Oslo får flere vaksiner – men ekspertene kommer med en nedslående beskjed

Under en pressekonferanse tirsdag opplyste helseminister Bent Høie at de har lyttet til Folkehelseinstituttets anbefaling, og dermed går inn for en geografisk skjevfordeling av vaksiner.

Det betyr flere vaksiner til smitteutsatte kommuner som Oslo, Lørenskog, Sarpsborg og Moss.

I en periode vil disse kommunene få 20 prosent flere vaksiner. Det konkrete antallet avhenger av hvor mange doser som kommer til Norge de neste ukene.

Det betyr at mindre kommuner som i stor grad har hatt god kontroll på viruset må gi fra seg doser.

Men helseminister Bent Høie understreker at skjevfordelingen ikke begynner før om to uker.

– Må komme med en brannbil

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen har lenge ropt om flere vaksiner. Da strategiendringen ble kjent tirsdag, uttalte Johansen at han var lettet.

Men den faktiske betydningen for Oslo kan vise seg å være svært liten, ifølge flere eksperter TV 2 har snakket med.

– Det er forferdelig få vaksinedoser som har kommet. Nå har man valgt en gylden middelvei, men skal man slukke en brann kan man ikke komme med et glass vann. Da må man komme med en brannbil, sier professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik ved UiT.

MÅ TØRRE MER: Professor Ørjan Olsvik mener regjeringen må tørre mer i arbeidet med vaksineringen. Foto: Lise Åserud

Folkehelseinstituttet skisserte to alternativer av skjevfordeling i sin anbefaling. En grov skjevfordeling eller en beskjeden skjevfordeling.

Regjeringen valgte sistnevnte.

– Skal det virkelig ha effekt, må det mye mer til. Det vil få effekt, men ikke den effekten den kunne ha fått. Så i min verden er dette for lite, sier Olsvik.

– Ikke en «quick-fix»

Det er vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo enig i.

– Sånn som situasjonen er nå, vil ikke folk merke så stor forskjell. Det tar to til tre måneder før vaksinen gir effekt. Det vil på sikt kunne bidra til å gjøre det lettere å redusere smittespredning i Oslo, men vaksiner er ikke en «quick-fix», sier Grødeland til TV 2.

Når risikogruppene over store deler av landet er vaksinert, mener vaksineforskeren man med fordel kunne valgt en mer offensiv skjevfordeling.

– Det gir mening å skjevfordele til storbyområder, fordi det er der det er størst risiko for smittespredning, sier hun og fortsetter:

– Vaksiner er selvsagt noe alle vil ha, men det er sånn at hvis man skjevfordeler så vil det også beskytte de områdene som blir nedprioritert. For reduserer du smittespredningen i Oslo, vil det være mindre sannsynlig at den beveger seg ut til kommunene rundt.

– Må tørre mer

Grødeland mener debatten mellom by og land om hvem som skal få vaksinene har sporet litt av.

– Det har blitt mer en politisk debatt. Det sitter ordførere i skvis mellom den forståelsen for å skjevfordele og forventningene fra sine innbyggere om at ordføreren skal representere deres sak, og at de vil ha vaksinen. Men det burde være enkelt å forstå at dersom man vaksinerer storbyene så vil det også ha effekt, sier forskeren.

Professor Ørjan Olsvik mener også at beslutningen i stor grad er politisk styrt, og at den hovedsakelig er symbolsk.

– Infeksjonsbekjempelse og politikk er ikke nødvendigvis sammenfallende funksjoner, sier han og legger til:

– Det er et skritt i riktig retning, men man må tørre mer.

Vaksineforsker Grødeland er også optimistisk på at strategien kan ha en større effekt for storbyene sin del i det lange løp.

– Selve antallet i seg selv er ikke tilstrekkelig til å bremse smittespredningen enda, siden det er så få. Men det er grunn til å håpe at om man fortsetter med den samme strategien når vi flere doser, så vil det gi effekt, sier hun.

– Kun vaksiner som vil hjelpe

Helsebyråd i Oslo Robert Steen sier til TV 2 at den nye strategien særlig vil ha stor betydning når Norge får flere vaksiner, og kan begynne å vaksinere større deler av befolkningen.

– Hvordan fordelingen helt konkret vil slå ut vil være avhengig av mange ulike forhold. Så Oslo kommune vil ha løpende dialog med FHI i tiden som kommer, om prioritering av vaksiner og hvordan denne fordelingen vil slå ut. Den største utfordringen akkurat nå er at vi får så få vaksiner til landet. Strenge restriksjoner hjelper oss gjennom pandemien, men det er bare vaksiner som kan hjelpe oss ut av den, sier Steen.

Oslo kommune vurderer nå hvorvidt de også skal følge modellen til FHI, og gå for en skjevfordeling.

FORNØYD: Helsebyråd i Oslo Robert Steen er glad for at deres ønske om flere vaksiner har fått faglig støtte. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Vi vurderer å prioritere de mest smitteutsatte områdene i vaksineringen i Oslo. Nå har FHI selv gjort en slik prioritering i forslag til endringer vaksinestrategi. Vi må studere denne nærmere før vi kan si noe om mer om prioriteringer internt i Oslo. Uansett er hovedoppgaven å få flest mulig vaksiner samlet sett slik at vi kan få opp tempoet både i Oslo og i andre kommuner, sier helsebyråden.

Helseminister Bent Høie (H) er i likhet med de andre klar på at at det vil ta tid før den nye vaksinestrategien vil gi uttelling.

– FHI har anbefalt en beskjeden skjevfordeling, og den kan tidligst starte om to uker. De neste ukene vil alle doser som kommer til Norge bli brukt som dose to, sier han i et intervju med God morgen Norge onsdag.

– Mye å si

Selv om tilgangen på vaksinedoser er for dårlig nå, mener helseministeren at skjevfordelingen vil få betydning på sikt.

– Det har mye å si for den enkelte som blir vaksinert. I tillegg gjør modellen som er valgt at kommunene gir lite fra seg, mens det i sum vil bety mye for dem som får dosene. Dosene går ikke til hele Oslo, men til noen utvalgte bydeler og kommuner, sier han.

VIL TA TID: Helseminister Bent Høie er klar på at effekten av skjevfordelingen vil ta tid. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Høie er imidlertid klar på at skjevfordelingen ikke vil bidra til å få smitten ned eller at vi kan lette på tiltakene med det første.

– Så mange vaksiner har vi ikke de neste ukene. Dette handler om å beskytte sårbare mennesker i områder med smitte og der det er en risiko for å bli smittet, sier Høie.