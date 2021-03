Derfor ser Høie lyst på fremtiden: - Kan bli en mer normal hverdag i mai

Helseministeren tror vi går to tøffe måneder i møte. Men om alt går etter planen, kan vi trolig lette betraktelig på tiltakene i mai.

Smitten øker i mange kommuner rundt i landet. Oslo går inn i den femte måneden med nedstengning. Den britiske mutasjonen gjør at smitten sprer seg raskere og mer uoversiktlig.

For mange er det kanskje lett å miste motet litt.

– Min beste vurdering er at mars og april kan bli litt tøffe måneder, muligens med like strenge tiltak, hvor vi må håndtere pandemien og smitten, sier Bent Høie (H).

Det er imidlertid lys i tunnelen. Helseministeren mener det er grunn til å være optimistisk, kanskje nå mer enn noen gang.

– Hvis vi kommer ut av april med kontroll på smitten, og vi har vaksinert det meste av risikogrupper og helsepersonell, betyr det at mai måned kan bli det første steget inn i en mer normal hverdag, sier Høie.

Bakgrunnen for optimismen man kan ane hos helseministeren, er at vaksinetilfanget i Norge vil øke betraktelig fremover.

Betydelig økning av doser

Mange har vært kritiske til at vaksineringen i Norge går for tregt. Det mener helseministeren snart vil endre seg.

– Vi kommer til å øke vaksineringen betydelig i mars, før det øker ytterligere i april, sier Høie.

Han mener mange som allerede har skrevet seg på liste for vaksine, må belage seg på å bli kalt inn i påskeferien.

De tomme vaksinasjonsstasjonene rundt i landet, skal også gradvis fylles opp de to neste ukene.

– Hadde det ikke vært for forsinkelsen med AstraZeneca, hadde disse allerede vært fylt opp. Dette skjer nå en måned senere i stedet. De øvrige leverandørene har holdt seg til planene de har hatt, sier Høie.

HVERDAG: Helse- og omsorgsministeren gleder seg til vi kan gå en mer normal hverdag i møte. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Vente med andre dose

I tillegg kan vaksinetempoet økes betraktelig i Norge uten at vi trenger flere doser. FHI undersøker i disse dager om det er mulig å utsette tidsrommet mellom dose en og dose to.

– Vi får mange vaksiner i mai, juni og juli. Hvis vi kan vente noe lenger med dose to og få god beskyttelse, vil vi kunne vaksinere enda flere raskere, og så ta det igjen når vi får flere vaksiner, sier han.

Helsemyndighetene i Norge har lenge understreket at det kan oppstå problemer under produksjonen av vaksinene, som kan føre til store forsinkelser. Høie mener imidlertid at den risikoen har blitt mindre med tiden.

– Det er alltid en usikkerhet. En liten feil på en maskin kan ha store konsekvenser for vaksineproduksjonen. Men det er mer sikkerhet rundt produksjonen nå, og vi har flere leverandører som gir oss vaksinene, sier Høie.

Om risikogruppene og helsepersonell er vaksinert til mai, mener han at vi går en helt annen hverdag i møte.

STRAND: Mange drømmer om utenlandsferie i sommer. Foto: Lise Åserud / NTB

Utenlandsferie

– Vi har lagt to tøffe måneder bak oss. Det er to måneder til mai, så vi er halvveis i det løpet nå, sier Høie.

Han håper at det kanskje kan være en motivasjon i en tøff tid, som gjør at vi klarer å stå løpet ut.

Ifølge FHIs mest optimistiske plan skal alle over 45 år ha fått sitt første stikk i løpet av mai måned.

– Det er først når en vesentlig del av alle voksne i hele Norge er vaksinert, at det vil ha betydelig for hverdagen vår, sier han.

– Betyr det at vi allerede i mai kan begynne å reise igjen?

– Det er ikke utenkelig. Det er litt avhengig av hvordan det går i andre land, men i Europa vaksinerer vi i relativt likt tempo. Det betyr at vi kan bli enig om reiserestriksjoner som gjør at vi kan reise, sier Høie.

Han minner samtidig om at regjeringens anbefaling om å unngå unødvendige reiser gjelder frem til 15. april.

POSITIV: Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI mener vi nærmer oss det beste vaksine-scenarioet. Foto: Torstein Wold / TV 2

Det «optimistiske» scenariet

Smitteverndirektør Geir Bukholm mener også at vaksinasjonen først vil få betydelse for tiltakene når risikogruppene er vaksinert.

– Man vil vurdere smitteverntiltakene i forhold til smittesituasjonen kontinuerlig. Det er lite trolig at vaksinasjon av befolkningen får noen vesentlig konsekvens for smitteverntiltakene før de over 45 år er vaksinert, sier smitteverndirektøren.

Dette vil tidligst skje i mai. Han antar også at alle nordmenn over 18 år kan ha fått sin første vaksinedose i juni om leveransene kommer som planlagt.

– Leveransene fra Pfizer ser ut til å være stabile og vi regner også med stabile leveranser fra AstraZeneca. Det gjør at vi nærmer oss det «optimistiske» scenariet, sier Bukholm.

Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tør å være forsiktig optimist.

Dersom vaksineleveransene går etter planen, tror at en stor del av den voksne befolkningen være vaksinert inn mot sommeren.

– Nøyaktig når og hvor man kan reise uten restriksjoner er litt tidlig å si, men det er grunn til å være optimistisk med tanke på sommeren og høsten i alle fall, sier Nakstad.

Nye virusvarianter

FHI mener at det blir viktig i tiden fremover å vurdere vaksinenes effekt overfor de virusvariantene som dominerer.

– Det er viktig at leveransene av vaksiner går etter planen og at vaksinene fortsetter å være effektive. Vi forventer at det stadig utvikles nye virusvarianter, sier Bukholm.

Han håper derfor at vaksineprodusentene er forberedt på å justere vaksinene i tråd med virus-utviklingen.

– Vi håper at omstilling til godkjenning, produksjon, distribusjon og vaksinasjon med nye tilpassede vaksiner skjer hurtig nok.