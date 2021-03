Sterk vekst i boligprisene i februar

I februar økte boligprisene med 2 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,3 prosent.

Det kommer frem av Eiendom Norges boligprisstatistikk for februar, som ble lagt frem onsdag.

– Vi forventer fortsatt vekst i boligprisene fremover og mange omsetninger. Slik situasjonen er nå, er det bare høyere renter som kan dempe den kraftige prisveksten i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Boligprisene er nå 9,7 prosent høyere enn for ett år siden.

– Oslo har en svak tilbudsside, og det bygges ikke nok til å dekke etterspørselen. Da ser vi det i ekstra sterk prisvekst, sier Henning Lauridsen i en pressekonferanse onsdag.

Færre til salgs, men flere solgt

Oppgangen er blant de sterkeste februarmånedene i boligprisstatistikkens historie, og er kun slått av februar 2009, da markedet hentet seg inn igjen etter finanskrisen.

I februar 2021 ble det solgt 7.393 boliger i Norge. Det er 3,7 prosent flere enn samme måned i fjor. Det er imidlertid lagt ut færre boliger til salgs i februar i år sammenliknet med fjoråret, med en nedgang på 2,1 prosent.

Totalt sett er det solgt færre boliger så langt i år, med en nedgang på 1,3 prosent.

HØY ETTERSPØRSEL: Henning Lauridsen la onsdag frem boligprisstatistikken for februar Foto: Torstein Bøe

- Det ble solgt langt flere boliger i februar i år sammenlignet med samme periode i fjor. Vi venter at omsetningsvolumet blir høyt fremover, selv om antall boliger lagt ut for salg i år er noe lavere enn i fjor på samme tid, sier Lauridsen.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Oslo med en oppgang på 15,2 prosent. Tromsø hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 5,6 prosent.

I Bergen er 12-månedersveksten 7,7 prosent - altså rundt halvparten av tilsvarende tall for hovedstaden. Trondheim har samme vekst vært på på 6,2 prosent.

Kraftig vekst

- Flere områder i Norge har nå en årsvekst i boligprisene på over 10 prosent, sier Lauridsen.

Utviklingen i boligmarkedet har ikke vært så sterk siden 2016.

- En for sterk utvikling i boligprisene vil øke risikoen for finansielle ubalanser i Norge. Det gjør at vi mener det vil være riktig av Norges Bank å sette opp renten i år. Etter vårt syn vil det være klokt av Norges Bank å øke renten allerede ved rentemøte i juni, avslutter Lauridsen.

I januar steg boligprisene med 3,2 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner var økningen på 0,7 prosent. Til sammenlikning med januar i fjor steg boligprisene med hele 8,6 prosent.

Det er Oslo som har hatt sterkest prisvekst, med gjentagende innslag av kupping og vanvittige budrunder. Fra januar 2020 til januar 2021 hadde oslomarkedet hatt en økning på hele 13 prosent.

- Uheldig

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, mener den sterke veksten er uheldig.

– Den utviklingen vi ser nå er langt sterkere enn forventet. Dette er uheldig fordi det skaper fallhøyde i markedet. Vi vil advare folk mot å kjøpe over evne i den tro at boligprisveksten er ustoppelig. Dette gjelder spesielt i Oslo, sier Geving.

BEKYMRET: Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, ber boligkjøpere i Oslo tenke langsiktig. Foto: Joakim Karlsen

Geving sier det vil komme flere boliger i markedet de neste månedene, og tror at markedet nasjonalt vil modereres utover våren. Han er imidlertid bekymret for Oslo, hvor det kan ligge an til en lengre periode med ubalanse og prispress.

– De som kjøper i dette markedet bør være langsiktige og ta høyde for at det kan komme en priskorreksjon i løpet av året, sier Geving.

Elleville hyttepriser

Også fritidsboliger har hatt en historisk sterk prisvekst det siste året. Prisen for en sjøhytte steg i snitt med 11,5 prosent i 2020, mens tilsvarende prisøkning for fjellhytter var 4,9 prosent.

I 2020 ble det solgt hele 35,8 prosent flere hytter i Norge sammenliknet med året før.

Det skjer etter fem-seks år med allerede sterk prisvekst, og i likhet med boligmarkedet for øvrig reflekteres prisutviklingen av tilbudssiden.

- Den kraftige oppgangen for sjøhytter følger av at sjøhytter er et knapphetsgode i Norge med begrenset tilbud på grunn av byggeforbudet i 100-metersonen. Dessuten pågår en kraftig innskjerpelse på praktiseringen av byggeforbudet, spesielt i pressområdene i strandsonen. Det tilsier ytterligere vekst her, hvis den sterke etterspørselen vedvarer, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Lavere leiepriser

Samtidig som stadig flere vil kjøpe, er det lagt ut færre boliger til salgs så langt i året mot i fjor, til tross for at boligprisene har skutt i været.

Thomas Dideriksen i Krogsveen Boligutleie sier lavere etterspørsel etter utleieleiligheter gjør at mens boligprisene blir høyere, blir leieprisene lavere.

– Vi håper det vil normalisere seg etter påske og etterhvert som folk vaksineres, sier Dideriksen til TV 2.

Han peker på permitteringer, færre arbeidsinnvandrere og lav rente for boligkjøpere som mulige årsaker til at færre leier og at flere vil kjøpe.

Dideriksen tror utleierne lar være å selge fordi de håper på videre prisvekst, og legger til at markedet i Oslo ser ut til å ha blitt mer balansert i februar.

– Noen tenker kanskje de kan få mer ved å vente. Å eie bolig er jo en god investering, sier han.

Påvirket av korona

Kjetil Olsen i Husleie.no sier at utleiemarkedet i Oslo er preget av pandemien.

- Vi ser tydelig at de strenge tiltakene i Oslo, som nå har vart i fire måneder, virkelig har gitt et utslag i leiemarkedet. Snittleieprisen i hovedstaden var i februar på 12.029 kroner, og det er fire prosent lavere enn tilsvarende måned i fjor, forklarer Kjetil Olsen i Husleie.no og legger til:

- Det virker som om prisene har «satt seg» på et mer permanent lavere nivå i Oslo. Av våre tall ser vi at det er prisene på 3-roms leiligheter som går spesielt kraftig ned.

Han peker på lavere inntekt hos leietakere som en særlig utfordring, og viser til statistikk fra en undersøkelse utført av Husleie.no som fant at en av ti leietakere mistet jobben i løpet av pandemien.

Ifølge undersøkelsen førte også pandemien til at 29 prosent av leietakernes boligsituasjon ble påvirket av pandemien.