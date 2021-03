– Jeg merket umiddelbart at beinet ikke var i riktig posisjon

Se video av fallet øverst på siden (video med tillatelse fra NRK)

– Forholdene var perfekt. Jeg kommer nesten fram til at det bare er uflaks. Det første som slo meg at OL røk, sier Kajsa Vickhoff Lie fra universitetsklinikken i Innsbruck.

Etter noen tøffe dager starter hun nå å se lysere på fremtiden, med blant annet en bekreftelse på at hun kan være tilbake i normal trening om seks måneder. Isåfall vil OL i 2022 være godt innenfor rekkevidde.

– Jeg har ikke akkurat holdt igjen på smertestillende, men nå ser jeg lysere dager. Nå som jeg starter å se på når jeg kan dra hjem, er jeg mer positiv. Da får jeg se om jeg kan dra rett hjem eller må til Ullevål Sykehus, forteller Vickhoff Lie.

Kajsa Vickhoff Lie ble fraktet ut av Val di Fassa med helikopter etter skrekkfallet. Foto: AP Photo/Elvis Piazza)

Selv om skaden setter henne ut i et halvår, er hun spent på hvordan skikjøringen vil bli med metallplatene som har blitt satt inn i leggen.

– Nå har jeg fått tre plater i leggbeinet. Jeg håper det blir såpass stabilt at jeg kan kjøre med det. Spørsmålet er om jeg i det hele tatt kan få på meg støvelen. Platene skal sitte i over et år, så det blir eventuelt å kjøre med platene i en sesong, så ta de ut etter det.

En av mange

Kajsa Vickhoff Lie føyer seg inn i den lange skaderekken blant norske alpinister. Hun tror likevel at skadene ikke har en sammenheng med et annerledes år.

– Vi har hatt god kommunikasjon med trenerne. Jeg vil ikke si at det er fordi vi har blitt svakere på grunn av korona. Vi har blitt flere på laget, så det kan ha en sammenheng med flere skader, sier Vickhoff Lie.

Kajsa Vickhoff Lie gleder seg til å komme hjem til familien. Foto: Privat

Hun forteller om de grusomme minuttene fra hun havnet i nettet, til hun ble hentet ut av helikopter.

– Da jeg lå i nettet, merket jeg umiddelbart at beinet ikke var i riktig posisjon. Det var lange minutter ved nettet for å få ting på plass. Jeg fikk ikke noe smertestillende. Det var noen lange minutter. Bruddet lå nede i støvelen.

Hjem til mor og far

Etter noen lange dager på universitetsklinikken i Innsbruck, nærmer hun seg nå hjemreise. Landslagslege Marc Strauss forteller at neste steg for alpinisten blir en lengre rehabiliteringsprosess.

– Det vi jobber med nå er å få Kajsa hjem til Norge. Vi har ikke en endelig dato enda. Når Kajsa kommer hjem, har hun en karanteneperiode, så hun får fred og ro. Når karantenen er over, starter rehabiliteringen på Olympiatoppen, sier landslagslegen.

Dette er første gang stortalentet opplever en alvorlig skade. Nå gleder hun seg til å ankomme Norge og familien.

– I fjor var det bare skulderen, så det her er den første "ordentlige" skaden jeg har. Jeg unner ikke min verste fiende den smerten jeg har opplevd nå, men vi kommer oss gjennom det. Jeg vet at foreldrene mine stiller seg bak meg og støtter meg.

Vellykket operasjon

Den 22 år gamle alpinisten fikk påvist brudd i venstre leggbein etter skrekkfallet under helgens Super-G i Val di Fassa.



Mandag 1. mars bekreftet Alpintlandslaget på sin Facebook-side at Vickhoff Lie hadde vært gjennom en vellykket operasjon søndag kveld. Landslagslege Marc Strauss tror stortalentet kan være tilbake i normal trening om seks måneder.