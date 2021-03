Skuespilleren hater å si nei – det har kostet henne dyrt

Mange synes det er vanskelig å si nei når selgere gir deg tilsynelatende gode tilbud. For skuespiller Mari Maurstad resulterte det i at hun satt igjen med flere produkter hun ikke trengte og mange unødvendige utgifter.

Det var i forbindelse med TV-programmet «I lomma på Silje» at Maurstad ga forbrukerøkonom Silje Sandmæl full tilgang til økonomien. Der kom det frem at Maurstad blant annet har årlige utgifter som 68.000 på forsikringer, 61.000 på strøm og 12.000 på telefonregninger.

Og mange av disse utgiftene bunner i tilleggsprodukter som Maurstad har takket ja til.

– Når andre beskriver meg nå, så høres det helt dust ut, forteller en lattermild Maurstad til God morgen Norge.

Maurstad sin største utfordring er at hun er så redd for at selgerne skal bli lei seg, at hun heller takker ja til tilbudet enn å gi dem avslag.

– Det skjærer meg i hjertet, forteller hun.

Vanskelig å si nei

Maurstad forklarer at hun husker de sure kundene fra da hun som ung pike prøvde seg som selger, og lovet da at hun aldri skulle bli sånn. Men iveren etter å glede andre har det gått kraftig ut over økonomien.

Latteren sitter løst når Maurstad gjengir en ganske standard samtale som kan utspille seg mellom henne selv og selger:

– Har du lyst på noe grønn strøm?

– Ja, det hørtes veldig fint ut.

TOK STYRINGA: Mari Maurstad ga forbrukerøkonom Silje Sandmæl full tilgang til økonomien Foto: God morgen Norge

– Ja, også har vi sånn maksimumsgaranti...

- Ja, det var kjempelurt! Da tar jeg det og.

Og vipps har Maurstad lagt til 6000,- på sine årlige utgifter.

– Jeg tenkte: «Stakkar, han var ung og får sikkert bonus for salget, så han må jeg kjøpe strøm av».

Hun forteller at de også oppdaget at hun betalte for muligheten til å slå på strømmen på hytta via en app på telefonen. Men på skuespilleren sin hytte er det ikke innlagt strøm.

– Det er helt dust, det ble jeg ikke forespurt om engang, det har de bare satt på regningen.

Unødvendige tilleggsprodukter

Silje Sandmæl forteller at det er mange som Maurstad. Man takker ja til et tilbud uten å helt ha oversikt over hva de faktisk takker ja til.

– Det er viktig å alltid vite hva man kjøper av tilleggsprodukter.

Sandmæl forklarer at ved å kutte tilleggsproduktene, sparte Maurstad flere tusen kroner. Det handler om å få et bevisst forhold til hva man trenger og hva man kan si nei til.

– Mari betalte blant annet ekstra for en forsikring som hun allerede hadde fra før, forklarer Sandmæl.

– Problemet er at det er så kjedelig å lese igjennom avtaler der jeg må tenke for å forstå hva de betyr. Jeg gidder ikke å lese det, og da ender jeg opp med å tenke at det sikkert er i orden, kontrer Maurstad.

Utsetter å avbestille

En ting er å få oversikt over hva du sier ja til, en annen er å avbestille avtaler man allerede har inngått.

– Jeg tror mange tror at det er komplisert, og at det tar tid. Derfor utsetter man det, forklarer Sandmæl og utdyper:

– Alle tenker at de skal gjøre det, også kommer det aldri til den dagen at man faktisk gjør det. Jeg anbefaler alle å gjøre det i dag – for kan være enorme summer å spare.

Og hvilke planer har Maurstad med alle pengene hun sparer?

– Vi har et anneks i Nordfjord vi har arvet etter farsslekta, som har fått litt hard medfart av vær og vind. Det har vi lyst til å fikse.

– Kanskje vi til og med skal legge inn strøm, så jeg kan bruke den appen jeg har på mobiltelefonen, sier skuespilleren.