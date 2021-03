Trebarnsmoren Sanna (41) lengtet etter et siste barn – så tok hun saken i egne hender

Da Sanna Sarromaa var i midten av 20-årene, ble hun mamma for første gang. Noen år senere ble hun mamma til tvillinger.

Likevel har hun i flere år gått med en lengsel og et savn etter et fjerde og siste barn. For hun var ikke ferdig.

– Det er jo så mange som sier; «Å, jeg er så glad for å være ferdig med den perioden», men for meg ble det aldri en sånn glede, forteller Sanna Sarromaa til God morgen Norge, og utdyper:

– Da tvillingene var små, og det er jo 13 år siden, tenkte jeg: «Var det dette? Er det de siste babyene jeg skal holde? De siste babyene jeg skal amme? At liksom ... Er det så fort over?»

Årene gikk og Sanna hadde etter hvert tre flotte tenåringer i hus. Tanken på å få enda et barn lå og murret i flere år.

Som 37-åring ble hun enslig og igjen dukket disse tankene opp. Så passerte Sanna 40 år. Hun innså at det var nå eller aldri.

– Jeg måtte på en måte fikse det på egenhånd, forteller hun.

Firebarnsmoren fortalte også historien sin i KK nylig.

– Jeg visste jeg måtte til utlandet

Sanna satte seg på flyet til Riga – med målet om å bli gravid.

– I og med at Norge var, og kanskje fortsatt er, et kristenkonservativt land, måtte jeg dra til utlandet. Enslige kvinner ble ikke behandlet hvis man ikke hadde et langvarig ekteskap eller samboerskap. Så jeg visste at jeg måtte til utlandet. Ettersom tvillingene ble laget i Helsinki, undersøkte jeg mulighetene der, men jeg endte opp med Riga i Latvia. Og det var mest på grunn av flytidsplanen, for da kunne jeg ta kjappe dagsturer til Riga, for ingen skulle jo vite om dette.

Hun har tidligere vært gjennom prøverørsforsøk og visste hva det innebar.

– Jeg prøvde først med egne eggceller og kom hjem med to befruktede egg, men ble ikke gravid. Jeg har vært gjennom prøverør som 26-åring og nå som 40-åring, og det var jo voldsom forskjell på eggkvaliteten og eggmengden, sier hun.

Kort tid etter konkluderte hun med at hun måtte prøve donoregg.

– Det var en kostnadsvurdering også. Det første forsøket kostet 70.000 kroner, og jeg hadde ikke ubegrenset med penger. Jeg hadde igjen 100.000 kroner og da måtte jeg begynne å optimalisere. Altså, når sjansen med egne egg var 15 prosent og det med donoregg var 50 prosent, så var det for for meg veldig enkelt.

MAMMA FOR FJERDE GANG: Sanna Sarromaa fødte lille Voitto sent i høst. Hun hadde med seg en venninne på fødselen. Foto: Privat

Sanna lyktes på første forsøk med en såkalt embryodonasjon, som betyr donasjon av både sæd og egg. Lommeboka var tom, men 41-åringen var lykkelig.

I vinter ble de altså én til i familien. Sanna fødte en liten gutt – en lillebror. Lille Voitto har nå blitt fire måneder gammel.

Reagerer på lovverket

Eggdonasjon ble nylig tillatt i Norge. Embryodonasjoner er derimot fortsatt ulovlig. Det får Sanna til å reagere.

MED BABYEN PÅ BRYSTET: Voitto er nå fire måneder og har brakt med seg masse kjærlighet inn i familien. Foto: Privat

– Man har en sånn merkelig regel i Norge at 50 prosent genmateriale skal være likt. Så hvis man trenger begge deler, både egg og sæd, så må man fortsatt dra til utlandet.

– Dette er jo en debatt som har pågått i årevis. Hva tenker du om det etiske rundt dette her?

– Jeg tenker at det er mulig å overtenke disse tingene. Min bakgrunn ligger nok i at jeg som 26-åring gikk gjennom prøverørsbehandling, og gjennom disse forsøkene produserte jeg masse egg som ble befruktet. Da ga vi også bort embryoer. Så det vokser opp barn i Finland, som mine barn kaller «tekniske søsken».

Hun forteller at det ikke var noen voldsom tankeprosess for henne.

– Jeg tenkte at man selvsagt hjelper andre barnløse. Jeg har alltid hatt den overbevisningen om at foreldreskapet er først og fremst sosialt. Altså at det er arvematerialet, genmaterialet og bittesmå celler som gis bort eller mottas. Foreldreskapet bygges i den sosiale interaksjonen hver eneste dag.

Fryktet det verste

Sanna forteller åpenhjertig om alle forsøkene i løpet av årene som har resultert i negative graviditetstester.

– Alle oss infertile som har tatt utallige negative graviditetstester, vi vet jo at den gullpinnen, som jeg har fortsatt i skapet, altså tissepinnen som viser at du er gravid... Det er en forsiktig glede. Man er kjemperedd, for gjennom årenes løp har jeg vært gjennom vanvittig mange behandlinger og jeg vet jo at veien fra plusstesten til en ferdig baby er ganske lang. Og den er full av angst.

Likevel tillot hun seg selv å finne fram gammelt babytøy og hun begynte å tenke: «Kanskje kommer det en baby til?».

Ni måneder senere ble drømmen til virkelighet, og nå storkoser hun seg hjemme i permisjon med sin lille Voitto.

– Jeg syns det er ganske vidunderlig. Babyen har brakt kjærlighet inn i familien. Disse tenåringene er jo litt nonchalante i kraft av å være tenåringer, men når babyen spreller der på gulvet og alle vil komme å beundre ham, så er det fint og ganske så fantastisk å oppleve som mor. Og ikke minst, for dem, å oppleve det å være storesøsken.

Propagandababy

Hun kaller han for en liten «propagandababy».

– Jeg føler det er en sånn ro, det er harmoni og det er mer kjærlighet. Han er en veldig godklump. Han ligger, pludrer, spiser og bæsjer. Jeg kaller han en propagandababy – en baby som er så snill og god at han kanskje skaper en babybølge i vennekretsen.

GODKLUMP: – Jeg kaller han en «propagandababy» fordi han er så god og snill, så kanskje skaper han en babybølge i vennekretsen, forteller firebarnsmoren. Foto: Privat

I forkant av fødselen gruet Sanna seg til å være alene om barnet. Hun var redd for at det skulle bli for mange våkenetter og om det ble for tøft. Etter Voitto sin ankomst, har det derimot vært helt andre ting som har plaget henne.

– Jeg har følt på en sårhet og et savn som går på det å dele kjærligheten og det beundrende blikket. De tre store barna har jo en far, så da kunne jeg dele kjærligheten. Så jeg merket at det var litt vanskelig eller sårt; det å være alene om å beundre babyen.

– Du får sikkert en del spørsmål om etiske vurderinger. Hva vil du si til dem som strever med det?

– Sæddonasjon har vært tillatt i 100 år, det er ingen som har noen etiske kvaler med det. Man hadde også store etiske kvaler før man innførte prøverørsbefruktning, det er sånn man har der og da. Men om ti år tenker ingen over etikken her. Som det står i bioteknologiloven, skal barnet kjenne sitt opphav og at den biten er ivaretatt. Men jeg vil igjen understreke at foreldreskapet ligger ikke i cellene. Det ligger i det arbeidet man gjør hver eneste dag med barna sine.