken gjenopptatt

Hjemme på Balestrand sitter Astrids bror Sverre. Det er fem år siden søsteren forsvant. Likevel har politiet aldri avhørt noen familiemedlemmer. Selv om de har fortalt om pengene Astrid investerte via Else, har politiet aldri etterforsket transaksjonene.

De fikk heller ikke være tilstede da Astrids eiendeler ble registrert.

Sverre henvender seg direkte til riksadvokaten. Han ønsker at etterforskingen skal bli gjenopptatt.

Familien har funnet ut at Astrid hadde to livsforsikringspoliser, og at Else, med fullmakt fra Astrid, hevet dem begge i april 1957 i Oslo.

En ny etterforsker blir satt på saken. Politifullmektig Øystein Djupvik overtar saken i september 1963, et halv år etter Sverres brev til riksadvokaten.

Status som mistenkt

Måneden etter blir Sigurd kalt inn til nytt avhør. Mannen, som i løpet av noen få år mistet både kone, jobb og hus, har nå status som mistenkt.

Han blir konfrontert med livforsikringene som Else hevet i Oslo. Sigurd forklarer at det var ekskona og datteren som dro til Oslo, og at Astrid hadde gitt sin fullmakt. Han selv ordnet med reisepengene slik at de kom seg til og fra Oslo.

Han nekter for at det var Astrids penger som gikk til huskjøpet. Ifølge Sigurd betalte han for huset ved hjelp av lån i tre ulike banker, samt kausjonist.

Problemet nå er at Elses svar ikke samsvarer med Sigurds. Dagen etter får hun også status som mistenkt, og under avhør endrer hun forklaring.

Ingenting henger lenger på greip.

Else forteller at pengene til huskjøpet faktisk kom fra Astrid. Oslo-turen hun tok sammen med datteren, for å heve Astrids livsforsikringer, får nå et annet utfall. Noe av Astrids penger blir brukt på en shoppingrunde i hovedstaden, mens den resterende summen gikk med til sigaretter, brennevin, matvarer, sønnens konfirmasjon og sin egen 40-årsfeiring.

Til slutt innrømmer Else dokumentforfalsking. Det finnes ingen forbindelse til Amerika.

«Jeg har drept henne»

9. oktober 1963 innrømmer 55 år gamle Sigurd å ha drept frisøren Astrid Aardal.

«Jeg vil forklare meg sannferdig. Astrid eksisterer ikke mer. Jeg har drept henne», forklarer han i et politiavhør, ifølge Yndestads «Drapsmysterier: Oppgjørets time».

Astrid hadde gitt ekteparet en frist. Innen lørdag 18. januar ønsket hun å få tilbakebetalt alle pengene de hadde lånt.

Da det gikk opp for Sigurd at det var en umulig oppgave, vurderte han å ta sitt eget liv. Men, han klarer ikke gjennomføre det. Else sier klart og tydelig til ektemannen at hun ønsker Astrid død. Det er deres eneste utvei.

Astrid er iført en mørkebrun, innsvinget vinterkåpe, rød hatt og høyhælte sko med sorte kalosjer utenpå. Hun er klar for å reise hjem til familien på Haukeland.

Før hun rekker å komme seg avgårde, spør Sigurd om hjelp til å bære inn en stamp. Hun følger velvillig med ut i låven.

Det er her Sigurd skal ha slått frisøren i bakhodet med en slegge, og deretter kvalt 44-åringen med en kabel.

Han forteller i avhøret at han gjemmer liket på låven.

I den konjakkfargede bagen, hvor det første ble påstått at det lå 30.000 kroner, finner Sigurd 375 kroner.

Han forteller videre at han noen dager senere legger liket på bålet, sammen med bagen. Asken skal han ha spredd på åkeren.

Men, det er noe som skurrer for politiet. De tror ikke på Sigurds forklaring. Gården er så sentralt plassert, at et stort bål ville ha tiltrukket seg oppmerksomhet.

Sigurd Hollekim stirrer ut av vinduet under en pause i rettssaken i 1965. Foto: Aage Storløkken/NTB

– Parterte og brant liket

Sigurds neste forklaring er hakket mer makabert enn den forrige. Nå hevder han å ha partert Astrids kropp med en stikksag.

Ben, overkropp og hode. Sistnevnte blir til aske på bålet.

Han forteller at de to resterende delene pakker han inn i to sekker.

Sigurd tar seletøyet på hesten og fester sleden bak. Han ferdes midt på natten og turen er åtte kilometer lang.

Destinasjonen er Flesland flyplass.

Vel fremme tar Sigurd hendene fatt og begynner å grave. Timene går.

Han hevder at han dekker over de to sekkene med jord og stein. Fem og en halv time etter at han dro fra gården, er han tilbake igjen.

46 år gamle Else har nå status som skyldig i medvirkning til drap, selv om Sigurd aldri fortalte kona hvor han kvittet seg med liket.

Etterforsker Djupvik er fortsatt skeptisk til delen i Sigurds forklaring som omhandler bålet. Han uttaler seg i Dagbladet, som i papiravisen har store, tykke bokstaver:

«Jeg brente liket, strødde asken for vinden!»

Saken er nå i alle landets største aviser.

Beryktet forsvarsadvokat

Alf Nordhus tar på seg rollen som Sigurds forsvarer.

Dette skal bli hans store gjennombrudd som advokat – i norsk rettshistorie.

Sigurd og ekskona blir begge satt i varetekt. Under Nordhus' samtaler med Sigurd, blir advokaten mer og mer sikker i sin sak.

Den 55 år gamle lavmælte og besindelige mannen kan umulig ha drept noen.

Nordhus er hellig overbevist om at Sigurd lider av et sykelig skyldkompleks, og at han tatt på seg skylden for noe han ikke har gjort.

Sigurd Hollekim (t.v) og Alf Nordhus under rettssaken i Bergen. Foto: Aage Storløkken/NTB

River opp rullebanen

Tunge gravemaskiner står på Flesland lufthavn i Bergen.

Flere titalls menn iført dress, frakk og hatt følger nøye med idét rullebanen rives opp. Sigurd sitter i baksetet i politibilen.

De har blitt fortalt hvor de skal lete. Han hevder at han for seks år siden dumpet Astrids kroppsdeler i en fylling om lag to kilometer fra inngangen til stasjonsbygningen.

Jord og steiner kommer til syne under den grå asfalten. Et myrvann dukker opp under de mange lagene.

Hele 2400 kubikkmeter med masse blir fjernet fra rullebanen. Gravingen koster staten dyre dommer.

Men, de finner ikke det de leter etter.

På Flesland lufthavn i 1965. Foto: NTB

«Hollekim har diktet opp historien»

Sigurd trekker verken tilbake tilståelsen eller forklaringen. Likevel synes han det er fryktelig leit at han har blitt en økonomisk byrde for staten og samfunnet.

Han leser bibelen under varetekten og viser omsorg for alle andre enn seg selv.

– Han er en høflig mann og han synes det er helt forferdelig å være til bry. Han ønsker ikke å påføre staten utgifter. I tillegg er han en veldig religiøs mann, sier Yndestad til TV 2.

Krimforfatterens interesse for Hollekim-saken startet i 2004 da hun jobbet som journalist i Bergensavisen.

– Når du leser dag for dag-dekningen i lokalavisen, blir hver eneste setning fra rettssaken detaljert gjengitt. Det var ikke snakk om privatlivets fred. Det var lange køer utenfor tinghuset. Alle ville få det med seg, sier hun videre.

Tilskuere står i kø. Kapasiteten i forhørsretten er sprengt.

Forsvarsadvokat Nordhus tar ordet:

«Hollekim har diktet opp hele historien. Han har en sykelig trang til å ta på seg andres skyld.»

Han sår tvil om tilståelsen. Politiet er nødt til å finne liket.

De leter i hele 18 måneder, mens Sigurd og ekskona sitter fengslet.

Under rettssaken mot Sigurd Hollekim (t.h) og Else Gullborg Hollekim (tv) i Bergen tingrett. Foto: Aage Storløkken/NTB

«En holdningssløs, karaktersvak psykopat »

Kalenderen viser mandag 26. april 1965.

«Hollekim var hånden, fru Hollekim var ånden», starter statsadvokat Einar Melander.

I bokserien «Drapsmysterier: Oppgjørets time», beskriver Yndestad en påskebrun og blid forsvarsadvokat. Nordhus er spesielt glad for at juryformannen er medlem av Kristelig Folkeparti.

Sigurd forklarer seg i retten. Han beskriver hvordan han i mørket slo i fortvilelse. Lite søvn, problemer i ekteskapet og økonomiske problemer.

Men, Sigurd endrer forklaring i retten. Nå forteller han at han aldri parterte Astrids med en stikksag. Han gravla hele kroppen i et gammelt teppe.

«Jeg synes ugjerningen var så grusom at jeg ville pine meg selv ved å gjøre det verre enn det var. Jeg kunne ikke få pint meg nok.»

Else sier at hun tror eksmannen er uskyldig, selv om han fortalte henne om drapet.

«Det jeg tror, er at han søndag morgen kom på låven for å hente ved. Da lå liket der. Det var andre som hadde gjort det, og politiet må finne ut hvem det var», sier hun.

Da en psykiatrisk sakkyndig skal vitne, slakter han Else nord og ned:

«Hun er holdningssløs, karaktersvak psykopat med mangelfullt utviklede og varig svekkede sjelsevner. Hollekim var en slave av hele situasjonen.»

Her forlater Else Gullborg Hollekim vitneboksen i april 1965. Sigurd Hollekim sitter til høyre. Foto: Aage Storløkken/NTB

Statsadvokaten Melander er i harnisk over at Nordhus ønsker frifinnelse. Han mener forsvarsadvokaten forsvarer seg selv, og ikke tiltalte.

Nordhus er rask i replikken:

«Den dagen jeg av redsel for autoritetene skulle unnlate å trekke frem det jeg mener er rett og riktig, ville jeg søkt meg et statlig embete.»

Uten et lik, og uten tekniske bevis, er det kun Sigurds tilståelse som føres som bevis i retten.

Alf Nordhus avbildet i 1988. I senere tid har han forsvart blant andre sykehjemsbestyreren Arnfinn Nesset, Arne Treholt og Per Kristian Liland. Foto: Tor Richardsen/NTB

Sjokkvendingen

Så tar saken en sjokkerende vending.

Selv om Sigurd har tilstått drapet, svarer lagretten «nei» på alle skyldsspørsmål.

14. mai 1965 blir 55-åringen og Else frifunnet.

Sigurd, som ikke eier flisa i veggen, har ikke råd til å betale Nordhus. Men, forsvareren får en blomstekvast med noen velvalgte ord.

Sigurd takker for sakens utfall som skyldes fantastisk innsats fra Nordhus. Samtidig holder han fast ved tilståelsen sin.

– Dette var Alf Nordhus' gjennombruddssak. Det å klare å få en mann, som står i lagmannsretten og sverger på at han har drept en kvinne og begravd henne under rullebanen ... å få en sånn mann frifunnet, fordi han hadde en ekstrem tvang til å pådra seg skyld, er en genistrek. Jeg tror ikke mange andre enn Nordhus kunne klart det, sier Yndestad.

Else blir 25.000 kroner rikere etter krav om erstatning for tiden hun satt varetektsfengslet. Kort tid senere flytter hun til Danmark og gifter seg på nytt.

Sigurd, som ikke ville å være til bry, ønsket aldri noen erstatning.

– Han var en arbeidsmaur av dimensjoner. Det forteller litt om Hollekim. Han søkte aldri noen erstatning. Han var en høflig mann som ikke ønsket å være til bry. Men, det er ingen grunn til å ikke tro på tilståelsen hans, sier Yndestad til TV 2.

Sigurd gifter seg på nytt og flytter til Sørlandet. Han dør i 1999, 90 år gammel. Samme år dør Else Hollekim i Danmark.

Hevder Astrid går igjen på Flesland

Den dag i dag går det fortsatt mange rykter om Astrid Aardal. Og skal vi tro vandrehistoriene, er hun fortsatt en aktiv dame.

– Det skal visstnok gå igjen et spøkelse i sivilforsvarets fjellhall på Flesland. Ellers snakker folk om en brønn på Hollekim-gården som aldri ble undersøkt. Den fikk unger aldri lov til å gå i nærheten av, sier Yndestad.

Da krimjournalisten begynte å skrive om Hollekim-saken i Bergensavisen i 2004, rant det fortsatt inn med tips fra folk som mente de visste hvor Astrid lå begravd.

– Alle har sine teorier. En av dem er at Astrid ligger begravd i en annens grav på en kirkegård i nærheten. Det var en begravelse der samme dag som Astrid forsvant, og mange mener det har blitt hennes siste hvilested, sier Yndestad.

Selv om forsvinningsgåten er gammel, er Hollekim-saken fortsatt aktuell den dag i dag. I april 2020 ble den igjen trukket frem av TV 2s rettskommentator Inge D. Hanssen, i forbindelse med Hagen-saken.

I norgeshistoriens mest omtalte og spektakulære forsvinningssak, mangler det også et lik.

– Sigurd Hollekim ble tiltalt for å ha drept leieboeren sin. Han tilsto, men hans forsvarer, advokat Alf Nordhus, prosederte på at han ikke kunne dømmes når det ikke ble funnet noe lik. Han ble frifunnet selv om han tilsto, sa Hanssen den gang.

Kilder: Lydboken «Drapsmysterier 5: Oppgjørets time», av Monika Nordland Yndestad, Bergensavisen, Wikipedia.