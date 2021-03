Hyller Guardiola, men én ting mangler før City er tidenes beste

Se Burnley - Arsenal på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag fra klokken 13.00.

I nesten tre år jobbet Mikel Arteta som Pep Guardiolas høyre hånd i Manchester City, før han i desember 2019 ble utnevnt som Arsenals nye hovedtrener. Nå hyller Arsenal-sjefen sin gamle læremester for hans arbeid på Etihad Stadium.

– Det City gjør under Pep er fenomenalt. Å bevare den graden av perfeksjon er utrolig. Det er beundringsverdig, og Pep har gjort det med hver klubb han har vært i, skryter Arteta.

Mot Wolverhampton tirsdag kveld tok de lyseblå sin 21. strake seier i alle turneringer, og Guardiolas mannskap leder nå Premier League med 15 poeng ned til byrival Manchester United på andreplass.

– Med den modenheten de har vist, og hvordan de har utviklet seg, så er de det beste laget for øyeblikket, men for å si at de er det beste laget noensinne så må de vinne alt. Men det er beundringsverdig det de får til, fortsetter Arteta.

– Alt annet er skuffende

Selv kjemper hans Arsenal en brutal kamp for å karre seg til en av de viktige Europa-plassene. Med tolv kamper igjen ligger «The Gunners» på en skuffende tiendeplass, åtte poeng bak en eventuell Champions League-plassering.

– For øyeblikket er det mulig og vi må bli bedømt ut i fra om vi klarer det, men vi har fortsatte ulike veier for å komme oss til Europa. Standarden til denne klubben er Champions League og alt annet er skuffende, forklarer Arteta.

For å klare målet om Champions League har Arteta og Co. to muligheter: Vinne Europa League eller havne innenfor topp fire.

– Det er målet og det er dit vi ønsker å ta klubben tilbake. For at det skal skje må vi stole på andre, det er aldri bra, men vi må stole på oss selv først og fremst og så får vi se hvor det tar oss.

Gode nyheter

Neste oppgave for Arsenal er Burnley på Turf Moor lørdag. Sist gang lagene møttes var på Emirates i desember, en kamp «The Clarets» vant 1-0.

– Det er en tøff kamp. Det klubben og støtteapparatet i Burnley har gjort de siste årene er utrolig. Det er alltid tøft å møte dem, men forhåpentligvis kan vi få et annet resultat, sier Arteta og legger til:

– Målet er å slå Burnley. Det eneste vi kan kontrollere er våre egne prestasjoner.

Men spanjolen må nok uansett finne seg i å klare seg uten stortalentet Emile Smith Rowe. 20-åringen måtte forlate banen mot Leicester med en muskelskade, men Arteta kan uansett komme med oppløftende nyheter.

– Emile hadde en scan i går og det ser heldigvis ikke så ille ut, sier Arsenal-sjefen, som allerede har oppskriften klar for hvordan Burnley skal slås på lørdag.

– For det første må vi fortsette å ha det samholdet vi har i gruppa og så må vi heve oss individuelt. Klarer vi det vil vi få gode prestasjoner og jo bedre vi spiller jo bedre vil resultatene være, avslutter Arteta.