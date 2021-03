Se Tottenham – Crystal Palace på TV 2 Premium og TV 2 Sumo søndag fra kl. 20.15!

Etter en god start på sesongen, har Tottenham slitt med å få de resultatene de har ønsket seg de siste månedene.

Fem tap på de siste ti kampene har sendt Tottenham ned på en noe skuffende åttendeplass på tabellen.

Joe Cole, som spilte under manager José Mourinho fra 2004 til 2007 i Chelsea, retter nå en advarende pekefinger mot Tottenhams klubbdirektør Daniel Levy og majoritetseier Joe Lewis.

– Jeg synes Daniel Levy og Joe Lewis må gi Mourinho det han vil ha. Tottenham har hatt topp managere de siste årene, men det er veldig enkelt. Om de vil ha suksess og vinne troféer så må de vennligst gi José Mourinho de spillerne han vil ha, slår Joe Cole fast overfor TV 2.

– De må gi Mourinho de spillerne han vil signere for å utvikle laget. Da vil han vinne troféer med klubben. Det er jeg 100 prosent overbevist om. Så det er opp til Daniel Levy og Joe Lewis med tanke på hvordan de håndterer situasjonen, fortsetter Cole, som vant Premier Leauge under Mourinho med Chelsea både i 2005 og 2006.

– Annerledes i Tottenham

José Mourinho har imidlertid ikke vært lenge i klubbene han trent de siste årene. Han fikk sparken både i Manchester United, og i sitt andre opphold i Chelsea etter drøye to sesonger.

Joe Cole er usikker på hvorvidt det samme kan komme til å skje i Tottenham. Mourinho har vært i klubben siden han erstattet Mauricio Roberto Pochettino i november 2019.

– Det er vanskelig å bedømme det. I andre klubber har Mourinho kommet inn og vunnet troféene de forlanger. I Tottenham er det annerledes. Spillerne er ikke i stand til å vinne ligaen. De kan vinne et trofé i cupen, men mentaliteten er ikke satt til å vinne Premier League-troféet, poengterer Cole.

– Men José kan komme inne der og endre og forbedre troppen betydelig, og enda viktigere, han kan endre mentaliteten i klubben. Men den eneste måten han kan gjøre det på er at han får mer kontroll, sier den tidligere Mourinho-eleven.

– Ikke Mourinhos feil

Cole mener det Mourinho ikke trenger å ta noen som helst del av skylden dersom portugiseren ikke oppnår suksess med Spurs på sikt.

– Om han mislykkes, så er det ikke hans feil, for da handler det om at han ikke ble gitt nok kontroll i klubben. Jeg pleier å si at en mesterkokk må få velge ingrediensene. Tar du litt av ditt og litt av datt, og mange blander seg inn, så ødelegger du maten, billedlegger den tidligere driblefanten.

Før han slår fast:

– Derfor må Mourinho få mer kontroll i Tottenham nå. Men jeg tror ikke det vil skje. Jeg tror til syvende og sist at ledelsen vil ha mer innflytelse over hvem som kommer inn og ut, sukker han.

– Fremdeles sulten på suksess

Paulo Ferreira, som spilte under Mourinho både i Porto og Chelsea, og vant både Champions League og Premier League med sin landsmann som sjef, føler seg sikker på at Tottenham-sjefen fremdeles har sulten som skal til for å oppnå ny suksess.

– Ja, jeg tror det. Ser du på alle disse årene José har vært manager, så har han vunnet troféer i hver klubb han har vært. Selv om han er blitt eldre, så er mentaliteten der fremdeles. Han vil fortsette å vinne og kommer til å utrette noe med Tottenham, det er jeg sikker på, konkluderer Paulo Ferreira overfor TV 2.

Han har opprettholdt kontakten med Mourinho, og gir den meritterte manageren store deler av æren for sin egen karriere.

– Vi bygget en god relasjon, og han var viktig for meg og min karriere. Han er min venn, og vi trenger ikke å prates så ofte, vi kjenner hverandre godt, sier han om Tottenhams nåværende manager.

