Har strengere regler enn pålagt, men frykter mer smitte

Hoppsjef Clas Brede Bråthen forteller at hopplandslaget følger reglene strengere enn nødvendig, men innrømmer at han er like bekymret for koronasmitte som før VM.

Halvor Egner Granerud testet onsdag morgen positivt på koronaviruset. Ifølge hoppsjef Clas Brede Bråthen går ingen av de andre hopperne under det som defineres som «nærkontakt 1», og derfor er det kun Granerud av utøverne som er i isolasjon.

Også kommunikasjonsrådgiver Steiner Bjerkmann er i isolasjon, men på eget initiativ etter gårsdagens pressekonferanse med Granerud, selv om han ifølge de lokale helsebestemmelsene ikke var i nærkontakt med Granerud lenge nok til at isolasjon er et krav.

– Enn så lenge har vi fått tilbakemeldinger fra lokale helsemyndigheter og FIS (Det internasjonale skiforbundet) om at det er ingen i hopplandslaget som regnes som «nærkontakt 1» og må gå i isolasjon, forklarer Bråthen.

Det er tid, avstand og varighet på nærkontakt som avgjør om du havner i «nærkontakt 1»-gruppen. Ifølge protokollene til lokale helsemyndigheter i Tyskland har hopplandslaget opptrådt i henhold til regelverket.

Samtlige av de norske hopperne ble testet tirsdag kveld.

Det er nå bestilt nye tester til hele hopplandslaget i dag onsdag.

– Vi har selv valgt å teste oss mer enn det som er protokollen. Tilbakemeldingen fra lokale helsemyndigheter er at vi gjør mer enn de forventer av oss. Vi gjør alt som står i vår makt for å få kontroll på situasjonen, understreker Bråthen.

– Jeg må bare forberede meg på at det ikke stopper her, liksom. Samtidig som myndighetene og alle sier at vi har gjort ting riktig, sier Bråthen til NRK.

Langrennsgruppen avlyser fysisk pressetreff

Stafettuttaket for langrennskvinnene skulle egentlig blitt holdt fysisk i skiflygningsbakken onsdag kveld. Men etter smittetilfellet i hoppgruppen, er dette nå endret til et digitalt pressetreff.

– Det betyr dessverre at ingen medier har tilgang i skiflygningsbakken fysisk, sett i lys av dagens hendelser skriver medieansvarlig langrenn, Gro Eide, i en pressemelding onsdag formiddag.

Langrennslandslagets lege Øystein Andersen sier til TV 2 at Graneruds positive test minner dem på hvor viktig smittevern er.

– Vi får det jo med oss. Det blir fokus på at vi opprettholder våre egne rutiner. Det blir fokus på avstand, håndhygiene og munnbind-bruk, sier han.



– Er det derfor dere flytter pressetreffet over til digitale flater?



– Ja, det kan du si. Når en slik hendelse skjer må man skape seg litt rom og tenke seg litt om, sier Andersen til TV 2.



– Har bekymringen deres økt?



– Nei, jeg tror ikke det. Vi har hatt fokus på onsdagens renn. Jeg har ikke opplevd at bekymringen i gjengen har økt, sier legen.



FOKUS: Øystein Andersen sier at langrennslandslaget har fullt fokus på onsdagens 15 kilometer. Foto: Mats Wedervang/TV 2

Vet ikke hvor smitten kommer fra

Hvor, når eller hvordan Granerud har blitt smittet er foreløpig uvisst. Et lokalt smittesporingsteam, med bistand fra Norge, jobber med å avdekke smittekilden.

– Vi lever veldig isolert, og har så og si ingen kontakt med hverandre, informerer Bråthen.

Granerud og resten av hopplandslaget bor på Hotel Explorer som ligger like utenfor Oberstdorf. Der bor også en del presse. Hotellet består av to bygninger der hopperne bor i hovedbygningen, mens media har bodd i den andre bygningen.

Hopperne bor i egen lukket etasje og spiser ikke måltider sammen med andre gjester.

Koronafrykt, men fortsetter VM

Bråthen understreker at de føler seg trygge og godt ivaretatt i de rammene som er i VM-byen Oberstdorf, men innrømmer at de hele tiden har fryktet koronasmitte.

– Man blir satt ut. Spesielt fordi man blir trist på andres vegne, sier Bråthen og legger til:

– Jeg har vært bekymret for korona helt siden det kom. Alle vi er sammen med er hele tiden redd for å bli smittet, og vi tar alle de de forholdsregler som vi kan. Likevel opplever vi at det har dukket opp et smittetilfelle.

Men til tross for Graneruds smittetilfelle er det ikke et tema for hopplandslaget å avbryte VM.

– Hadde vi ment det var uforsvarlig, hadde vi ikke gjort det (fortsatt VM). Men med den informasjonen vi sitter på nå, fortsetter vi VM, informerer hoppsjefen.

Nå handler det om å stå sammen og ta vare på Granerud i tiden framover.

– Det ligger i ryggraden for alle som driver med skihopping i Norge at vi er her for hverandre, og etter beste evne vil hjelpe dem som har det tyngst. Det er åpenbart for alle at Halvor har det veldig tungt, selv om han sier det er et scenario han har vært forberedt på siden verden er som den er.