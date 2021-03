Julia og Cassandra oppdaget at de har helt like tatoveringer – så kom sjokkbeskjeden

– Dette er sånn man bare ser på TV, sier Cassandra Madison (32) etter at hun oppdaget at hun og bestevenninnen faktisk er søstre.

I 2013 begynte Cassandra og Julia Tinetti (31) å jobbe i baren Russian Lady Bar i New Haven i den amerikanske delstaten Connecticut.

De ble fort gode venninner, og hadde mye til felles.

De hadde lik musikk- og klessmak, og hadde begge blitt adoptert og oppdratt av alenemødre.

Kvinnene ble svært overrasket da de en kveld oppdaget at begge hadde tatovert flagget til Den dominikanske republikken.

Det skulle vise seg at både Julia og Cassandra hadde tatovert flagget som en hyllest til landet de ble født i, Den dominikanske republikk.

– Etter det øyeblikket, var vi som erteris, sier Julia til «Good Morning America».

Stor skuffelse

Kollegene i baren påpekte ofte at Julia og Cassandra lignet på hverandre og kalte dem bare «tvillingene».

De oppfordret dem til å sammenligne adopsjonspapirene sine for å se om de var i slekt.

Til begges store skuffelse, viste det seg at de ble født i forskjellige byer i Den dominikanske republikk, og at de også var registrert med forskjellige etternavn.

De registrerte navnene på kvinnenes biologiske mødre var helt ulike.

I 2015 flyttet Cassandra ifølge People til Virginia, men hun klarte ikke å slå fra seg tanken om at hun og Julia likevel var i slekt.

I fjor bestemte Cassandra seg for å ta en DNA-test for å kunne spore opp familien sin i Den dominikanske republikk, og fikk seg en en overraskelse.

– Vi er søstre!

I et innlegg på Facebook som har gått viralt, skriver Cassandra at hun klarte å spore opp den biologiske faren sin og at han fortalte henne at hun har seks biologiske søsken som ikke ble adoptert bort.

Etter mye om og men, innrømmet han at han og Cassandra biologiske mor adoptert bort ei jente til, og at hun dermed har syv søsken.

Overbevist om at Julia var denne jenta, kjørte Cassandra i åtte timer fra Virginia til Connecticut for å få bestevenninnen til å ta en DNA-test via det det private gentestingselskapet 23AndMe.

Cassandra var helt sikker på at det måtte være noe feil med Julias adopsjonspapirer.

– Spol frem til 2021, og jeg spør faren min om han adopterte bort en annen baby, og han sier ja! Jeg blir satt ut, herregud, det er et søsken til! Jeg hopper i bilen min og kjører til Connecticut til henne, og tar 23AndMe, og resultatene kom i går, skriver Cassandra på Facebook.

Og:

– VI ER SØSTRE! Samme mor, samme far! Bare to jenter som tilfeldigvis jobbet sammen fant ut at de var søstre. Jeg elsker deg, tvilling, skriver hun.

GIRA: Cassandra forsøkte desperat å få kontakt med Julia etter at hun hadde fått resultatene via mail. Foto: Cassandra Madison/Facebook

Avslørte datter

Søstrene forteller «Good Morning America» at det hele startet da Cassandra for to år siden begynte å lete etter den biologiske faren sin.

Hun tok testen via 23AndMe, og fikk vite at hennes biologiske far er Adriano Luna Collado, og at hennes biologiske mor, Yulianna Collado, døde i 2015 av et hjerteinfarkt.

Cassandra fikk også vite at hun har fem søsken som ble født i Den dominikanske republikk.

Det var ikke før i år at den biologiske faren hennes innrømmet at han og Yulianna adopterte bort både Cassandra og en annen jente han ikke hadde fortalt om.

En DNA-test viste at denne jenta faktisk var Julia, og at de to faktisk var søsken.

– Jeg forsøker å fordøye omfanget av situasjonen. Dette er sånn man bare ser på TV, sier Cassandra.

Ingen bitterhet

Kvinnene har nå fått vite mer om bakgrunnen sin, og blitt fortalt at de ble adoptert bort fordi de hadde en svært syk bror som krevde mye av de fattige foreldrene.

– I tillegg til at Den dominikanske republikk er et svært fattig land, kunne de ikke ta vare på oss, sier Cassandra.

Til Inside Edition sier hun at verken hun eller Julia bærer nag til de biologiske foreldrene sine.

– Vi forstår at de gjorde det beste de kunne med det de hadde, sier hun.

Cassandra sier at hun er glad for at hun fulgte magefølelsen, og at mange adopterte tar kontakt med henne og søsteren.

– Folk som er adoptert tar kontakt med oss, og det er helt spesielt. For meg betyr det mer enn noe, sier hun.